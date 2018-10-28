 气候变迁或导致啤酒减产 | 文化经纬 | DW | 28.10.2018

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文化经纬

气候变迁或导致啤酒减产

气候变迁导致的干旱可能影响全球大麦收成。最糟糕的情况是，许多人最爱的啤酒可能因此减产。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    跳舞？——欢迎！

    无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/P. Pavot)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    自带食物——不行！

    虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    来份烤鸡

    到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/B. Strenske)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    过山车——玩的就是心跳！

    各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    撩妹？先看好丝带

    巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。

  • Deutschland Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    畅饮啤酒——不能错过！

    在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。

  • Deutschland Tradition in Bayern Symbolbild (picture alliance/dpa/R. Peters)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    喝倒——不行！

    喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/R. Kutter)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    就地方便——千万别！

    啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。

  • Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs 2018. (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    拿走啤酒杯——使不得！

    必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    占座位——太不酷！

    啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。

  • Deutschland Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    偷拍上空照——没品！

    给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。


  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    跳舞？——欢迎！

    无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/P. Pavot)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    自带食物——不行！

    虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    来份烤鸡

    到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/B. Strenske)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    过山车——玩的就是心跳！

    各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    撩妹？先看好丝带

    巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。

  • Deutschland Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    畅饮啤酒——不能错过！

    在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。

  • Deutschland Tradition in Bayern Symbolbild (picture alliance/dpa/R. Peters)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    喝倒——不行！

    喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/R. Kutter)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    就地方便——千万别！

    啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。

  • Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs 2018. (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    拿走啤酒杯——使不得！

    必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。

  • BG Do's & Dont's auf dem Oktoberfest (picture-alliance/imageBROKER/M. Siepmann)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    占座位——太不酷！

    啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。

  • Deutschland Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    啤酒节指南：什么可以、什么不可以

    偷拍上空照——没品！

    给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。


（德国之声中文网）对嗜酒如命者而言这绝对是个噩耗：气候变迁不仅造成海平面上升、严重飓风、密集森林大火，地球暖化还将影响啤酒产量，轻则价格提升，重则发生酒荒。原因在于，越发严重的干旱和热浪可能意味着全球大麦收成减量，而大麦正是酿酒的主成分。    

一份发表在学术期刊《自然植物》（Nature Plants）上的国际研究报告指出，如此一来，全球的啤酒价格将上涨，啤酒的饮用量则会下跌。参与研究的机构包括加州大学欧文分校和英国东英吉利大学（UEA）。

衣食无忧者要当心了

英国、墨西哥和美国学者在研究中着眼于极端气候现象，并对比气候变迁对全球34个地区的大麦收成造成的影响。

研究的下一步是将未来的气候状况列入考量，调查全球大麦减产对啤酒价格及啤酒产量的影响。

该研究报告主笔、东英吉利大学国际发展学院教授关大波（音）表示，这是首次此类研究，其主要目的是让经济强国内的民众能意识到，气候变迁确实会对个人生活带来负面影响。他指出，"这些人或许不会如发展中国家的人民那样因气候变迁罹患饥饿之苦，但其生活品质却会大幅下降。"

对全球的影响

新研究结果显示，依严重程度而定，气候变迁或将造成每年大麦收成损失3%至17%不等。气候变迁不仅会引发极端天候，全球啤酒消费量也将因此下滑16个百分点。这意味着人们将少喝290亿升的啤酒，相当于全美国啤酒爱好者一年的饮用量。与此同时，啤酒的价格还会翻一番。研究还指出，即便在气候变迁较为和缓的地区，啤酒消费量也可能减少4%，啤酒价格则上升15%。

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爱喝啤酒？这五个城市全球最贵

经常筹备啤酒相关活动的德国啤酒学院负责人劳帕赫（Markus Raupach）的看法则不这么悲观。对于气候变化导致大麦产量萎缩的预测，他表示理解，但认为，采用不同的大麦品种是可行的替代方案。他指出，"英国如今出现趋势，重新培育旧有的大麦品种并使其再次在市场上流通。"这名侍酒师表示："这些虽然不是高产的大麦品种，但极为耐旱耐涝，收成量可达到年平均标准，不受气候影响。如此一来便可长期有效地应对气候变迁问题。"

