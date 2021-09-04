气候变迁破坏收成 台湾茶农创意迎战

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连日豪雨与干旱不断，台湾茶农钱顺义（音译）的心血惨受气候变迁影响。今年的情况更惨，茶园几乎一半的产量都泡汤了。
钱顺义（音译）拥有一座茶园，但今年半数的收成都毁于极端气候。他说，「你无法控制天气，种茶也无可避免。」为了对付天气阴晴不定，他自己做了一个储水塔，希望能对抗干旱。
台湾嘉义梅山乡附近山区从19世纪就开始产茶。钱顺义3年前在父亲过世后，接手自家茶园。这些年来他尝试了许多改变，针对善变的气候，他绞尽脑汁，只为了维持好收成。
采茶人也因气候变迁，收入大受影响，因为他们的薪水取决于每公斤茶叶的售价。 「收成愈少，赚得愈少」，他们说。由于如今茶叶生长时间变长，他们每季都得到茶园好几次。
钱顺义为了茶园收成辛勤不懈，他总是尝试不同方法，希望茶树可以少受气候变迁影响。他挖掘了一座水池，并连接一条管线将水源泵入储水塔内，即使在更频繁、更长的干旱期，也能继续灌溉茶树。
气候相关变化带来了新的挑战。目前科学家们正伸出援手。虫害是一大问题，因为干旱让害虫更容易攻击茶树。 「害虫热爱干燥与酷热」，政府研究人员林晓芮（音译）指出。这些害虫已经对茶树健康造成影响，「甚至较敏感的茶树可能因为这样就枯死了。」
钱顺义在导览自家茶园时，不停强调气候条件如何深刻影响茶树生长。但气候变迁是否直接导致台湾茶乡的情形，目前尚未确切证实。
钱顺义与他的团队能让新采收的茶叶直接曝晒在台湾烈日下。只要有所及，他都尽力伸出援手帮忙他人。他认为，最重要的就是保持积极与乐观。茶叶在阳光下自然枯萎后，下一步就是发酵了。
发酵过程中，时机最为关键。茶叶颜色是风味是否最佳的指标。在上市前，手工茶叶生产包括了好几道步骤。
茶叶制作着重经验，钱顺义与他的团队制茶多年，一位经验老道的茶农光靠嗅闻茶味就能判定茶是否已经制作完成。虽然茶叶制程漫长且需要技术，但茶农们都深怀希望，这项老传统能继续相传下去，不怕气候变迁来搅局。
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