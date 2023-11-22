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通常指因人类排放温室气体造成的全球气候变暖等现象，亦称气候变迁、气候变暖、气候暖化。
目前对气候变迁讨论最多的是关于环境政策对当代气候的影响，也就是说人为因素对气候的影响，尤其是关于全球变暖问题。《联合国气候变化框架公约》是联合国环境与发展大会通过的世界第一个为全面控制温室气体排放，以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约。联合国定区举行气候变化大会，商讨气候保护措施，制定相关目标。
德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
上周，中国党和国家领导人习近平高调访美，并同美国总统拜登举行了峰会。这是中国外交路线的重大转折？抑或只是为了缓和同西方阵营的紧张关系、并为国内经济困境寻找出路的权宜之计？
研究发现，社会不平等也反映在气候危机中。乐施会的报告揭示了严重的不平等现象，全球最富裕1%人口的碳排放量，约等于最贫困的50亿人口的碳排放总和。此外，最富有的10%人口需为约半数的碳排放负责。
德国联邦宪法法院公布裁决，德国政府不能把用于抗击新冠疫情的600亿欧元资金挪用到气候项目上，这样的修改违反宪法。德国经济部长指出，反对的裁决会给德国的经济带来沉重打击。
美国总统拜登和中国国家主席习近平在美国加州旧金山举行会晤前夕，美中两国发布加强合作应对气候危机的声明，双方承诺加快应对气候变化的努力。中国和美国是全球最大的温室气体排放国。
中美两国领导人将于下周在旧金山举行面对面会谈。专家称，这两个对立的大国需要找到共同点，合作应对气候变化等全球性问题。
斯德哥尔摩一家智库称，人们对生活成本、气候变化和俄罗斯入侵乌克兰的担忧正在对民主国家构成重大挑战。
国际能源署表示，清洁能源转型“势不可挡”，但只有降低对化石燃料的需求才能实现目标。如果全球政策不发生实质性变化，本世纪全球平均气温可能会上升约2.4摄氏度。
美国加州州长纽森在北京意外地与习近平会面，并受到其他高层领导人的热情欢迎。习近平可能出席下月在旧金山举行的亚太经合组织峰会，并和美国总统拜登会面。
位于格陵兰岛东部的伊托克托尔米特（Ittoqqortoormiit）可能是世界上最偏远的村庄。在这个北极圈以北的小村庄里，只有大约 350 位居民。如今，他们独特的生活方式正受到威胁。
气候变化让干旱变得越来越频繁，全球的水稻种植将受到重大影响：每公斤稻米需要2.5吨的水。科学家正在寻找更加耐旱的农作物。
距离联合国气候变化大会（COP 28）还有两个月的时间，柏林发布一个重要信息: 德国政府提前3年兑现承诺，为贫困国家的气候保护提供了创纪录的63.9亿欧元。
本周五纽约市遭遇破纪录的倾盆大雨，几条主要道路被洪水淹没，街上的汽车被洪水淹没，交通大堵塞。有居民抱怨说，他们未收到有关洪涝的任何官方警告。
联合国于2015年通过了可持续发展目标(SDG)。在行程过半的今年，只有15%的目标有望实现。联合国秘书长古特雷斯在联大大声疾呼。
利比亚港口城市德尔纳是在飓风“丹尼尔”引发的洪灾中受灾最严重的城市，大约“四分之一座城市彻底消失”。该市5万居民中可能有多达2万人丧生。
9月20日，气候雄心峰会在纽约联合国总部召开，与会者包括各国领导人、商业巨头和专家学者，联合国秘书长古特雷斯主持了开幕式。中美两大二氧化碳排放国的缺席，却为峰会蒙上了阴影。
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