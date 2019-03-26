气候变迁运动中的德式“乌托邦”

（德国之声中文网）格拉芬纳绍（Grafenaschau）镇的商店外观与巴伐利亚多数小镇的屋子无异。巨大的斜屋顶和宽阔的屋檐，采用木头和石块建造。在德国巴伐利亚区，这栋屋子的风格就如同传统皮裤、白啤酒和白香肠一般，典型又随处可见。

"这是阿尔卑斯山地风，不是'约德尔风'（Jodlerstil）。我们不想要太过巴伐利亚式的屋子。" 镇长休伯特·曼戈尔德（Hubert Mangold）边开着玩笑边向走进店里的客人打招呼。他说得相当委婉，意思是认为那些窗框色彩鲜艳的房子有点过于俗丽。

不过这家店的特色不仅仅是建筑外观、经营模式以及与地区的紧密联系。店里多数的有机产品来自邻近区域，以传统工法生产。

穿着牛仔短裤和格子衬衫，打扮休闲的曼戈尔德指着架上陈设的商品：牛奶、附近酿酒厂生产的烈酒和甜酒、当地时鲜水果蔬菜，以及热卖的传统工法磨制的面粉。

小镇商店中的多数产品皆来自周边地区

"我们每周都必须给面粉补货，因为卖得太好了。" 曼戈尔说话时夹杂着浓厚的方言口音，兴致高昂地介绍着。

他的心情如此激动是有原因的：数年前镇上唯一的商店歇业，这家小超市几个月前刚刚开张，目前正逐步扩展。许多村民也感到欣喜，因为他们不需要再开车10公里到最近的穆尔瑙市（Murnau）购物。

一名妇女刚与友人在店里碰面，她表示："这里能买到区域产品很棒。对整个社区也有好处。你总是能在这儿遇上熟人，这真的很好。"

小店的成立对于环境也有好处。环保一直是曼戈尔重视的议题。"气候变迁与这一切息息相关。过去镇民每周至少得去穆尔瑙购物一次。如今大家可以节省这段车程。每次开车去穆尔瑙就意味着会排放二氧化碳。"

当地发起的行动

在这个居民人数仅600人的美丽小镇，多数项目围绕的主题都是气候及环境保护。

城镇管理处希望以太阳能取代格拉芬纳绍的用电来源。小镇上种植了大片花田作为昆虫和蜜蜂的栖息地，同时搭设了蜂箱，当地居民可在小镇商店中购买自产的蜂蜜。

在巴伐利亚的这片地区，许多城市和小镇居民都在朝可持续发展的方向努力。不少乡镇合作实施环境项目，例如朝清洁能源转型，以便在2035年之前不再依赖燃烧化石能源发电。

"尤其是小乡镇希望能发挥先锋作用。" 巴伐利亚南部加米施-帕滕基兴（Garmisch-Partenkirchen）的气候保护专员迪波尔德（Florian Diepold）表示："这里有许多类似格拉芬纳绍镇超市这样的小项目，人们也尝试自行生产能源。"

预料之外的挑战

但是要建立起小镇超市必须经历不少挑战。不像大型连锁超市的所有货物都印有条码，信息完全电子化，经营小商店有许多事不得不亲力亲为。

迪波尔德指出："经营初期当然有更多事情得处理，因为还没有固定的结构，许多事都得自己安排。"

经营者必须同农夫以及地区供货商协调店里每样商品的价格，输入收银台中。产品都是工作人员手动订购。迄今也还未针对所有有机商品供货商制定统一的标准系统。

曼戈尔德表示："你必须确保追加的产品到货，还得亲自去取货。工作量庞大。"不过镇上的一些居民会前来帮忙，让所有产品都能达到"碳中和"的目标。

"例如我们的水果是来自慕尼黑的一家果园。" 曼戈尔德说："镇里有位居民时常会路过那儿，所以由他去取水果。我们不排放多余的二氧化碳，这是经营理念。"

不过经营商店还存在财务风险。这家小超市归镇上居民所有，部分居民是商店股东，一旦项目失败，个人也会受到影响。曼戈尔德认为，联邦政府及各州必须采取更多措施，支持乡镇对抗气候变迁及改善环境平衡的计划。

曼戈尔德说，"毫无疑问，政界在这方面缺乏作为。我们真正需要的是更好的融资，以及巴伐利亚州政府的支持。"

气候保护专员迪波尔德也表示，乡镇地区的气候保护项目多数是出于自愿，缺乏联邦和州政府在法规及财政上的支持，导致项目发展受限。

以迪波尔德的工作为例，以他的职位只能得到限期合同，延长合同必须获得乡镇委员会的同意。他指出，"如果气候与自然保护能建立在法律基础上，并被纳入基本法中，对我们的工作会有极大的益处。"

令人向往的小镇的生活

曼戈尔德回到小店里点了咖啡和一块当地特产的李子蛋糕，同负责点餐的年轻女店员说笑。与镇上的多数居民一样，他的一生几乎都在这儿度过。

有些人会离开几年去外地求学或工作，但许多人最终会返乡，让子女在格拉芬纳绍成长。"居民们总是会再回来。否则他们还会想去哪里生活？这块地方是如此美丽。"

他希望这份美丽能永远持续下去。曼戈尔德说，过去几年镇民更频繁地经历极端气候现象，例如强烈的雨势以及山体滑坡。

"我们能做的最好的努力是对抗气候变迁的元凶，并树立良好的榜样，鼓励人们参与气候保护。"