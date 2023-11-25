气候变化威胁日本的鸬鹚捕鱼传统

代代相传

长良川河流经日本中部的岐阜（Gifu）和关市（Seki）。这里仍有渔民使用流传1300年的鸬鹚捕鱼术捕鱼。照片上是身着传统服装的安达祐一郎 (Youichiro Adachi)和他训练的一只鸬鹚。他是第18 代鸬鹚捕鱼大师，也是仅存的50名仍然掌握这门古老技艺的渔民之一。