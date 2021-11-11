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通常指因人类排放温室气体造成的全球气候变暖等现象，亦称气候变迁、气候变暖、气候暖化。
目前对气候变迁讨论最多的是关于环境政策对当代气候的影响，也就是说人为因素对气候的影响，尤其是关于全球变暖问题。《联合国气候变化框架公约》是联合国环境与发展大会通过的世界第一个为全面控制温室气体排放，以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约。联合国定区举行气候变化大会，商讨气候保护措施，制定相关目标。
气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。
根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。
任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。
在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。
大多由富国排放的温室气体，其酿成的后果却主要由穷国承担。面对越发频繁的极端天气，富国可以修建水坝、人工造林，而穷国却只能默默承受。气候变化凸显的不平等问题，正在受到重视。
绿色和平组织的调查团队获得泄密文件，发现澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国为了本国经济利益，试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。
德语媒体继续讨论孔子学院在德国高校扮演的角色及其未来的前景。在联合国气候峰会召开之际，有德国学者分析能源转型与中美两极世界中地缘政治的关系。
许多农牧业活动都会排放大量温室气体；与此同时，大量食物却被浪费。据科学家估算，假如全人类停止浪费食物，温室气体排放量将能够降低6%，这一数字甚至显著高于全球航空业的排放总量。
继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
数个主要的燃煤国4日在联合国气候峰会宣布将采取措施停用煤矿，并停止建造新的燃煤发电厂。然而，批评者称，相关的愿景仍模糊不清，因为几个主要的燃煤国并未签署协议。
欧委会主席冯德莱恩今年六月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都。由于两地距离不到50公里，飞行仅需19分钟，冯德莱恩此举被批评是“生态罪行”。
虽然疫情使2020年全球碳排下降5.4%，但最新气候报告显示，疫后经济復甦比预期来得快，碳排量已再度回到疫前的历史高点——再继续下去，摄氏1.5度的升温上限将在11年内被打破。
在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
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