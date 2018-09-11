气候变迁加剧 法国吁全球加快脚步

（德国之声中文网）要抵御气候变迁的威胁，需要各国政府实践各自的承诺，投入一定的经费。周三（9/26）法国总统马克龙呼吁聚集在纽约的各国领导者应该有责任采取行动，提拨更多经费因应气候变迁。
「所以，政府、世界银行、开发银行、商业领袖与投资者，这是我们的责任。每个人都在等我们采取行动，现在每个人都希望我们加快脚步。」他说﹕ 「我们应该要提拨全球资金的三分之一支持现有环境对策，并发想新的行动。」
与此呼应，联合国气候变迁执行秘书长（Patricia Espinosa）说道﹕「近日在曼谷关于巴黎协定的原则性讨论，达成了一些进展，但是不够。各国政府没有兑现它们的承诺。」
气候变迁之下，全球各地的天灾比几十年大幅增加。
没有领导者的世界
联合国第73届大会上，来自约30个国家的总统、首相、部长齐聚一堂，中国、西班牙、丹麦、挪威，以及对气候变迁体验最深切的太平洋小岛国都有派代表参加。
联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）响应马克龙的担忧，他说除非人类在2020年之前改变现在的排碳模式，否则不可能把气温增加幅度限制在摄氏1.5度以内。
这个目标是2015年巴黎协定时定下，但是古特雷斯说，各国领导人在减少碳排量上面，只达成了约定的三分之一。
「为什么气候变迁的速度比我们还快？」古特雷斯问﹕「唯一可能的答案是，我们仍然缺少一个强而有力的领导者，大胆地采取必要的行动，带领我们往低碳排、适应气候的方向发展社会与经济。」
古特雷斯敦促各国在2020年前改变碳排放模式，以令全球温度增幅控制在摄氏1.5度之内。图为中国内蒙古的钢铁工厂。
古特雷斯说光是去年，跟气候变迁有关的天灾在世界各地共造成3200亿美元的经济损失。随着全球暖化加剧，这个数字还可能再往上升。
他呼吁各国不要再给化石燃料补贴，致力于发展再生能源，并且为碳排放标上合理的价格反映其实际成本。
2015年的巴黎气候协定当中，有190个国家签署同意，在2100年之前，把气温上升的幅度限制在摄氏2度之内，尽量不要超过摄氏1.5度。
罗法／李芊（法新社、美联社、路透社）
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气候变化：极端天气酿严重后果
干旱和洪水造成的饥荒
为应付极端天气而做好准备是当务之急，特别在那些向非洲一样的世界上最贫穷的地区。世纪银行的一份报告显示，二、三十年后气候变化造成的后果将不堪设想。干旱和洪水将造成食物短缺。
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世界人口继续增长
预计到2050年世界人口将增至约90亿。到那时，全球对基本农作物的需求量将近乎翻倍。美国研究人员提醒说，目前食品生产（相比人口增长）已经过慢，无法平息世界多地的饥荒。
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海平面快速上升
就在洪水影响粮食收成的同时，不断上升的海平面使问题更加严重。科学家警告，海平面目前上升的速度比预期快60%。由此造成的后果是，小型岛屿国家面临被淹没的危险。
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土壤盐化
随着海平面上升，海水渗入土壤，造成土壤盐化，不利植被生长。图中的太平洋岛国密克罗西亚（Mikronesien）正深受此害。土壤盐化不仅对植物有害而且同时也为沿海地区的农业带来巨大问题。
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“地球的绿肺”濒临消失
亚马逊热带雨林吸收二氧化碳、释放氧气，为维护全球气候平衡起到功不可没的作用。图中是一片位于巴西境内的亚马逊热带雨林。因为这一地区的气温不断升高、空气日益干燥，所以这片雨林濒临消失。最糟糕的情况是，亚马逊雨林可能将从二氧化碳吸收地变成二氧化碳排放源。
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格陵兰冰川融化
格陵兰岛的冰川覆盖面积高达85%。全球变暖造成冰川迅速融化，海平面上升。北极的白冰本可以将热量反射回宇宙中，而深色的冰川融水则将吸收更多热量。
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南极冰川也在融化
南极的冰川一直被认为比格陵兰岛的冰川坚固。但最新的测量结果表明，自人们对南极开始进行卫星测量以来，南极的冰川在过去的20年里也在不断减少。
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恶性循环
北极越来越多的永久冻土带融化，加快如二氧化碳和甲烷等温室气体的排放。科学家们担心，这样下去只会造成恶性循环。永久冻土的融化使气温继续升高。图中的科学家正在测量格陵兰岛的气体排放量。
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海洋酸化
海洋吸收越来越多的二氧化碳，造成海洋酸化加剧，导致酸碱度降低。贝壳和海螺等海洋生物的壳将会变轻、变薄。科学家正在北冰洋群岛前探究海洋酸化对海洋生物造成的影响。
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海洋酸化侵蚀珊瑚礁
珊瑚礁也是海洋酸化的受害者，海洋酸化正在侵蚀图中的澳大利亚海岸的大堡礁。对于很多人来说这种鱼源丰富的礁石十分重要，除此之外，珊瑚礁带来的旅游业是不少小国的重要收入之一。
作者: Irene Quaile/安静