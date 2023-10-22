气候变化与世界尽头的村庄

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位于格陵兰岛东部的伊托克托尔米特（Ittoqqortoormiit）可能是世界上最偏远的村庄。在这个北极圈以北的小村庄里，只有大约 350 位居民。如今，他们独特的生活方式正受到威胁。
伊托克托尔米特坐落在格陵兰岛海岸冰雪覆盖的群山之中，风景如画。这是一个仅有 350 名居民的村庄，位于世界上最大的峡湾——斯科斯比湾（Scoresby Sound）。
这里房屋的构造和颜色让人联想起斯堪的纳维亚传统。格陵兰在历史上长期属于丹麦殖民地，1953年以前，格陵兰一直是丹麦的殖民地。直到上世纪七十年代，这个位于北大西洋和北冰洋之间的世界上最大的岛屿才成为丹麦王国的内政独立的自治区。
伊托克托尔米特的居民为因纽特人，以狩猎海豹、麝牛、独角鲸和北极熊为生。许多猎人现在更喜欢骑四轮摩托车，而不是驾驶传统的狗拉雪橇。
但是，现代生活也让伊托克托尔米特居民的生活变得艰难。不仅游轮把越来越多的游客带到了峡湾，吓跑了野生动物，而且科学家们还警告说，这些动物的肉受到了来自其他地方工厂的危险化学物质的污染。
还有全球变暖的威胁。晾晒动物皮是这里的日常风景。过去，由于常年大雪，这里的居民一年中有 11 个月与世隔绝，只能以野生动物为生。但是，随着冰川的消融，这些古老的生活方式正在发生改变。北极地区的气温上升速度是其他地区的四倍。
法新社摄影师莫林（Olivier Morin）拍摄了 2023 年夏季最后几天伊托克托尔米特的生活场景。在太阳从北极圈上方升起的仅有的几周时间里，老老少少都在充分尽情地享受阳光。
对大多数人来说，跳进这样的水池是一项真正的挑战。即使在七月，气温也很少超过 10 摄氏度。而且，融化后的这些冰川水可是没有加热的。
在这个寸草不生的地方，唯一的绿地就是足球场上的人造草坪。年轻人聚集在这里踢足球，但由于没有泛光灯，一年中的大部分时间都必须在正午时分打比赛。
伊托克托尔米特的人口已经从几年前的 500 人左右减少到现在的 350 人左右。曾经和祖先一样从事狩猎的村民，现在却在努力寻找其他工作。这个偏远的村庄正处于气候变化的最前沿。
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