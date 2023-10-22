气候变化与世界尽头的村庄

色彩丰富的木屋

这里房屋的构造和颜色让人联想起斯堪的纳维亚传统。格陵兰在历史上长期属于丹麦殖民地，1953年以前，格陵兰一直是丹麦的殖民地。直到上世纪七十年代，这个位于北大西洋和北冰洋之间的世界上最大的岛屿才成为丹麦王国的内政独立的自治区。