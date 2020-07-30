 气候变化：照片记录冰川百年消退史 | 科技环境 | DW | 15.11.2020

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科技环境

气候变化：照片记录冰川百年消退史

文图拉（Fabiano Ventura ）在各大山区间穿行，为找到19世纪阿尔卑斯山冰川照片的拍摄地点，拍下相同的照片，用这种直观的对比记录过去一百年的环境变化。

DW Klima Online | Fabiano Ventura - Gletscher Marmolada (Franz Dantone/Fabiano Ventura )

（德国之声中文网）一个登山小队攀上了草坡，雄伟的马莫拉达山（Marmolada）映入其眼帘。这座海拔3343米的山峰是多洛米蒂（Dolomiti）山脉的最高峰。多洛米蒂山脉位于意大利的阿尔卑斯山区，属于联合国教科文组织世界遗产。 

这些登山者肩负沉重的背包，但是里面装得并不是沉重的登山设备，而是大画幅相机。这些相机是一个多世纪前摄影先驱们使用的相机的复制升级版。

他们正在寻找摄影师弗朗茨·戴顿（Franz Dantone ）于1880年拍摄的马尔莫拉达冰川全景照片的确切地点。那时，这一古老冰体一定像其他地质地貌一样，显得亘古不变。但如今，马尔莫拉达已被列为未来30年内可能会消失的首批阿尔卑斯山的著名冰川。

DW Klima Online | Fabiano Ventura - Gletscher Marmolada (Jacopo Pasotti)

冰川摄影师文图拉正在寻找历史照片所拍摄到的确切地点

探访各地冰川

该团队的负责人是摄影师和探险家法比亚诺·文图拉（Fabiano Ventura ）。在过去的十年里，他探访了地球上最重要的山地冰川，从阿拉斯加到巴塔哥尼亚，从高加索到喜马拉雅山。
 
文图拉的动力并不是登山运动，他的计划宏伟且令人震惊：他正在建立一个档案，将现存最古老的冰川照片与今天同一地方拍摄的照片进行比较。直观呈现几十年来全球变暖的结果。今年和明年对阿尔卑斯山的考察结束后，他的项目才算完成。

DW Klima Online | Fabiano Ventura - Gletscher Marmolada (Jacopo Pasotti)

冰川摄影师文图拉正在悉心寻找历史照片中山峰的确切拍摄角度


DW Klima Online | Fabiano Ventura - Gletscher Marmolada (Jacopo Pasotti)

翻转的山顶：用高科技相机再现历史画面

美丽照片传递震撼信息

文图拉手持一张戴顿的照片，不断地将其与周围的环境进行对比。他在寻找角度和日光，以确保地貌的阴影（近乎）完美地结合在一起。“有时我们会在山顶上花上好几个小时等到完美的光线，”文图拉介绍：“还有的时候，如果天气不好，我们还得再来一次。”

即使是未经训练的眼睛，也能立即看到140年前的照片和如今景象之间的巨大差异，不仅是因为贯穿其中的缆车、滑雪坡和电线，还有更深的人为痕迹显而易见：曾经是一片亮白的海洋中浮现出一些岩石露头，如今只有浅色的冰块碎片散落在黑暗的岩石表面。 文图拉的照片是真实气候变化的戏剧性视觉表现——是展示地球变暖速度的有力证据，令人无法忽视。

DW Klima Online | Fabiano Ventura - Gletscher Marmolada (Jacopo Pasotti)

文图拉团队的照片颇具科学价值

为科学研究提供数据支持 

与此同时，气候科学家试图通过研究将冰川的损失量化，文图拉拍摄的图片为此提供了一项宝贵的数据来源。

德国巴伐利亚科学院的冰川学家克里斯多夫·迈耶（Christoph Mayer）表示：“我们由此可以进行更好的定量分析，这比其他常见的比较方法要精确得多"。 常见的卫星图像大多是20世纪70年代末才出现的，相比之下，文图拉的项目可以使科学家对19世纪中期的冰川形态进行比较。此外，他的高清图像显示出更多的细节。“越来越多的科学家向我索要照片，以便结合他们自己的科学数据来清楚地了解气候变化的影响，”文图拉如是说。迈耶对文图拉在巴基斯坦巴尔托洛（Baltoro）冰川拍摄的照片特别感兴趣。他希望这些照片能让他评估自1909年维托里奥·塞拉(Vittorio Sella)拍照以来，巴尔托洛冰层一共消退了多少。

DW Klima Online | Fabiano Ventura - Gletscher Marmolada (Jacopo Pasotti)

阿尔卑斯山冰川的历史照片来自欧洲各地的档案库



关于冰川消失的数据备份

文图拉的过程是一种独特的科学调查方式。据悉，仅对阿尔卑斯山，他和团队就对全欧洲70个档案库的数千张照片进行了研究，并选出在光线、分辨率和透视方面拥有最佳特性的照片。为了展览，这些图片都已经过精心修复。

除此之外，寻找历史上冰川照片的准确拍摄位置也是一个费力的过程。文图拉带领的团队仔细记录下了照片拍摄地点的地理数据和资料，并将其存档，以便以后的摄影家和研究者可以回到原地观察其中的变化。毕竟，鉴于目前的气候变化，文图拉的作品很快也将成为历史。

阿尔卑斯山冰川将于本世纪末消失？

据估计，目前阿尔卑斯山冰川的总体积只有1850年的三分之一左右。自1980年代以来，阿尔卑斯山的冰川融化速度大大加快，大部分冰川已经消失。 


苏黎世联邦理工学院冰川学家马蒂亚斯·胡斯(Matthias Huss)表示，仅在2019年的炎热夏天，阿尔卑斯山在短短两周内就损失了8亿吨冰。 到本世纪末，人们可能只能在历史照片上欣赏雄伟的阿尔卑斯冰川了。
 
根据包括苏黎世联邦理工学院在内的研究人员的计算，到2100年，阿尔卑斯山的冰体将只剩下目前的三分之一。但前提是，人类可以将全球平均温度升幅控制在工业化前水平的1.5-2摄氏度以内。遗憾的是，目前的情况并非如此。

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