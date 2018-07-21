 气候变化进行时：酷暑大旱 物价大涨？ | 经济纵横 | DW | 21.07.2018

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经济纵横

气候变化进行时：酷暑大旱 物价大涨？

有人一边舔着冰激淋，一边向太阳眨眨眼-然而，农人们却报告减产、牲畜饲料短缺。德国物价就要上涨了？很快会出现供应紧张？

Trockenheit und Dürre in Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

高温干旱让德国农民们非常焦虑

（德国之声中文网）"我们今夏所经历的正是现在进行时的气候变化"-德国农民联合会副秘书长多梅（Gerald Dohme）先生如是说，内心里已将眼光投向了他所在组织面临的令人不安的未来。他提供了如下数字：由于干旱，德国今年的谷物收成将是4100万吨。这样，本年度收成预期值将比去年已低于平均水平的4550万吨再减450万吨。过去5年的平均收成是4790万吨。

多梅先生告诉说，农人们目前心情紧张，而且，不只是种地农户。畜牧农场也深受其害，原因是，"在一些农场，干草和玉米等基础饲料现在即已告罄"。在这位行业代表看来，这可是一个大问题："在某些地方，尚未成熟的谷子不得不被部分收割了"。

Trockenheit und Dürre in Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

畜牧业者也要为饲料来源发愁

果农报告好收成

年初以及入夏后，太阳分别以不同的强度普照德国大地，并由此导致两极现象：在北部和东部，农业企业多因干旱造成的损失而叫苦不迭。不过，多梅先生指出，在巴登南部，也有个别地区旱情严重。他指出，这与今年的点状气候现象有关：某些农庄报告受旱灾重创；2公里外的另一庄户则称苦于雨水过多。

与谷农迥然不同，德国果农们的情况要好得多。收成不错，但早得不同寻常：若干果农今年开收之早堪比地中海地区同行。

今年四、五月是德国有气象记录以来最热的四、五月。炎热月份对德国物价趋势意味着什么？多梅先生并不紧张。他指出，虽说供应减少总会导致价格上升，不过，在面包的定价机制上，谷物价格的影响微不足道，-"只涉及若干欧分"。他表示，即使是今年这样的炎夏，欧洲境内收成情况仍各有千秋。他安慰说，通过国际贸易，供应安全是有保障的。

Marillen Aprikosen Marillen Aprikosen *** Apricots Apricot Apricots apricots PUBLICATIONxINxGERx (Imago/Chromorange/E. Weingartner)

果农收成大好，但采摘时段明显提前

农业部施以援手？

然而，联邦环境部的韦特恩女士认为，农民也应尽责。她表示，应加强农业行业自身应变能力，能用转变了的经济方式应对气候变化，必须打破产量增长最大化这一定则，否则，欧盟的资助政策亦不会奏效，这一政策迫使农民不断提高其产量。

不过，韦特恩也替农民们发声。她指出，农民们正承受着极大压力：除了新肥料法这样的环境保护规定增加外，他们现在还要应对气候突变。她称，联邦政府原则上愿意在改善制冷系统、栽种方法和改换未来能适应气候变化的品种等领域提供合作。

眼下，这一点对已因严重经济亏损而脑筋伤透的那些农业联合会的成员来说，毫无用处。因此，多梅先生要求给这些企业减税。与此同时，农民联合会正会同保险业，共商超出现有的冰雹损失保险的新解决办法。联邦农业部计划于本月底与各州的代表磋商，评估局势。不过，农业部称，有关财政资助问题，将在有了收成报告后的8月份方作决定。

  • Feuerwehrleute löschen einen Feldbrand (Foto: dpa)

    干旱的德国

    消防队应接不暇

    干旱会增加发生火情的危险。在北威州的雷姆贝克（Lembeck)，消防队员正在扑灭田里的大火。图林根（Thüringen)的消防队今年已经扑灭了14次森林大火，超过过去两年的总和。

  • Ein Traktor fährt über einen trockenen Acker (Foto: DPA)

    干旱的德国

    担心收成

    德国其它地区也在极端干旱中呻吟。一些地区的土地干旱程度为50年来之最，地表30至60厘米的土地完全干裂。干旱尤其让农业深受其苦，比如在萨克森州的卡门茨（Kamenz)。农民担心收成下降，比如土豆和玉米。

  • Sandbänke am ausgetrockneten Rheinufer (Foto: DPA)

    干旱的德国

    河流水位降低

    以前河水流淌的地方露出砂砾。德国的河流目前水量大减。宾根附近的莱茵河，许多地方已经露出河床的沙石和瓦砾。由于水位太低，莱茵河上的船只都不能满载行驶。

  • Hungersteine auf dem Boden der Elbe mit Jahreszahlen (Foto: DPA)

    干旱的德国

    易北河露出饥荒石

    在易北河上，所谓的饥荒石已经露出水面。这块石头躺在萨克森州皮尔纳-奥伯波斯坦（Pirna-Oberposta）附近的河床上，上面的数字记载的是那些特别干旱的年份，最早的记录是1859年。

  • ausgetrocknetes Flussbett vor der Kulisse der Stadt Frankfurt an der Oder

    干旱的德国

    航运遇到困难

    在奥德河畔的法兰克福，内河航运已经完全瘫痪。这里的水位只有99厘米，比中等程度的低水位还要低20厘米。在德国南部，干旱也影响了邮轮和货轮的航行。

  • Deutschland Trockenheit Edersee bei Waldeck (Foto: DPA)

    干旱的德国

    水去哪儿了？

    黑森州埃德尔湖（Edersee)的水量现在每天减少近200万立方米。这些水被用来维持威悉河的水位，保证航运。谁想到这个湖里游个泳，还得去找水呢！

  • Deutschland Trockenheit Edersee bei Waldeck (Foto: DPA)

    干旱的德国

    湖底的村庄墓地

    不过，在埃德尔湖底，人们另有发现。100年前，因为修建一个河谷堤坝，三个村庄被淹没。而现在的极端干旱天气让这些遗迹露出了一部分，比如照片上的老墓地。这些墓上面被盖上了水泥板，为的是不让尸体漂浮上水面。

  • Deutschland Trockenheit Edersee bei Waldeck (Foto: DPA)

    干旱的德国

    老桥重见天日

    埃德尔湖上的老桥其实是在湖面以下。如今，行人又可以在这座百年老桥上通行了。等到它再次被淹肯定还有许多时日，天气预报近期没有雨。

  • Deutschland Gewitter in Niedersachsen (Foto: DPA)

    干旱的德国

    电闪雷鸣

    一旦下雨，就是电闪雷鸣，风雨交加。夏天的暴雨往往造成地窖和街道被淹，闪电会引发火灾。本周，下萨克森州、北威州、梅克伦堡-前波莫瑞州和黑森州都出现暴雨天气。

  • Deutschland Trockenheit Sonne über Maisfeld (Foto: DPA)

    干旱的德国

    干旱结束还望不到头

    据德国气象台预测，本周末德国一些地区气温将高达38摄氏度，并出现暴雨，之后气温会有所下降。不过，要迎来充足的降雨还有待时日。

    作者: Christoph Ricking


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