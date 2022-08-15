歐盟報告：歐洲面臨500年來最嚴重乾旱

歐洲聯盟委員會聯合研究中心表示，歐洲今年的乾旱情況可能是「500年來最嚴重」。根據最新的觀測報告內容指出，歐洲大陸3分之2的土地都處於乾旱警戒或警報，而土壤水份不足將影響作物生長。