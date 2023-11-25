气候变化威胁日本的鸬鹚捕鱼传统

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在日本，少数渔民仍然保留着1300年的鸬鹚捕鱼传统。然而，随着气候变化带来负面影响，这种古老的技术未来岌岌可危。
长良川河流经日本中部的岐阜（Gifu）和关市（Seki）。这里仍有渔民使用流传1300年的鸬鹚捕鱼术捕鱼。照片上是身着传统服装的安达祐一郎 (Youichiro Adachi)和他训练的一只鸬鹚。他是第18 代鸬鹚捕鱼大师，也是仅存的50名仍然掌握这门古老技艺的渔民之一。
"对我来说，鸬鹚是我的伙伴"，祐一郎告诉路透社。 孩提时，每当家里的鸬鹚死了，他就会难过地哭泣。 如今，48岁的他定期监测鸟儿的健康状况，并抚摸它们的长脖子，以保持亲密的联系。鸬鹚捕鱼法曾经在日本广为流行，如今则主要是供游客观赏的节目。
鸬鹚捕鱼是捕捉细长香鱼的理想方式。 渔船上明火唤醒了鱼儿，并为渔民提供了足够的光线。鸬鹚脖子上戴着皮带和项圈，以防止它们吞下捕获的所有的鱼。 回到船上，捕鱼大师祐一郎便将鱼放入桶中。
.鸬鹚捕鱼现在主要由旅游业支撑。 游客可以在船上观看鸬鹚捕鱼大师的工作。 但气候变化的影响已经影响到了这里。 随着香鱼栖息地的缩小，香鱼变得越来越小、越来越稀少。
祐一郎说，传统的鸬鹚捕鱼法和河里的鱼类正受到威胁。 强降雨和洪水导致人们必须修建防洪堤，小块石头和沙子因此填满河底床，让香鱼的栖息地——较大的岩石越来越少。
环境研究证实了祐一郎的担忧。 岐阜大学教授原田守弘（Morihiro Harada）说，长良河的气温已飙升至 30 摄氏度。这导致香鱼的产卵期推迟。不仅如此：香鱼喜欢吃生长在较大岩石上的藻类，但防洪措施使这些巨石变少了。
环境变化也对旅游业产生了负面影响，湍急的河水阻碍了游客冒险乘船观看。 日本经济发展协会ORGAN会长蒲雄介（Yusuke Kaba） 表示：“我们希望提供的是更精致、更高品质的体验。”
面对不确定的未来，祐一郎怀念过去也关注现状。 在世代居住的家中，他在供奉祖先的神龛前祈祷。 他希望 22 岁的儿子东一郎（Toichiro）成为家族中第19代鸬鹚捕鱼传人。 但是，他说，“如果我们不能再抓到鱼，就没了动力，我们所做的事情就没有意义了。”
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