气候变迁显后果 多国森林起大火

（德国之声中文网）过去两个月，加州发生近20场大火，一些仍在燃烧。森林大火的季节来得更早，火势更猛。原因是：炎热、干旱的夏季。

2017年就曾有十多场大火横扫北加州。41人丧生，6000幢房屋被毁，著名的葡萄酒种植地区雅基马谷部分烧毁。

今年，"弗格森大火"（Ferguson Fire）则对优胜美地国家公园造成严重破坏。更北部的"卡尔大火"（Carr Fire）烧毁了81000公顷土地，约1000幢房屋和500栋楼房。

但加州有记录以来最大的一场火是今年7月爆发的"门多西诺复合大火"（Mendocino Complex），即两股火势并进。北加州115000余公顷土地化为灰烬，157栋房屋和120幢楼房被毁。

加州卡尔大火中一位消防员

大火与人命

2018年的加州大火已夺去6名消防员的生命。

在欧洲，今年的热浪也带来干旱--和大火。

7月希腊的大火导致80余人死亡。当时，距离雅典28公里处的度假地点马蒂（Mati）数千人被疏散，1500余幢房屋受损，其中许多被毁。

希腊马蒂大火后的景象

西班牙瓦伦西亚大火迫使约2500人逃离家园，火势横扫2500公顷土地。葡萄牙8月初也发生大火，当时气温达到45度左右。

北欧也未能幸免。瑞典经历数十年来最严重的大火，以及近250年来最热的7月。挪威、芬兰和拉脱维亚也发生森林大火。

加拿大英属哥伦比亚8月15日宣布进入紧急状态：整个地区发生数百处森林大火。数千人被疏散，火势覆盖600000公顷土地。阿尔伯塔省和英属哥伦比亚省2017年的大火是有记录以来最严重的。

这是德国勃兰登堡州的森林火灾

气候变暖，危险更大

森林大火通常由雷击或人为原因诱发，炎热干旱则让火势加剧。

格兰瑟姆气候变化与环境研究所的沃德（Bob Ward）表示："夏天发生森林大火是自然现象，但气候变迁却令这一风险加大。"

特别是干旱，容易让火势更迅猛。2018年加州发生森林大火前的冬天就特别干燥。"干旱意味着，木头也很干燥，这等于是大火的燃料。"

伦敦国王学院的乌斯特（Martin Wooster）教授表示，在其它大洲也发生过严重的干旱。三年前，厄尔尼诺现象在印尼导致大范围的火灾。那里的原始森林因乱砍滥伐，对火灾的承受力已经减弱。此外，由于苔藓被晒成泥炭，起火后燃烧数月。

美国国家大气研究中心学者特伦博斯（Kevin Trenberth）向德国之声表示："在美国西部，人们已经认为，森林大火不再仅发生于特定的季节。未来全年都可能发生。"

大火对热带草原有利

当然，并非所有的森林大火都是消极的。在许多地区，大火是自然界再生循环的一部分。比如，对热带草原的形成发展而言，大火是重要的一环。大火将一些小树烧毁，而有利于草的生长。植物的灰烬成为养料。

今年在欧洲和北美的大火，有不少是因为人们随意扔烟头或生篝火触发的。因此，政府除温室气体减排外，也应让公众广泛认识到森林防火的重要性。