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通常指因人类排放温室气体造成的全球气候变暖等现象，亦称气候变迁、气候变暖、气候暖化。
目前对气候变迁讨论最多的是关于环境政策对当代气候的影响，也就是说人为因素对气候的影响，尤其是关于全球变暖问题。《联合国气候变化框架公约》是联合国环境与发展大会通过的世界第一个为全面控制温室气体排放，以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约。联合国定区举行气候变化大会，商讨气候保护措施，制定相关目标。
在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候会议上，经过数天激烈谈判，各国终于就设立基金以补偿因气候灾害造成的“损失和损害”。但全球第二大经济体，同时也是全球最大碳排放国的中国却以仍属发展中国家为由，希望成为该基金的受益国而非出款国。
联合国的COP系列气候峰会关注的虽然是一个事关人类共同命运重要的话题，但是每次都会遇到与会各国、各界的阻力。因此，在每个国家“自打自家算盘”的基础上，达成的任何共识都很宝贵。
延期两天后，联合国气候大会终于就闭幕共同声明达成了一份共识：与会各国同意为气候灾害造成的损失设立一项专门基金。但是，既没有明确基金的规模，也没有明确出资方。共识文本同时对告别石油、天然气能源只字未提。
为了提升对气候保护的重视，积极分子们用土豆泥和番茄汁做武器，对一些享誉世界的艺术品发动攻击。莫奈、达芬奇和沃霍尔的作品无一幸免。
非政府组织“德国观察”、德国新气候研究所等组织公布2023气候保护表现指数报告。其中德国排名第16，比去年下降三位。中国没有成功地遏制排放，排名下降13位，名列第51位。
各国代表们未能在预期时间内就损失和损害基金达成协议，正在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）至少延期一天。
联合国气候峰会COP27即将落下帷幕。各国围绕建立气候损害补偿基金议题依旧争论不断。欧盟最新提出的妥协性建议是将包括中国在内的门槛国家和新兴工业国家扩大为补偿基金的出资国。
美国气候特使克里周二在埃及举行的联合国气候大会上会见了中国同行，进一步暗示了世界两大污染国在双方领导人会晤后关系的改善。
花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。
美国气候特使克里指出，少数国家抵制在埃及气候峰会的正式文本中提及1.5℃的全球升温控制目标。他还表示，美国不支持建立被认为用来实现“气候正义”的损失和损害基金。
这是新冠疫情以来首次线下举行东盟系列峰会。中国方面由将在明年卸任的国务院总理李克强参加，美国方面则是拜登亲自出席。外界预计，拜登会试图拉拢东南亚国家，制衡中国在该地区的影响力。此外，俄乌冲突、缅甸危机、朝鲜半岛以及气候变化等话题也都在议事日程上。
第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）大會於埃及展開，一份氣候年度報告顯示，全球多項暖化指標創新高。部分科學家認為，已經「不可能」將氣溫漲幅控制在1.5度之內，且報告結果「不能再更悲觀了」。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
肯尼亚北部连续四个雨季没有下雨，许多民众赖以维生的牲畜大批死亡，土壤也变得愈发贫瘠。
气候保护活动人士采取越来越多的公民不服从方式表达抗议。德国内政部长费泽尔表示，“全力支持”警方打击那些违反法律的抗议者，她特别提到了本周早些时候在柏林发生的一起致命事件。
攻击名画、将手黏在艺术品上、路中央静坐瘫痪交通……德国的气候保护团体以愈来愈激烈的手段进行抗议，他们认为只有“戳到痛处”才能让人正视问题。但他们这样做要面临法律后果，民众对这样的作法也评价两极。
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