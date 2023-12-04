气候大会：退出化石能源？中美不积极

（德国之声中文网）在迪拜的世界气候会议上，两个最大的温室气体排放国--中国和美国并未回应数十个国家和数百个环保组织提出的淘汰石油、天然气和煤炭的呼吁。美国副总统哈里斯在致辞时没有提及这个话题，中国副总理的声明也对此沉默。

这并不奇怪。美国如今是全球最大的产油国，也是最大的石油消耗国。中国则排放全世界三分之一的温室气体，煤炭占很大比重，该国计划最早2060年实现碳中立。

哈里斯是临时答应出席迪拜气候会议的。此前，美国总统拜登因为不与会而受到了批评。美国是仅次于中国的全球第二大温室气体排放国。如果按人均计算，那么美国是中国的近两倍，达14吨。美国政府的年度气候报告中称，尽管碳排放下降，但不足以达到所设定的目标。而这一目标相当高：美国希望到2035年实现无碳发电，最迟到2050年实现净零排放。

美国也在经受气候变暖的后果

无论如何：周末，美国气候专员克里（John Kerry）宣布，美国将加入一个退出煤炭的国家联盟。这非常必要，因为2015年在巴黎达成的目标是，全球变暖限制在比前工业化时代高1.5摄氏度以内。达成这一目标的期限是最迟2035年。然而，专家认为难以实现。

如今在美国，气候变化的后果也一幕一幕地展现。去年该国多次遭受极端天气：创纪录的高温、干旱、强热带风暴、特大暴雨以及严重的森林火灾。纽约、华盛顿等大都市夏日被笼罩在厚重的橙色烟雾里--那是受加拿大森林大火的影响。

中国：可再生能源的典范？

中国呢？中国副总理丁薛祥在致辞中首先提及中国在能源转型上的先行者角色。"我们是世界上最大的电动汽车生产国和销售国"，他说道。世界上半数电动汽车都在中国。他说，如今仅一半能源来自化石来源。此外，世界上一半的风力发电设备和八成光伏设备来自中国。

近期的确有一些积极发展趋势。11月中旬，赫尔辛基的能源研究与清洁空气中心（CREA）发布一份引发争议的分析。据该中心计算，中国的碳排放到明年就将"在结构上"回落，尽管2023年的排放仍将继续增加。与此同时，该分析认为，中国的风能和光伏产业正在以前所未有的速度扩建。

中国有全世界一半的煤炭发电站。官方说法是，到2030年以后再逐步降低排放量，--但专家认为，这与将全球变暖限制在1.5摄氏度的目标相悖。不过，如果可再生能源繁荣发展，的确可能会加快实现目标的进度。CREA的分析认为，中国特别是光伏能源将大幅提高，2030年的装机容量预计将达约210兆瓦。这意味着，中国在一年内的光伏装机容量就将是美国总装机容量的两倍。

在气候大会前期筹备中，最大的成果被认为是美中首脑峰会后，两国发表声明，支持G20宣言中所述，到2030年全球可再生能源装机争取达到2020年的三倍。不过，2010年在格拉斯哥，两国也曾高调约定合作。然而，双边关系的恶化却使其陷入停滞。

（德新社）

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