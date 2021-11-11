 气候大会加班加点 最终协议能否达成？ | 科技环境 | DW | 13.11.2021

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科技环境

气候大会加班加点 最终协议能否达成？

格拉斯哥气候大会有望很快达成最终协议，在周六的“加时”阶段发布了最新的、试图平衡各方利益的协议草案。该草案还需要得到近200个国家的批准。

气候活动家的讽刺活动：世界各国领袖--无能的消防队员

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（德国之声中文网）周五（11月12日）下午，当苏格兰格拉斯哥的店家纷纷关门度周末的时候，在此地参加第26届联合国气候变化大会（COP26）的官员们发现自己还要加班。

COP26主席夏尔马（Alok Sharma）周五晚些时候发给与会者的信息中表示，希望在周六结束会议。他还说，协议的修订草案将于周六上午发布，以便开始最后一轮会谈。

英国首相约翰逊透过发言人说，他相信 "一个雄心勃勃的结果就在眼前"。

John Kerry beim COP26

来自近200个国家的代表正在努力保持2015年在巴黎会议上设定的目标，即将全球变暖限制在1.5摄氏度之内。

美国气候问题特使克里周五告诉记者，会议何时结束"在很大程度上取决于各国多快能够真正走到一起"。

"对许多人来说，这不是未来的生存问题，而是今天的生存问题。"克里说，"今天有人正因此而死亡。今天，在世界各地，人们正在感受到这些影响。"

最新协议草案中有哪些内容？

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在COP26气候大会上，来自世界各地的政治家们正在讨论如何限制气候变化的问题。要实现这一目标，需要进行巨大的变革。

气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。

核能倡导者惯常的说法是：“反核能就是反气候保护”。在核能问题上，目前争议激烈。但数字怎么说？核能真能提供摆脱气候危机的出路？

该协议草案试图平衡最易受气候影响的国家（如南太平洋的岛屿）、大工业国以及那些以化石燃料出口、消费作为经济支柱的国家的要求和利益。

根据该草案，较富裕的国家将资助一个专门的组织，帮助那些受气候变化影响最严重的国家。草案呼吁各国加快努力，放弃对煤炭等化石燃料的补贴。草案也试图清除主导峰会的金融谈判的障碍。

在美国和欧盟的抵制下，草案文本没有提及针对 "损失和损害 "的具体融资机制，这一直是较贫穷国家的一个关键要求。

该草案称，各国将认识到"需要为公正的过渡提供支持"，这里涉及的是那些在化石燃料行业工作的人在面对工作、业务减少时要求提供财政支持的呼吁。

草案要求各国明年再提出最新的气候承诺。

这份最新的草案还需要得到近200个国家的批准。

观看视频 02:06

“我们正在下沉”

根据联合国的数据，目前的各国的排放计划将导致2.7摄氏度的升温，远远高于巴黎协议中设定将全球变暖限制在1.5度的目标。

科学家称，必须在2030年前将全球二氧化碳排放量从2010年的水平减少45%，并在"本世纪中叶左右"达到净零排放。只有这样，地球才能达到将升温限制在1.5度的目标。

 (美联社、路透社)

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中国绿色未来之路 仍有许多艰难险阻

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