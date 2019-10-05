气候变化？不是所有德国人都信

（德国之声中文网）人类活动导致气候变化，这已经是当前科学界的主流意见。在德国，认为气候保护迫在眉睫、人类如果再不做出相应的大规模动作将难逃气候灾难一劫的人，也占社会中的大多数。根据德国广播电视联盟（ARD，简称德广联）2019年5月的问卷调查结果，有86%的受访民众认为人类加快了气候变化的速度。只有11%的受访者认为气候变化和人类施加的影响无关，2%的人认为气候根本就没有发生变化。

不过，仅从这个调查结果来看，每10个德国人中，就仍有1个人相信气候变化其实是无稽之谈。他们在社交媒体上表示，气候危机的说法完全是政客为了顺应潮流捕获民心，增加税收种类和额度，从企业和个人搜刮民脂民膏的手段。

社交媒体上的阴谋论

还有德国网民找出历史资料，试图证明以上说法。于是，一篇十多年前的新闻报道被挖掘出来。2007年5月，德国广播电视联盟ARD在名为EXTRA的新闻背景报道栏目中，报道过气候变化其实是"气候骗局"（Klimaschwindel） 。当时报道中称，气候变化这个说法只是联合国气候委员会旗下几位"御用学者"的说法。这个全球气候问题的权威机构在1990年时还预测地球海平面会增高超过60厘米，几年后改口为50厘米。到了2007年，联合国气候委员会的说法就只有大约30公分。

这篇2007年的报道中还采访了丹麦统计学者、前绿色和平组织成员隆伯格（Björn Lomborg）教授、以及荷兰阿姆斯特丹自由大学的气候经济学学者托尔（Richard S.J. Tol）。两人都认为气候变化、气候危机完全是包括联合国气候委员会在内的各国环保官僚机构扩张自身影响力，获得更多话语权和财政支持的谎言。十多年过去后，德广联的这篇报道再次被德国网民上传至互联网。YouTube下这个视频的评论区中，基本上全是"气候骗局"支持者的留言。有人更宣称，这样的报道放在今天的德广联，不可能再出现。但他们没有提及的是，10年后科学研究对气候变化的认知以及相关科研统计数据的规模和水平都已今昔非彼。

在不相信气候变化、气候危机的德国人当中，原德国电视二台的气象问题专家特俞纳（Wolfgang Thüne）是另一位"精神领袖"。也是在大约11年前，这位曾经家喻户晓的天气预报员就通过一个视频向德国总理默克尔喊话称：作为拥有博士头衔的核物理学者，您应该知道根本就没有温室效应这一回事。"气候灾难"这个词，在特俞纳看来当之无愧的应被评选为本世纪第一大"恶词"。从他的个人博客发言来看，其如今的态度没有发生根本的转变。

年轻人被"别有用心者"误导？

从相关视频的留言来看，支持上述专家有关"气候骗局"说法的民众网络活跃度不低。德广联EXTRA栏目的相关新闻背景报道视频于十几年后被名为Klemens Kilic的用户重新上传至YouTube后，立即创造了近30万播放量和1万1千多个赞。名为Achim Josephs的用户评论称，应该让那些参加"星期五为未来"的示威者看一看这个报道。对此，名为Zampano691的用户说："没有用的，年轻人已经变傻，而且会一直傻下去"。用户Achim Josephs则回应说："如今的年轻人和我们当年一样傻。我们所有人年轻的时都是幼稚、容易被影响。我年轻的时候也很活跃的参加过环保活动。如今的年轻人被那些别有用心的人更有技巧的引导了。可惜的是，如今很少有人对此提出质疑，尤其是成年人。"

德广联今年5月的问卷调查结果显示，极右翼党派选项（AfD）的支持者是所有受访人群中，最倾向于相信气候变化不会被人为因素影响的民众。而最坚定反对这一论调的民众按照百分比排序分别是左翼党（98%）、绿党（97%）、联盟党（90%）、社民党（90%）的支持者。而且哪怕在选项党的支持者当中，也有60%的受访民众认为人为因素会影响气候变化，34%的人则不以为然。