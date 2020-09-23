气候变迁加剧 过去6年史上最热

(德国之声中文网) 联合国秘书长古特雷斯12月2日在纽约哥伦比亚大学发表与地球的状况有关的演说，并在演说中提到气候变迁带来的严重威胁。他说：「地球的状态已遭破坏，人类正在向大自然发动战争。大自然会聚集力量与愤怒展开反击。」

古特雷斯在演说中提到世界气象组织 (WMO) 2日发布的报告《2020年全球气候状况》。他重申，过是有纪录以来最热的几年，而冰层下降丶永久冻土融化丶大规模气候火灾与前所未有的飓风都只是气候变迁带来的一些後果。

古特雷斯表示，人类必须停止森林砍伐，因为这是加剧气候变迁的主要原因之一。他说：「人类应该停止掠夺大自然的资源，并让人类对大自然造成的伤害开始愈合。」

古特雷斯说气候政策未能应对挑战。他指出，2020年的碳排放量比1990年高出60%。他说：「我们正在走向於2100年全球平均温度上升摄氏3至5度的目标。」

然而，古特雷斯认为全球在2021年可以看到希望，并强调现在应该建立一个真正的全球联盟，实现碳中和。为了达到这个目标，全球必须在2050年实现温室气体的净零排放。古特雷斯指出，已经有超过110个国家承诺在这个日期间实现碳中和，而这些国家的总碳排放量占全球排放量的65%。

他说，实现这个目标的核心是制定碳价格以及逐步取消化石燃料融资和补贴，并鼓励使用与发展可再生能源。古特雷斯强调国际社会有发起全球气候运动的必要性。他说：「我们没有为地球所制的疫苗。」

过去6年史上最热

世界气象组织2日发布的报告证实，与过去同时期相比，2020年是目前为止第二热的一年。年度气候纪录详细列出了全球暖化所产生的现象：频频发生的严重乾旱丶空前严重的飓风丶海冰退缩丶亚洲与非洲的暴雨和洪水以及广泛的海洋热浪。

全球气候报告最重要的部分是确认2020年全球升温的现象正在加速。虽然2016仍是目前为止世界上有纪录以来最热的一年，但该年以一个非常强烈的圣婴现象开场，在这个阶段让更热的海洋提升全球温度。

4年後，虽然反圣婴现象使今年9月开始的气候变得比较凉爽，但这些高峰期的温度仍在继续。2020年1月至10月的全球平均气温比1850到1900年的基准温度高出约摄氏1.2度。

世界气象组织的报告指出：「2020年将成为有纪录以来最温暖的3个年份之一。过去6年，很可能是有记录以来最暖的6年。」

在西伯利亚的北极地区，2020年的气温比平均温度高出摄氏5度以上。6月下旬在韦尔霍扬斯克的气温高达38摄氏度，暂时成为北极圈以北任何地方的已知最高温度。世界气象组织秘书长塔拉斯 (Petteri Taalas) 表示：「我们看到陆地丶海洋与北极地区出现新的极端温度。野火吞噬了澳大利亚西伯利亚丶美国西海岸和南美洲的广大地区，使烟雾在全球范围内循环。」

温室气体仍在上升

该报告也称，为了减缓新冠疫情传播而实施的封锁政策仅导致2020年暂时的减少碳排放量。因此，2019年快速成长的碳排放量将出现「实际上无法区分」的减缓。由化石燃料燃烧所产生的温室气体浓度在2019年达到新高，而二氧化碳丶甲烷与一氧化碳的上升水平也大於前两年的上升幅度。

报告写道：「来自特定地区的实时数据显示，20202年二氧化碳丶甲烷与一氧化碳的水平继续上升。」这些增加是在按照全球暖化特别报告中提出透过迅速减少排碳量，将全球气温上升控制在摄氏1.5度後出现的。

全球暖化持续加剧

世界气象组织的报告还写道，海平面上升的速度较快的原因是格陵兰岛和南极洲冰层融化加剧。同时，超过80%的海洋面积在2020年至少经历过一次海洋热浪。其中，43%的海洋经历了被列为 「强」等级的海洋热浪。2019年也是有史以来海洋热含量最高的一年。

2020年，大雨和大范围的洪水影响了非洲和亚洲的大部分地区。北大西洋则是出现30个命名风暴，创下有史以来命名风暴数量的最高纪录。此外，2020年南美洲内陆大部分地区受到严重干旱影响，受灾严重的地区包括阿根廷北部丶巴拉圭和巴西西部边境地区。

该报告指出：「气候和天气事件引发了大量的人口流动，严重影响了流动中的弱势群体，包括太平洋地区和中美洲。」

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