气候变化对极端天气具有压倒性影响

(德国之声中文网)今年入夏以来，中国、欧洲南部以及美国部分地区罕见地同时出现酷暑高温天气，有些地方甚至超过了摄氏45度。

"世界天气归因小组"的科学家们对以上3个地区进行了研究。在最近一份快速分析报告中，他们认为，如果没有气候变化，欧洲和北美部分地区几乎不可能出现热浪。他们的分析还发现，全球变暖使中国出现高温的可能性增加了50倍。

参加该项研究的伦敦帝国学院气候变化与环境研究所的奥托（Friederike Otto）说："气候变化扮演的角色绝对是压倒性的"。

科学家们已经证实，同19世纪下半期比较，地表增温1.2摄氏度，炎热天气会更为恶劣、也更加频繁。

他们利用新、老气象数据和计算机模型，对北半球7月份的热浪进行了追踪和分析，研究极端天气在多大程度上偏离了假设没有气候变暖时的预期。

奥托说，过去，多地同时出现高温热浪，"基本不可能"。 但未来还会更差，奥托说，"只要我们还继续使用化石燃料，我们就会有更多的极端天气。"

他们的研究显示，像今年这样的高温浪潮在北美每15年、南欧每10年、中国每5年发生一次。而地表温度同19世纪末相比增加2摄氏度，科学家预计，30年后以上地区每2至5年将发生更为严重、更频繁的极端天气。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 极端高温之下的火灾 图中是7月23日的希腊科孚岛，这里大火肆虐。目前，当局已从该岛疏散约2500人。7月23日是希腊今年迄今为止最热的一天，这一天新发生了64场火灾。目前在希腊各地，消防人员正在与82场野火搏斗。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 迅速撤离 图中，一位父亲正将女儿从罗德岛带往安全地带，在这个希腊岛屿上，森林大火已肆虐多日。迄今为止，约30000人被疏散。其中2000多人是乘船从海滩上撤离的，他们中不少人是度假者。同时，大火导致部分道路中断，一些人不得不步行撤离。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 逃离火焰 疏散给度假者带来巨大不便，更需要消防员付出巨大努力。罗得岛的官员告诉希腊媒体，由于大火，部分道路无法通行。度假者和一些当地人不得不暂时被安置在体育馆、学校建筑和酒店会议中心。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 何时结束？ 罗得岛的大火已经延续数日。大火发生在该岛中部的一座山上。当局出动了五架直升机、大约200名消防员灭火。目前仍然看不到火灾结束的迹象。当地消防队发言人告诉媒体：“这场火灾不会在明天或者后天结束”。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 空中灭火 森林大火不仅在罗得岛肆虐。近日在希腊，气温甚至超过44度，极端热浪在希腊各地一再引发新的火灾。图中是雅典附近的塔纳格拉市的阿吉亚-索蒂拉斯（Agia Sotiras）地区，这里再次受到山火影响，这架直升机投放灭火剂。该地区 2007年已经遭受过大火的破坏。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 动物也要撤离 不仅人要逃离大火，动物也需要撤离。图中是7月17日雅典附近的一个马术农场的撤离，女员工牵着马离开危险区，她们带着口罩，以保护自己免受有毒烟云的影响。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 先是地震，再是火灾 不仅在希腊，在整个欧洲，今年夏天极端高温都一再引发森林火灾，土耳其的情况尤其严重。据土耳其阿纳多卢通讯社7月18日报道，该国当天发生了19起火灾。图中的土耳其南部哈塔伊省今年2月已经遭遇了破坏性地震，如今又受到火灾威胁。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 灰云密布 度假胜地西班牙拉帕尔马岛的情况同样堪忧。2022年9月，拉帕尔马岛火山爆发，吞噬了4000栋建筑和350公顷的种植园。现在，灰云再次升起，这一次是因为森林火灾。近3000公顷森林被毁，好在目前火势已得到控制。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 燃烧的加拿大森林 在欧洲以外的地区，森林也在燃烧。在加拿大，今年3月至7月，各省同时发生森林火灾。截至7月22日，共发生了4498起火灾，烧毁面积约为11.3万平方公里。截至7月8日，约有15.5万人被疏散，人数空前。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 烟云蔓延 加拿大森林大火产生的烟云也向美国移动：在图中的费城，阴霾笼罩天空数日。在纽约，浓烟遮蔽了自由女神像。这些烟云甚至穿越大西洋，到达葡萄牙。甚至德国萨尔州等地，也能感受到这种影响。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 德国烈焰 在德国本土，火灾同样此起彼伏。不过，与2019年发生的德国史上最大的森林火灾相比，6月中旬在德国东部梅前州吕布森（Lübtheen）的前军事训练区发生的森林火灾（如图）由于加强了防御，扑灭得更快。这次被毁森林的面积为100公顷。四年前，这一数字为1000公顷。 作者: Astrid Prange De Oliveira



