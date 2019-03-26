 气候变迁：能源相关碳排量2018创新高 | 科技环境 | DW | 26.03.2019

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科技环境

气候变迁：能源相关碳排量2018创新高

去年全球能源需求明显上升，与能源相关的二氧化碳排量也创下新纪录。国际能源署呼吁采取紧急行动。

Kohlekraftwerk in China (picture alliance/dpa)

二氧化碳排放是全球变暖的主要原因

（德国之声中文网）全球与能源相关的二氧化碳排放量2018年达到新高。这是国际能源署周二（3月26日）的一份报告公布的。

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综观2018年，全球各地天灾频繁，造成经济损失逾10亿美元的天灾就有14个。专家认为，气温上升是极端气候的主因，且这个走势还可能持续下去。 (07.02.2019)

德国40％以上的电力来自可再生能源。可再生能源现在已经超过煤炭。但这个新纪录并不足以实现巴黎气候目标。 (13.01.2019)

联合国环境署报告显示，2017年的减碳成果与目标的差距再度扩大。而且，世界上的头20个经济体没有人兑现他们的减碳承诺。 (28.11.2018)

二氧化碳排放是全球变暖的主要原因。科学家担心其后果无法控制。因此，必须采取具有战略扭转意义的措施，来减少排放。

国际能源署报告的要点是：

   2018年与能源相关的碳排放量上升1.7%，达到331亿吨。

   中国碳排放增加2.5%，美国增加3.1%，印度增加4.5%，欧洲减少1.3%。

   碳排放量的上升受到全球能源需求的推动，后者增加2.3%。

   碳排放增量中的七成来自化石燃料燃烧，如石油、煤炭和天然气。

   煤炭的消耗量上升0.7%，主要是在亚洲国家。

   太阳能产量上升三成多，风能也有显著增长。

国际能源署副署长比罗（Fatih Birol）表示，尽管可再生能源有大幅增长，但全球碳排放量仍在上升，这再次显示，必须全面采取更大力度的措施。

2015年的巴黎气候协定得到几乎所有国家的支持，承诺努力将全球气温与前工业时期相比的升幅限制在2摄氏度以内。

观看视频 01:07

如果气温升高2度将会发生什么？

比罗表示，如果亚洲国家不想方设法降低火电站的碳排放，那么，要实现气候目标将极具挑战性。

如今，全球气温已经比前工业时期上升了1度，预期未来升幅将达到4度。

联合国专家警告，必须在2030年以前将全球碳排放量减半，才能避免气候变迁导致灾难性后果。这意味着，全球经济以及消费者习惯必须发生根本性的变化。

特别是北极永冻土层（permafrost）一旦融化，会释放出大量二氧化碳和甲烷，从而加剧气候变暖。

 

苗子/乐然（路透社、法新社）

 

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