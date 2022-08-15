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肯尼亚北部连续四个雨季没有下雨，许多民众赖以维生的牲畜大批死亡，土壤也变得愈发贫瘠。
联合国气候峰会COP27即将落下帷幕。各国围绕建立气候损害补偿基金议题依旧争论不断。欧盟最新提出的妥协性建议是将包括中国在内的门槛国家和新兴工业国家扩大为补偿基金的出资国。
在连续8天发布高温红色预警之后，中国中央气象台周四（8月18日）发布气象干旱黄色预警。中国水利部已启动干旱防御应急响应，实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”，加大水库出库流量为下游补水。
隨著氣溫下降，中國四川省內多地出現降雨，讓用電緊張局面得到緩解。截至週日12時，當局稱一般工業用電已全部恢復，大型工業企業用電正逐步開放。不過官方指出，乾旱導致的發電量銳減，還需要時間才能完全恢復。
歐洲聯盟委員會聯合研究中心表示，歐洲今年的乾旱情況可能是「500年來最嚴重」。根據最新的觀測報告內容指出，歐洲大陸3分之2的土地都處於乾旱警戒或警報，而土壤水份不足將影響作物生長。
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