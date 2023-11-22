通常指因人类排放温室气体造成的全球气候变暖等现象，亦称气候变迁、气候变暖、气候暖化。

目前对气候变迁讨论最多的是关于环境政策对当代气候的影响，也就是说人为因素对气候的影响，尤其是关于全球变暖问题。《联合国气候变化框架公约》是联合国环境与发展大会通过的世界第一个为全面控制温室气体排放，以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约。联合国定区举行气候变化大会，商讨气候保护措施，制定相关目标。