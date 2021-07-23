"气候总理"？默克尔总理任下的气候保护与灾害  

（德国之声中文网）2005年11月30日，默克尔在联邦议院发表她作为新当选总理的首个政府声明。涉及国内，这位基民盟政治家将重点放在劳工和社会政策；谈及外交，她重点关注来自国际恐怖主义和刑事犯罪的威胁，以及欧洲问题。在90分钟时间里，她对气候变化问题措辞极少。涉及气候保护，她强调技术知识带来机会，以及德国的 "世界出口冠军角色"。

其实，20世纪90年代，这位基民盟的政治家担任了４年联邦环境部长。在４年困难的妇女及青年部长任期后，1994年，科尔总理出人意料地任命她接替她特普费尔（Klaus Töpfer）任环境部长。

本月中旬，博尔曼（ Ralph Bollmann）出版了800页传记《安格拉·默克尔。女总理和她的时代》。在他看来，这一任命并非退步，默克尔绝不是一个 "特普费尔糟糕的替代品"。博尔曼在接受德国之声采访时表示，"那是媒体当时传达的形象"，与此相应，媒体还将她贬称为 "科尔的姑娘"。

首次柏林气候会议东道主

1995年3月底，默克尔在柏林的国际会议中心首次主持联合国气候变化会议。与此后的所有会议不同，当年赴会的世界各国、各地区代表不过数百人，以及数量相当的观察员。而默克尔，一个受过训练的自然科学家，发现了自己的主题。

在《法兰克福周日汇报》编辑博尔曼看来，在柏林国际会议中心的这些日子是 "默克尔真正成为一名气候政治家的决定性时刻"，并还成了善用媒体的警示者。

两年后，在日本京都召开的第三届世界气候大会通过了具有国际法约束力的限制温室气体排放目标。于2005年生效的相关议定书被认为是气候保护方面的一座里程碑。今天依然如此。而这一发展正好出现在默克尔的环境部长任职期间。

国际舞台上的警示者

所有这些，在2005年默克尔的第一个政府声明中无半点迹象。然而，她却迅速成了 "气候总理"。2007年上半年， 德国担任欧盟理事会轮值主席，并是当年的八国集团主席。气候是默克尔的主题。3月的欧盟柏林特别峰会和6月的八国集团海利根达姆（Heiligendamm）峰会达成关于减少温室气体排放的实质性决定。

2007年8月，默克尔总理携环境部长加布里尔（ Sigmar Gabriel，社民党）访问北极，把可预见的气候变化的场景带到了人们的面前。在《京都议定书》签署10年后数天，她重返这座日本城市。在大会上，她告诫国际社会全力应对全球变暖："如果我们什么都不做，那我们就只能眼看着气候发生巨变"。

不久后，这位德国政府首脑在纽约联合国总部发表讲话时，再次敦促保护气候。她强调，气候保护是 "关系到所有人的全球任务"。所有这些都造成了影响：自2007年8月起，媒体越来越频繁地将默克尔称为 "气候总理"。

经济增长优先

然而，世界金融危机爆发，要求更换排列优先事项。最重要的是，自2009年底哥本哈根世界气候大会以来，——奥巴马总统领导下的美国以及中国使此次大会全然失败——，大国们无意在气候保护方面扮演先锋角色。博尔曼指出，"结果，框架条件急剧恶化：许多国家不惜一切代价优先关注经济增长"。此后，很长一段时间里，国际层面少有进展。

国内呢？博尔曼认为，"成绩看来不佳"。他指出，默克尔总理从未采取过任何可能会损害其权力基础或引发经济震荡的措施，"即便她对尤其是汽车康采恩的德国高管们不愿改变感到恼火， 在布鲁塞尔关于废气排放限制的讨论中，默克尔也始终力保德国汽车工业”。

退核

近16年的默克尔总理时代将尽之时，联邦政府和基民盟/基社盟在环境和气候政策方面遭受巨大压力。即使是日本福岛核灾难发生后不久的2011年全面退核也不能掩盖这一事实。因为它后面并无任何宏大方案。

这一点从未像2021年4月底那样清晰。当时，联邦宪法法院裁定，两年前通过的联邦《气候保护法》部分违宪，并责成联邦议院改进。最高法官们给出的理由是，该法将气候变化的危险推至2030年之后，有损于后代。

气候保护法制定于2019年。就在这一年，爆发要求更多气候保护的大规模"星期五为未来 "运动。示威者们常常前进至总理府。

国内气候政策挨批

在许多批评者看来，德国在减少温室气体方面做得太少，不重视太阳能和风能，还将退煤期限定在2038年，实属太晚。与大多数国家不同，在基民盟/基社盟力主下，德国高速公路无普遍速度限制，流向道路建设的资金仍远多于用于发展公共交通的拨款。

绿色和平组织领导人摩根 （Jennifer Morgan ）对默克尔时代评价不高

今春，绿色和平组织领导人摩根对默克尔的柏林岁月做了一个相当痛苦的评定："在这16年执政期中，德国既未真正推进气候保护，也未能实现地球真正需要的气候正义。" 绿色和平组织和联邦宪法法院的看法很少如此相近：没有如何在2050年之前真正实现气候中立的计划。

现在呢？6月24日，默克尔在联邦议院发表她可能的最后一次政府声明。当然，新冠大流行瘟疫是最重要话题。但在19分钟讲话中，默克尔对气候变化说了很多令人惊讶的话。她谈到了 "绿色更新 "和数字化，称，只有 "绿色经济 "才能使欧洲 "适应未来并具竞争力"。

她详细而明确地谈到了气候保护："这关乎我们星球的未来“。她强调了德国在这一领域的投资和国家的可信度。她称，11月初在苏格兰格拉斯哥举行的下一次世界气候大会将显示 "我们当时的承诺取得了多大进展"。讲话结束时，基民盟/基社盟议会党团向她欢呼。

是她强势还是他人太弱？

在这一问题上，是气候总理默克尔强势，抑或其他政治家太弱？传记作者博尔曼认为，可能两者都有。在当下格局中，其他人的弱点 "非常明显"。博尔曼谈到了基民盟主席、下届总理候选人拉舍特（Armin Laschet ），指出他在相关问题上 "形象不佳"，行事笨拙。

不过，博尔曼也提供了另一个视角。他指出，现在，默克尔无意竞选连任，自然也无需在实践中贯彻决定，因而，涉及气候问题，她尽可以 "使用更强烈的措辞"。

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