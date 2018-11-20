气候变化严重威胁美国 特朗普听不进去

（德国之声中文网）多个美国联邦机构的一份新报告以尖锐措辞发出警报称，气候变化将严重损害美国的环境、社会和经济。科学家们在报告中指出，如不采取断然措施，气候变化将损毁越来越多的基础设施和住宅，并使国家经济增长受阻数十年。《第四次国家气候评估》指出，至本世纪中叶，气候变化将给美国每年造成数千亿美元损失。

专家们还警告，增温、高热、干旱、大火和恶劣气候将对农业造成越来越大的影响；渔业或旅游业最终也尤其会受到气候变化的伤害；贸易也同样会受到拖累。报告指出，随气候变化而来的极端气候条件、空气质量变化或新型疾病的传播，都将危及美国人民的健康和生活。

报告分析了气候变化对其它社会领域的影响。专家们指出，5年来，美国社会虽加大了在抗击气候变化斗争中的努力，但其程度还不足以避免未来数十年经济、环境和人类健康将遭受的严重伤害。

过去数星期和数月里，美国刚遭遇灾难性的飓风和森林大火。科学家们认为，气候变化是其原因，并警告严重自然灾害还会增加。

不屑一顾

厚达1000页的《第四次全国气候评估》第二部分由美国国会授权汇集了3000多名科学家撰写。去年的一份特别报告曾被特朗普总统称为无稽之谈。

长期以来，特朗普总统始终嘲笑专家们的相关警告。

数周前的一次采访中，他虽表示，不否认气候变化现象，但怀疑这是人类行为的结果。不过，本周三（11月21日），适逢感恩节这天气温奇低，他推文道："地球变暖了吗，在哪里？"

气候变化带来的毁灭性后果 危险的浪漫 直到2015年4月再次爆发，智利卡尔布科火山（ Calbuco）已沉睡了43年。喷发的火山灰直冲15000米高空。火山半径20公里以内地区居民被疏散，该地区最大城市的机场被迫关闭。几天后，卡尔布科火山接连发生两、三次喷发。

气候变化带来的毁灭性后果 紧急情况下的救援者 士兵们试图从尼泊尔首都加德满都地震后倒塌的废墟中解救一名小男孩。2015年4月底，加德满都发生地震后又再次遭遇多次余震。就连印度首都加德里也有震感。据尼泊尔当局报告称，此次地震共造成约8800人丧生。

气候变化带来的毁灭性后果 头顶上的灰烬 棕褐色的火山灰悄悄的附着在人们的眼睛、鼻子，甚至每一个毛孔上。2015年6月，高度2460米的印尼苏门答腊岛锡纳朋火山（Mount Sinabung）再次爆发，喷发出大量火山灰。当地的建筑物、街道、房屋上到处布满火山灰。

气候变化带来的毁灭性后果 勇士“大卫” 一名消防员身陷火海：2015年9月，美国加州同时发生多处森林大火。加州遭遇百年大旱，有时只要一个火苗，就能引发一场火灾。成千上万的家庭成为大火的牺牲品。10500名消防员被派往“火场”，参与这一“力量悬殊”的战斗。

气候变化带来的毁灭性后果 猛烈的暴风雨 2015年9月底，台风“杜鹃”以每小时119公里的风力登陆福建。当局试图用沙袋抵御热带气旋对沿海地区的“袭击”。此前“杜鹃”在台湾登陆，并造成死伤。台风摧毁中国400栋房屋，3100公顷粮田被毁。

气候变化带来的毁灭性后果 雨一直下 印度大城市金奈（Chennai）的许多市民对突然袭来洪水感到意外。救援人员不得不用皮筏将灾民从房屋中救出。自2015年11月以来，印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）几乎一直在下雨。降雨引发的洪水造成至少269人丧生。专家估计，“厄尔尼诺”现象是恶劣天气的罪魁祸首。 作者: Nastassja Shtrauchler



凝炼/王凡（德新社、法新社）