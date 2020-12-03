气候变迁加剧 澳洲刮起“蝙蝠龙卷风”

（德国之声中文王）过去两年间，狐蝠的数量在澳洲昆士兰东北部小城市英厄姆（Ingham）呈爆炸性增长。英国BBC电视台去年初在报道中以“蝙蝠龙卷风”形容狐蝠笼罩城市的惊人画面，这个词很快也被其他媒体沿用。当地居民对狐蝠造成的噪音及恶臭抱怨连连。

狐蝠入侵城市的现象不仅发生在英厄姆，其他澳大利亚城镇也出现多个大型狐蝠聚居地，密密麻麻的狐蝠白天聚集在此休息。在新南威尔士州格拉夫顿（Grafton）担任售货员的泰勒（Justine Taylor）表示：“狐蝠飞过时，天空看上去就像出现大片乌云。夜色开始降临后，突然间会飞来成千上万只。”有时会有超过10万只狐蝠同时聚集在当地。

病毒的天然宿主

狐蝠群活动时发出的噪音震耳欲聋，四处都可闻到刺鼻尿骚味。此外，蝙蝠是许多病毒的天然宿主，例如狂犬病以及亨德拉病毒，后者是一种人畜共通疾病，严重时可能导致死亡。



栖息在洞穴中的狐蝠群

虽然澳大利亚卫生部强调，狐蝠对人类构成的健康风险相当低，但狐蝠携带病菌的事实仍让人心生畏惧。

泰勒表示：“我一直很害怕狐蝠，每一次都暗自希望他们会降落在别家的院子里。它们刺耳的尖锐叫声还有翅膀拍打的声音总是让我失眠。白天在河边也能听见狐蝠的声音。”

寻找树木和水源

在澳洲大陆上生活着四种狐蝠，其中两种属于保育类动物。它们的主要食物为花蜜、花粉或水果。狐蝠张开双翼后可达1.5米宽。

狐蝠的聚居地就如同繁忙的车站，每日都有大批的狐蝠飞进飞出。狐蝠夜间可以飞至50公里以外觅食。一个季节中所累计的飞行距离可达1000公里。

为了防止脱水，狐蝠必须定时补充水分。它们每次只饮用少量的水，避免身体重量增加不利飞行。克拉夫顿附近一条河流上的小岛Susan Islands已经成为狐蝠的聚集地。

天然栖地消失

但气候变迁和树木砍伐导致狐蝠的活动越来越难以预测。随着栖息地减少以及水源枯竭，它们开始在城市及郊区寻找庇护。致力于保护狐蝠的动保组织“悉尼蝙蝠”（Sydney Bats）的皮尔森表示：“狐蝠被迫栖息在它们本来不会造访的区域。”

目前澳大利亚的狐蝠总数有所减少，但部分城市却被狐蝠大举入侵。

雪上加霜

过去几年间，炙热的温度导致成千上万的狐蝠死亡。因脱水而死的狐蝠从枝头跌落地面。

澳洲去年11月的气温创下史上最高温，一些地区的温度高达摄氏40度。生活在城市中的狐蝠由于缺少茂密森林的保护而暴露在高温中。

茂密的森林能保护狐蝠免于高温的曝晒

“狐蝠近期遭遇的灾难是大规模的林木砍伐 。”位于澳大利亚塔斯马尼亚州的环保协会“荒野组织”（Wilderness Society）主任布伦南（Matt Brennan）如是说。“除了亚马逊、刚果和婆罗洲，澳大利亚东部也已成为全球伐木的热点。”

狐蝠紧急救援

部分澳洲城市正展开狐蝠救援行动。墨尔本东北部的雅拉市在大量狐蝠栖息的雅拉河畔装置了洒水系统，帮助狐蝠降温。

新南威尔士州则在地方政府的协助下在悉尼帕拉玛塔河边种植树木。这将成为狐蝠的新栖地并达到遮荫效果。

这些构思虽然立意良好，但不一定能达到预期效果。皮尔森指出，洒水器会使原本就因高热而力竭的狐蝠受到惊吓，导致其精神更为紧绷。归根结底，森林保护才是解决之道，为狐蝠改变城市环境只是治标不治本的做法。“虽然我们能种植树木，为狐蝠创造更多栖息空间，但根本的问题在于气候变迁以及持续的森林砍伐。”

与森林共依共存

狐蝠因为森林砍伐失去栖地，树木及植物也因为狐蝠的消失而失去传粉的重要媒介。狐蝠在吸食花蜜时会把头伸进花朵中，帮助植物授粉；食用水果后，种子会随着排泄物落到土壤中。雨林中的桉树、茶树、佛塔树和许多树木及灌木都能因狐蝠的存在持续繁殖。

灰头狐蝠是澳大利亚森林中重要的传粉者

皮尔森警告，若不采取行动防止气候变迁并停止森林砍伐，澳大利亚的狐蝠数量将在未来10年内锐减，无法继续在自然界中发挥其关键作用。

“我认为，狐蝠能在有食物和水的部分沿海地区生存，但它们将不再发挥对森林生存至关重要的传粉者和种子传播者的作用。”

爱与包容

环保人士皮尔森为保护狐蝠投入大量心力，他曾仔细研究过狐蝠发出的声音。皮尔森表示，人类抱怨狐蝠吵闹，但它们其实是非常聪明且具社交能力的物种，人类听到的“噪音”其实是复杂的交流。

戴着手套的救援人员小心翼翼地捧着狐蝠

皮尔森希望，人们能不再将狐蝠视为传播疾病的入侵者，而是认识它不凡的一面。“只有通过宣导使人们了解狐蝠对生态系统健全的重要性，我们才有可能拯救这些动物。”

如今偶尔会有对狐蝠感兴趣的民众前往格拉夫顿，观察狐蝠夜间觅食。

当地居民泰勒表示，自从得知有不少人出于好奇从澳洲各地来到该市观察狐蝠后，她也开始用不同的目光看待这些动物。“有些人甚至会划船去岛上看它们。我想，狐蝠确实有点可爱。”

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