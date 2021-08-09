气候变化迫在眉睫 与德国经济有何干？

（德国之声中文网）气候变化正成德国经济面临的一个日益严重的问题。 今年7 月中旬，大洪水重创了北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州的许多地方，在国家层面再度显示了这一点。美国国家科学院副院长里帕恩（ Regina Riphahn）警告说： “干旱和洪水等与气候相关的自然现象可能是下面的危机。不幸，它比我们所设想的来得更早。”

多数企业已认识到行动的必要性，投资者也要求企业在如何应对这一挑战方面表现出越来越多的透明度。包括安联和慕尼黑再保险在内，欧洲多家保险公司已对来自投资方的压力作出回应。在净零保险联盟 (NZIA) 中，它们承诺。至 2050 年实现无二氧化碳排放的保险组合。数星期前，安联董事长贝特（ Oliver Bäte）在提出该相关动议时强调，目标是加快向 1.5 摄氏度经济体的必要转型。

需要大量能源的钢铁行业仍在排放大量二氧化碳

强化监管

银行和投资基金也越来越关注气候友好型融资，——它们至少作了相关宣示。不过，德国联邦金融监管局（ BaFin ）对基金企业是否言行一致存疑。上星期，该机构发布一份法规草案，根据该草案，各基金将受更严格监管。该机构指出，目前，欧盟或成员国层面都没有关于何种投资基金可被定义为可持续——或被明确允许以可持续基金的名义得以销售的规定，因此，所谓的“漂绿”（Greenwashing）风险有可能增加。

来自公民运动“金融转型”（Finanzwende） 的希克（ Gerhard Schick） 也对德国金融业去年夏天起对巴黎气候协议目标的自我承诺持狐疑立场。他指出，这虽是个好消息，但值得怀疑。他表示，部分自愿承诺几乎没有超出将出台的法律规定，更何况，“自愿承诺不能取代法规。”

化工行业已认识到，气候友好型生产亦有助于业务发展。勒沃库森特种化学品集团科思创（Covestro）的首席执行官施泰勒曼（Markus Steilemann） 表示，扩大可再生能源对于化工这一能源密集型行业至关重要，整个德国化工行业都需要“大量的绿色电力”来应对气候变化，至 2050 年实现气候中立。作为欧洲塑料制造商协会 (Plastics Europe) 主席，他新近呼吁提供可靠且廉价能源，以助德国制造商有能力参与国际竞争。

自己的风电场

巴斯夫（BASF）董事长布鲁德米勒 (Martin Brudermüller) 也持这一看法。他希望，到 2030 年，二氧化碳排放量比 2018 年减少四分之一；至 2050 年，这个全球最大化工企业实现气候中立。为此，巴斯夫投资 40 亿欧元。其中四分之一用于在荷兰海岸的一近海风电场项目。巴斯夫打算与瑞典能源公司 Vattenfall 共同建该风电场。绿色和平组织也指出，工业大公司的高管们已认识到了紧迫性，但对气候保护者来说，迟至 2050 年才实现气候中立是不够的，尤其是，巴斯夫只是渐渐同其石油和天然气业务剥离。

绿色和平组织气候专家蒂斯（Christoph Thies）指出，政府和企业仍在以蜗牛速度行事。世界自然基金会也表示，德国在气候保护方面落伍。该组织德国分部自然保护董事海因里希（Christoph Heinrich）批评说：“经济可持续重组的最重要支柱之一，也就是风能和太阳能清洁能源的扩张被故意保持在较小范围内。本届政府在应对气候危机和经济下滑的斗争中显示了战略上的无能。” 他称，下届政府将必须有所作为。

气候中立航空

此外，政府还须考虑是否应更严格监管另一个行业：尽管遭受新冠疫情重创的航空业自称，也有意要为气候保护做更多的事情。 汉莎航空称，希望到 2030 年将二氧化碳排放量减少一半，至 2050 年实现二氧化碳零排放。几天前， 汉莎航空董事长施波尔（ Carsten Spohr）在介绍汉莎集团半年业绩时说，“这是一段漫长旅程，但我们坚信，我们可以做到。” 他称，希望通过更高效的飞机及可持续燃料来实现这一目标。

然而，为绿色和平组织提供咨询服务的科学家认为，这是不够的。他们指出， 即使完全改用电力燃料，欧洲空中交通量需减少 30% 左右，方能建起一个永久的气候友好型系统。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。