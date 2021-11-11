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气候变化

通常指因人类排放温室气体造成的全球气候变暖等现象，亦称气候变迁、气候变暖、气候暖化。

目前对气候变迁讨论最多的是关于环境政策对当代气候的影响，也就是说人为因素对气候的影响，尤其是关于全球变暖问题。《联合国气候变化框架公约》是联合国环境与发展大会通过的世界第一个为全面控制温室气体排放，以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约。联合国定区举行气候变化大会，商讨气候保护措施，制定相关目标。

--FILE--Waste gas is emitted from a chimney in heavy smog in Changchun city, northeast Chinas Jilin province, 26 January 2013. Emissions from motor vehicles, coal-burning and cooking contributed to the dense smogs in Beijing in January, according to research results issued Sunday (3 February 2013). The three factors made up 50 percent of the contributions to the five heavy smogs last month, according to the research of the hazes cause and control group under the Chinese Academy of Sciences (CAS). The motor vehicles are blamed for nearly a quarter of the capitals PM2.5, or airborne particles measuring less than 2.5 micrometers in diameter. Coal burning contributed to 20 percent of the PM2.5, noting dust from construction sites should also be further brought under control. The Beijing-Tianjin-Hebei area should focus on limiting industrial production and improving the process of coal burning, enhancing desulfurization, denitration and dedusting in the burning process. The research group spotted hazy weather in the Beijing-Tianjin-Hebei area in the periods of January 6-8, January 9-15, January 17-19, January 22-23 and January 25-31. During the period from January 25 to 31, PM2.5 reading of more than 300 micrograms per cubic meter lasted for over 50 hours, the research result shows.(Imaginechina via AP Images)

分歧放一边 中美强化气候行动合作 11.11.2021

气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。
An open cast or drift coal mine in the Hunter Valley, New South Wales. If we are serious about tackling climate change, coal, the dirtiest of fossil fuels, needs to be kept in the ground. Sadly around 85% of all Austtralians energy is generated from coal fired power stations. They also export huge quantities around the world, especially to China. | Verwendung weltweit

2022气候保护绩效榜出炉 澳大利亚垫底 09.11.2021

根据今天（11月9日）公布的《2022气候变化绩效指数》报告，无一国家走在可供效仿的道路上。不过，总体而言，人类仍有若干进展。

DW默克尔专访：“是的，我们做到了！” 08.11.2021

任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
A man walks past a newspaper kiosk in Hong Kong on January 12, 2015. Firebomb attacks early on January 12 on the Hong Kong home and office of pro-democracy newspaper tycoon Jimmy Lai have triggered new fears over the safety of outspoken media figures in the city. AFP PHOTO / Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

德语媒体:为什么要批评中国? 08.11.2021

《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。
13.09.2021 *** Nuclear power plant Dukovany, view from National Nature Reserve Mohelenska serpentine steppe, Mohelno, Trebic district, Vysocina region, Czech Republic

欧盟的难题：核电是绿色能源吗？ 07.11.2021

在格拉斯哥气候峰会召开的同时，多个欧洲国家敦促欧盟委员会承认核电为"可持续"能源。这一问题让欧盟内部产生分歧。

气候变化凸显贫富差距 07.11.2021

大多由富国排放的温室气体，其酿成的后果却主要由穷国承担。面对越发频繁的极端天气，富国可以修建水坝、人工造林，而穷国却只能默默承受。气候变化凸显的不平等问题，正在受到重视。

Power stations, Cologne November 8, 2019. The smoking chimneys of the brown coal Power stations RWE Power AG Kraftwerk Frimmersdorf, Neurath and Niederaussem seen from Cologne, November 08, 2019

绿色和平：泄密文件显示多国企图修改联合国气候报告  06.11.2021

绿色和平组织的调查团队获得泄密文件，发现澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国为了本国经济利益，试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。 
Thema Regionalwissenschaften China. Bild 2: Schriftzeichen pauken. Beschreibung: Schriftzeichen, Betonungen, Umschrift - Chinesisch lernen ist eine große Herausforderung Die Rechte der Bilder 1-3 liegen bei mir im Auftrag der Deutschen Welle, die Rechte für Bild 4 liegen bei Josephine Kummer bzw. privat, Nina Treude.