何时没酒喝？

根据这份研究，迄今人均啤酒饮用量最高的国家，其啤酒消费量受到干旱的影响最大。

拥有14亿人口的中国是目前全球啤酒消费量最高的国家。近年来愈发频繁的气候异常可能使中国的啤酒消费量下滑43.4亿升，相当于中国如今约10%的饮用量。美国的情况则更加严峻。干旱与热浪或使该国的啤酒消费量萎缩20%。部分美国民众可能得放弃他们最喜爱的啤酒游戏，例如"啤酒乒乓球"或"倒立喝桶装啤酒"。

而 "啤酒大国"德国的啤酒消费量则将锐减30%，不知又会对啤酒节造成怎么样的影响？此外，英国的啤酒消费可能下滑三分之一，价格则上涨一倍。

尽管如此，啤酒专家劳帕赫仍然保持乐观，他认为德国以外国家所受的影响不大。"只是大麦减产不会导致啤酒产量大幅减少，至少不会波及各地"。他接着指出，"只有德国有啤酒纯净法，规定我们必须用大麦酿酒。其他国家当然可以改用米或玉米替代。目前啤酒酿造已不再局限于使用大麦芽所含的酶，可以完全用它物取代。"

啤酒大国的酒价将攀升

大麦短缺不仅会影响酿酒业，以大麦喂养牲口的畜牧业也将受到冲击。总体而言，大麦减产对于全球各地的影响各有不同。啤酒消费量高的某些欧洲国家可能首当其冲。因为这些国家在极端气候的影响下，酿酒用大麦的存量已经减少27%至38%。"捷克、波兰、爱沙尼亚等东欧国家对气候变迁影响的感受将最为深刻。这些国家的啤酒价格会上升6到7倍。"气候变迁研究学者关大波如是说。"当地如今一瓶要价70欧分的啤酒，未来价格会高达3.5欧元。"

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德国之声三宝 玩转啤酒节

尽管上述欧盟国家盛产啤酒，国民也爱好饮酒，但种植的大麦品质并不特别出色，绝大多数的大麦靠进口。

爱尔兰人也是出名地爱喝啤酒。关大波表示，当价格发生绝对性改变时，当地民众将感受到剧烈差异："目前半升啤酒在爱尔兰要价约2.5欧元，在气候极端的时候，价格会贵上一倍。"关大波估计，价格调涨将造成人均啤酒消费量从每日一瓶啤酒下降至每周一瓶。这名学者指出，未来啤酒爱好者是否能继续享用啤酒，取决于个人口袋的深浅。

何以如此重要？

气候变迁不仅会改变啤酒市场，对于整体粮食生产也将造成影响。当大麦供不应求时，为了优先满足粮食需求，啤酒一类的"奢侈品"可能会是率先消失的产品，咖啡、葡萄酒、茶和巧克力亦然。

关大波表示："当极端气候现象频繁发生，奢侈品会变得极为昂贵，或不再能够取得。""这当然不会死人，但我们的生活品质会因此严重后退，社会平衡也将动摇。届时或许人们会觉醒，对气候变迁采取行动，而且得赶在为时已晚之前。"

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Budget

    八张图看懂气候保护

    平衡打破

    植物生长时，吸收空气中的二氧化碳。碳元素经过食物链，再由动物呼吸重新以二氧化碳的形式回到大气。同时，许多动植物的尸体埋藏地下，成为煤炭、石油等矿物燃料。自然界的碳元素形成了微妙的平衡。然而，人类进入工业时代后，打破了这一平衡。自然界耗费了数十万年时间固定到地底下的碳元素，人类只需几年时间，就能将其燃烧后释放到大气中。

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    远远不够

    即便按照各国在《巴黎协定》中的减排承诺，依然难以实现将全球升温幅度控制在2摄氏度以内的气候保护目标。

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    中国居首

    近年来，中国已经成为全球最大的二氧化碳排放国，超越了美国和欧洲。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen Welt vs China

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    何时回落？

    中国政府此前已经承诺，碳排放在几年后达到峰值，并开始下降。从全球来看，碳排放总量也有望在几年后开始下降。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 per capita

    八张图看懂气候保护

    人均数据

    而在人均碳排放排名中，中国并不靠前。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 vs GDP

    八张图看懂气候保护

    排放强度

    虽然中国的人均碳排放并不靠前，但却依然高于全球平均值。与此同时，中国的人均GDP则略低于全球平均值。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor EU

    八张图看懂气候保护

    不减反增

    在欧洲，包括发电在内的能源生产是碳排放的大头。不过，这些年不减反增的则是交通领域。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor Deutschland

    八张图看懂气候保护

    汽车大国

    汽车产业在德国经济中占据极其重要的地位。德国交通领域的碳排放虽然有所减少，但是与其他领域相比依然落后。


 

 

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