美联社报道，研究人员于今年7月17日开始对三个地区同时出现的热浪进行快速分析，虽然其结果尚未经过同行评审，但他们使用的技术是经过科学鉴定认可的，该团队的研究成果也定期发表。

报告的合作者之一平托（Izidine Pinto）表示，快速分析的方法是，对这三个地区当前天气的观测结果与反复出现的 "没有气候变化的世界 "计算机模拟结果进行比较。

上周，美国NASA气象学家史密特（Gavin Schmidt）告诉媒体，今年7月可能是有记录以来最热的月份，且不仅如此，它还可能是"数百年来、甚至数千年里最热的"。

专家认为，地表升温不能仅仅归结于"厄尔尼诺"气候型态，一般认为，它到今年晚些时候才会增强。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 热浪席卷美国西部和南部 上周日（7月16日），美国国家气象局再次发出高温警告。内华达州和加利福尼亚州南部部分地区当日都测出46摄氏度的高温。美国媒体MSNBC采访的一名住在加州的居民说：“天气热得感觉皮肤像燃烧起来了似的。”亚利桑那州首府凤凰城已经连续16天气温超过43度。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 美国加州死亡谷热死了 美国加州南部的死亡谷国家公园是地球上夏季最热和最干燥的地区之一，据公园管理部门称，7月份通常测得的最高气温平均为41摄氏度，而本月测得的最高气温为57摄氏度。从加利福尼亚州到得克萨斯州再到佛罗里达州，美国总共有1.1亿人受到高温警告。多个地区的医院收治的与炎热天气相关的急诊病例数量也在增加。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 气象学家警告南欧会出现极端高温 过去几天希腊和土耳其都一度升至44摄氏度。即便是夜间温度也在30度以上。保加利亚、西班牙和意大利的气象部门都已发出高温警告。高温带来的干燥天气还增加了发生森林火灾的隐患。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 雅典卫城分时段开放 过于天气过于炎热，希腊雅典卫城选择分时段开放。中午从11点30至下午5点30对游客关闭。图为一名游客在游览雅典卫城的时候因中暑被医疗救护人员送医救治。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 西班牙日夜被“炙烤” 连日来，西班牙南部地区高温天不断。安达卢西亚的部分地区最高温度超过40度，夜间温度也高达30度以上，当地人苦不堪言。拉帕尔马岛因天气炎热而发生森林火灾，当地500多名居民被疏散转移，11栋房屋被损毁。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 罗马夏季最高温可能被刷新 意大利气象学家预测本周意大利的夏季高温纪录将被打破。首都罗马的气温可能会高达42度或43度，这将打破2007年8月罗马被测量到的40.5度的高温纪录。西西里岛的气温可能会升高到48度。很多地区的医生和医院已经开始为迎接下一波热浪做准备。对于老年人、病人和幼童来说，高温天有可能会给他们造成严重的疾病。图为一名游客在罗马街头的喷泉池洗脸降温。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 韩国暴雨已导致40人死亡 韩国连续数日遭遇强降雨。据韩联社报道，截止至7月17日上午11时，本轮强降雨在韩国已造成40人死亡、9人失踪、34人受伤。农作物受灾面积增至2.69335万公顷，受灾耕地面积达到180.6公顷。暴雨还造成57.9万只家禽死亡。631处公共设施受损，318处私有设施受损，其中包括139桩房屋被淹。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 暴雨在印度引发洪灾 7月初，印度北部地区连日暴雨引发洪水和山体滑坡等灾害。首都新德里也因为暴雨引发了严重的洪灾。印度气象部门的官员说，喜马偕尔邦许多地区仅7月9日一天的降雨量就达到了一个月的累积水平。气象部门指出，自6月1日以来，季风季节在德里、旁遮普和喜马偕尔邦产生的降雨量，分别比平均水平多出112%、100%和70%。

北半球遭受热浪和暴雨双重夹击 重庆遭遇强降雨 造成15人死亡 7月初，位于中国西南的重庆市大部地区出现阵雨或雷雨，其中万州区长滩镇出现特大暴雨，降雨量突破历史极值。强降雨造成15人死亡、4人失踪，13万余人受灾。



(法新社、美联社)

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