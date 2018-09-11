气候变迁加剧 法国吁全球加快脚步

（德国之声中文网）要抵御气候变迁的威胁，需要各国政府实践各自的承诺，投入一定的经费。周三（9/26）法国总统马克龙呼吁聚集在纽约的各国领导者应该有责任采取行动，提拨更多经费因应气候变迁。

「所以，政府、世界银行、开发银行、商业领袖与投资者，这是我们的责任。每个人都在等我们采取行动，现在每个人都希望我们加快脚步。」他说﹕ 「我们应该要提拨全球资金的三分之一支持现有环境对策，并发想新的行动。」

与此呼应，联合国气候变迁执行秘书长（Patricia Espinosa）说道﹕「近日在曼谷关于巴黎协定的原则性讨论，达成了一些进展，但是不够。各国政府没有兑现它们的承诺。」

没有领导者的世界

联合国第73届大会上，来自约30个国家的总统、首相、部长齐聚一堂，中国、西班牙、丹麦、挪威，以及对气候变迁体验最深切的太平洋小岛国都有派代表参加。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）响应马克龙的担忧，他说除非人类在2020年之前改变现在的排碳模式，否则不可能把气温增加幅度限制在摄氏1.5度以内。

这个目标是2015年巴黎协定时定下，但是古特雷斯说，各国领导人在减少碳排量上面，只达成了约定的三分之一。

「为什么气候变迁的速度比我们还快？」古特雷斯问﹕「唯一可能的答案是，我们仍然缺少一个强而有力的领导者，大胆地采取必要的行动，带领我们往低碳排、适应气候的方向发展社会与经济。」

古特雷斯说光是去年，跟气候变迁有关的天灾在世界各地共造成3200亿美元的经济损失。随着全球暖化加剧，这个数字还可能再往上升。

他呼吁各国不要再给化石燃料补贴，致力于发展再生能源，并且为碳排放标上合理的价格反映其实际成本。

2015年的巴黎气候协定当中，有190个国家签署同意，在2100年之前，把气温上升的幅度限制在摄氏2度之内，尽量不要超过摄氏1.5度。

罗法／李芊（法新社、美联社、路透社）