德语媒体：孔子学院与他人嫁衣  05.11.2021

德语媒体继续讨论孔子学院在德国高校扮演的角色及其未来的前景。在联合国气候峰会召开之际，有德国学者分析能源转型与中美两极世界中地缘政治的关系。

浪费食物=破坏气候 05.11.2021

许多农牧业活动都会排放大量温室气体；与此同时，大量食物却被浪费。据科学家估算，假如全人类停止浪费食物，温室气体排放量将能够降低6%，这一数字甚至显著高于全球航空业的排放总量。

09/06/2021. Cornwall, United Kingdom. Prime Minister Boris Johnson - Cornwall visit ahead of the G7. Cornwall. The Prime Minister Boris Johnson arrives at Newquay Airport ahead of Friday's G7 summit., Credit:Andrew Parsons / Avalon

边乘私人飞机 边喊气候保护：约翰逊被批"虚伪" 05.11.2021

继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。
Schornstein des Müllheizkraftwerk Essen-Karnap, eine von RWE betriebene Müllverbrennungsanlage im Essener Stadtteil Karnap. NRW, Deutschland, Europa.

地球暖化程度？11张图读懂气候危机 05.11.2021

联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
Alok Sharma President of the COP26 summit speaks during the Procedural Opening of the COP26 U.N. Climate Summit in Glasgow, Scotland, Sunday, Oct. 31, 2021. The U.N. climate summit in Glasgow formally opens Sunday, a day before leaders from around the world gather in Scotland's biggest city to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (AP Photo/Alberto Pezzali, Pool)

多国承诺淘汰燃煤 中美印澳未签署协议 05.11.2021

数个主要的燃煤国4日在联合国气候峰会宣布将采取措施停用煤矿，并停止建造新的燃煤发电厂。然而，批评者称，相关的愿景仍模糊不清，因为几个主要的燃煤国并未签署协议。
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sitzt am 21.05.2014 während ihres Besuchs auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) im Cockpit eines Airbus A400M. Die Luftfahrtschau auf dem Südgelände des Flughafens Berlin-Schönefeld ist vom 20. - 25.05.2014 geöffnet. +++(c) picture-alliance/dpa/W. Kumm

50公里也要搭飞机？冯德莱恩被批“不环保” 04.11.2021

欧委会主席冯德莱恩今年六月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都。由于两地距离不到50公里，飞行仅需19分钟，冯德莱恩此举被批评是“生态罪行”。
Cop26 - Glasgow. Climate activists from the Glasgow Actions Team, wear Squid Game costumes and world leader masks, play tug of war and climate hopscotch during a protest at the Clyde Arc Bridge during the Cop26 summit at the Scottish Event Campus (SEC) in Glasgow. Picture date: Tuesday November 2, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26 Protest. Photo credit should read: Andrew Milligan/PA Wire URN:63473631

面对现实：2021年碳排放恐回到历史新高 04.11.2021

虽然疫情使2020年全球碳排下降5.4%，但最新气候报告显示，疫后经济復甦比预期来得快，碳排量已再度回到疫前的历史高点——再继续下去，摄氏1.5度的升温上限将在11年内被打破。
ZHANGJIAKOU, CHINA - MAY 21, 2021 - Aerial photo taken on May 21, 2021 shows a wind solar hybrid power plant in Zhangjiakou, north China's Hebei Province.

德语媒体：气候保护需要务实态度 03.11.2021

在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
211030 -- BEIJING, Oct. 30, 2021 -- Chinese President Xi Jinping addresses the first session of the 16th Group of 20 G20 Leaders Summit via video link in Beijing, capital of China, Oct. 30, 2021. CHINA-BEIJING-XI JINPING-G20 SUMMIT CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

未获视频连结 习近平缺席气候峰会 03.11.2021

在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
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