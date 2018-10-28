气候变迁或导致啤酒减产

（德国之声中文网）对嗜酒如命者而言这绝对是个噩耗：气候变迁不仅造成海平面上升、严重飓风、密集森林大火，地球暖化还将影响啤酒产量，轻则价格提升，重则发生酒荒。原因在于，越发严重的干旱和热浪可能意味着全球大麦收成减量，而大麦正是酿酒的主成分。

一份发表在学术期刊《自然植物》（Nature Plants）上的国际研究报告指出，如此一来，全球的啤酒价格将上涨，啤酒的饮用量则会下跌。参与研究的机构包括加州大学欧文分校和英国东英吉利大学（UEA）。

衣食无忧者要当心了

英国、墨西哥和美国学者在研究中着眼于极端气候现象，并对比气候变迁对全球34个地区的大麦收成造成的影响。

研究的下一步是将未来的气候状况列入考量，调查全球大麦减产对啤酒价格及啤酒产量的影响。

该研究报告主笔、东英吉利大学国际发展学院教授关大波（音）表示，这是首次此类研究，其主要目的是让经济强国内的民众能意识到，气候变迁确实会对个人生活带来负面影响。他指出，"这些人或许不会如发展中国家的人民那样因气候变迁罹患饥饿之苦，但其生活品质却会大幅下降。"

对全球的影响

新研究结果显示，依严重程度而定，气候变迁或将造成每年大麦收成损失3%至17%不等。气候变迁不仅会引发极端天候，全球啤酒消费量也将因此下滑16个百分点。这意味着人们将少喝290亿升的啤酒，相当于全美国啤酒爱好者一年的饮用量。与此同时，啤酒的价格还会翻一番。研究还指出，即便在气候变迁较为和缓的地区，啤酒消费量也可能减少4%，啤酒价格则上升15%。

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经常筹备啤酒相关活动的德国啤酒学院负责人劳帕赫（Markus Raupach）的看法则不这么悲观。对于气候变化导致大麦产量萎缩的预测，他表示理解，但认为，采用不同的大麦品种是可行的替代方案。他指出，"英国如今出现趋势，重新培育旧有的大麦品种并使其再次在市场上流通。"这名侍酒师表示："这些虽然不是高产的大麦品种，但极为耐旱耐涝，收成量可达到年平均标准，不受气候影响。如此一来便可长期有效地应对气候变迁问题。"

何时没酒喝？

根据这份研究，迄今人均啤酒饮用量最高的国家，其啤酒消费量受到干旱的影响最大。

拥有14亿人口的中国是目前全球啤酒消费量最高的国家。近年来愈发频繁的气候异常可能使中国的啤酒消费量下滑43.4亿升，相当于中国如今约10%的饮用量。美国的情况则更加严峻。干旱与热浪或使该国的啤酒消费量萎缩20%。部分美国民众可能得放弃他们最喜爱的啤酒游戏，例如"啤酒乒乓球"或"倒立喝桶装啤酒"。

而 "啤酒大国"德国的啤酒消费量则将锐减30%，不知又会对啤酒节造成怎么样的影响？此外，英国的啤酒消费可能下滑三分之一，价格则上涨一倍。

尽管如此，啤酒专家劳帕赫仍然保持乐观，他认为德国以外国家所受的影响不大。"只是大麦减产不会导致啤酒产量大幅减少，至少不会波及各地"。他接着指出，"只有德国有啤酒纯净法，规定我们必须用大麦酿酒。其他国家当然可以改用米或玉米替代。目前啤酒酿造已不再局限于使用大麦芽所含的酶，可以完全用它物取代。"

啤酒大国的酒价将攀升

大麦短缺不仅会影响酿酒业，以大麦喂养牲口的畜牧业也将受到冲击。总体而言，大麦减产对于全球各地的影响各有不同。啤酒消费量高的某些欧洲国家可能首当其冲。因为这些国家在极端气候的影响下，酿酒用大麦的存量已经减少27%至38%。"捷克、波兰、爱沙尼亚等东欧国家对气候变迁影响的感受将最为深刻。这些国家的啤酒价格会上升6到7倍。"气候变迁研究学者关大波如是说。"当地如今一瓶要价70欧分的啤酒，未来价格会高达3.5欧元。"

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尽管上述欧盟国家盛产啤酒，国民也爱好饮酒，但种植的大麦品质并不特别出色，绝大多数的大麦靠进口。

爱尔兰人也是出名地爱喝啤酒。关大波表示，当价格发生绝对性改变时，当地民众将感受到剧烈差异："目前半升啤酒在爱尔兰要价约2.5欧元，在气候极端的时候，价格会贵上一倍。"关大波估计，价格调涨将造成人均啤酒消费量从每日一瓶啤酒下降至每周一瓶。这名学者指出，未来啤酒爱好者是否能继续享用啤酒，取决于个人口袋的深浅。

何以如此重要？

气候变迁不仅会改变啤酒市场，对于整体粮食生产也将造成影响。当大麦供不应求时，为了优先满足粮食需求，啤酒一类的"奢侈品"可能会是率先消失的产品，咖啡、葡萄酒、茶和巧克力亦然。

关大波表示："当极端气候现象频繁发生，奢侈品会变得极为昂贵，或不再能够取得。""这当然不会死人，但我们的生活品质会因此严重后退，社会平衡也将动摇。届时或许人们会觉醒，对气候变迁采取行动，而且得赶在为时已晚之前。"