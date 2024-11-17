气候峰会会期过半 达成共识仍遥遥无期

在阿塞拜疆首都巴库举行的联合国气候峰会已经接近尾声，各方仍在为达成共识进行最后的努力。工业国家应为气候保护投入多少资金？各方对此各执一词。

（德国之声中文网）11月17日之后，相关的谈判将继续举行，各方争执的焦点主要集中在应为低收入国家提供何种规模的财政支持，并为此制定出具体的财政目标。德国经济部长哈贝克也将亲赴巴库，参与第二周的谈判活动。

迄今为止，工业国家承诺每年将出资一千亿美元用于气候保护，并帮助发展中国家进行相应的转型。这一目标的有效期截至2025年。

德国气候女特使摩根：期望工业国家每年拿出上万亿资金的想法“完全不切实际”。 图像来源: Rafiq Maqbool/AP/dpa/picture alliance

不过，全球南部国家则呼吁西方国家今后应提供更多的资金。有人建议，工业国家应为此每年提供超过一万亿美元。迄今为止，欧盟尚未就制定财政目标一事发表评论。气候峰会议程过半之际，德国联邦政府气候保护特使摩根（Jennifer Morgan）表示，要求工业国家从公共财政中每年拿出上万亿资金的想法“完全不切实际”。

除此之外，应由哪些国家提供资金的问题也引起了争议。西方工业国家要求最大的碳排国家中国以及海湾国家也应履行必要的义务。

世界气候会议已经进行了一周，共有来自近两百个国家的代表出席了会议。按照原定计划，会议将于11月22日结束。不过根据以往经验，由于各方不能达成共识，会期往往会被延长。

（基督教福音通讯社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究