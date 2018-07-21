气候变化进行时：酷暑大旱 物价大涨？

（德国之声中文网）"我们今夏所经历的正是现在进行时的气候变化"-德国农民联合会副秘书长多梅（Gerald Dohme）先生如是说，内心里已将眼光投向了他所在组织面临的令人不安的未来。他提供了如下数字：由于干旱，德国今年的谷物收成将是4100万吨。这样，本年度收成预期值将比去年已低于平均水平的4550万吨再减450万吨。过去5年的平均收成是4790万吨。

多梅先生告诉说，农人们目前心情紧张，而且，不只是种地农户。畜牧农场也深受其害，原因是，"在一些农场，干草和玉米等基础饲料现在即已告罄"。在这位行业代表看来，这可是一个大问题："在某些地方，尚未成熟的谷子不得不被部分收割了"。

畜牧业者也要为饲料来源发愁

果农报告好收成

年初以及入夏后，太阳分别以不同的强度普照德国大地，并由此导致两极现象：在北部和东部，农业企业多因干旱造成的损失而叫苦不迭。不过，多梅先生指出，在巴登南部，也有个别地区旱情严重。他指出，这与今年的点状气候现象有关：某些农庄报告受旱灾重创；2公里外的另一庄户则称苦于雨水过多。

与谷农迥然不同，德国果农们的情况要好得多。收成不错，但早得不同寻常：若干果农今年开收之早堪比地中海地区同行。

今年四、五月是德国有气象记录以来最热的四、五月。炎热月份对德国物价趋势意味着什么？多梅先生并不紧张。他指出，虽说供应减少总会导致价格上升，不过，在面包的定价机制上，谷物价格的影响微不足道，-"只涉及若干欧分"。他表示，即使是今年这样的炎夏，欧洲境内收成情况仍各有千秋。他安慰说，通过国际贸易，供应安全是有保障的。

农业部施以援手？

然而，联邦环境部的韦特恩女士认为，农民也应尽责。她表示，应加强农业行业自身应变能力，能用转变了的经济方式应对气候变化，必须打破产量增长最大化这一定则，否则，欧盟的资助政策亦不会奏效，这一政策迫使农民不断提高其产量。

不过，韦特恩也替农民们发声。她指出，农民们正承受着极大压力：除了新肥料法这样的环境保护规定增加外，他们现在还要应对气候突变。她称，联邦政府原则上愿意在改善制冷系统、栽种方法和改换未来能适应气候变化的品种等领域提供合作。

眼下，这一点对已因严重经济亏损而脑筋伤透的那些农业联合会的成员来说，毫无用处。因此，多梅先生要求给这些企业减税。与此同时，农民联合会正会同保险业，共商超出现有的冰雹损失保险的新解决办法。联邦农业部计划于本月底与各州的代表磋商，评估局势。不过，农业部称，有关财政资助问题，将在有了收成报告后的8月份方作决定。