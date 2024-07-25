气候抗议活动阻断德国法兰克福机场

气候组织“最后一代”周四在法兰克福机场发起抗议活动，导致这个德国最大的机场航班暂停。该组织宣称将在本周进行多起抗议活动。

（德国之声中文网）"最后一代"气候组织周四（7月25日）早晨在法兰克福机场发起抗议活动，导致航班暂停。该组织称："继续开采和燃烧石油、天然气和煤炭对我们的生存构成威胁。"

法兰克福机场官员在社交媒体平台X上发布声明称："由于机场正在进行示威活动，目前航班暂停。请乘客暂时不要前往机场。建议在前往机场之前检查航班状态，并为行程留出更多时间。"

周四上午，机场表示航班正在"逐步恢复"，但敦促旅客在抵达机场前与航空公司确认情况。德国之声记者现场报道称，由于交通恢复，繁忙的机场出现了"大量"排队和延误。

机场警方表示，8名气候活动人士已被拘留。由于抗议活动，至少有140架航班被取消，机场表示还可能出现更多的取消和延误。

组织者称在本周进行多起抗议活动

抗议活动发生在"最后一代"成员封锁科隆/波恩机场的第二天。一位科隆/波恩机场发言人称，活动人士在将自己粘在跑道上后，因非法侵入机场而被逮捕。

该组织宣称在本周进行多次示威活动。他们还破坏了挪威奥斯陆机场的围栏。他们拒绝评论是否会针对即将到来的巴黎奥运会举行抗议活动。

"最后一代"是成立于2021年的环保组织，其名称暗指活动家们认为自己是地球达到气候崩溃临界点前的最后一代。在德国，他们的抗议活动主要集中在封锁道路和机场跑道，试图影响交通政策。

上个月，专家警告说，德国几乎肯定无法实现其2030年减少65%排放的气候目标。

“最后一代”分裂了社会 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、路透社）

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