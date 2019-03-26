气候变迁：能源相关碳排量2018创新高

（德国之声中文网）全球与能源相关的二氧化碳排放量2018年达到新高。这是国际能源署周二（3月26日）的一份报告公布的。

二氧化碳排放是全球变暖的主要原因。科学家担心其后果无法控制。因此，必须采取具有战略扭转意义的措施，来减少排放。

国际能源署报告的要点是：

 2018年与能源相关的碳排放量上升1.7%，达到331亿吨。

 中国碳排放增加2.5%，美国增加3.1%，印度增加4.5%，欧洲减少1.3%。

 碳排放量的上升受到全球能源需求的推动，后者增加2.3%。

 碳排放增量中的七成来自化石燃料燃烧，如石油、煤炭和天然气。

 煤炭的消耗量上升0.7%，主要是在亚洲国家。

 太阳能产量上升三成多，风能也有显著增长。

国际能源署副署长比罗（Fatih Birol）表示，尽管可再生能源有大幅增长，但全球碳排放量仍在上升，这再次显示，必须全面采取更大力度的措施。

2015年的巴黎气候协定得到几乎所有国家的支持，承诺努力将全球气温与前工业时期相比的升幅限制在2摄氏度以内。

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比罗表示，如果亚洲国家不想方设法降低火电站的碳排放，那么，要实现气候目标将极具挑战性。

如今，全球气温已经比前工业时期上升了1度，预期未来升幅将达到4度。

联合国专家警告，必须在2030年以前将全球碳排放量减半，才能避免气候变迁导致灾难性后果。这意味着，全球经济以及消费者习惯必须发生根本性的变化。

特别是北极永冻土层（permafrost）一旦融化，会释放出大量二氧化碳和甲烷，从而加剧气候变暖。

苗子/乐然（路透社、法新社）