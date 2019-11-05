气候危机！超万名科学家拉响警报

（德国之声中文网）距联合国气候峰会开幕4星期，来自153个国家的1.1万多名科学家在专业刊物《生物科学》（BioScience）发表一份报告称，若不从根本上、并永久性地改变其生活方式，人类将无法阻止发生"难以言喻的人间痛苦"，这一生活方式导致产生温室气体排放及其它助推气候变化的因素。报告指出，现有数据表明，"气候紧急情况正向我们走来。"报告的签字者中也包括来自德国高校和科研机构的871名专家。

报告的主要作者之一的纽森（Thomas Newsome，悉尼大学）指出，声明强调，科学家们有道义责任，向人类发出对任何一种灾难性威胁的警告。另一名专家里普尔（William Ripple）指出，"虽然全球范围讨论了40年，我们却仍一如既往，没有去应对危机。气候变化是现实存在，并且比很多科学家所预期的加速更快。"里普尔教授和美国俄勒冈州立大学（Oregon State University）的沃尔夫（Christopher Wolf）共同领导了这一行动。

6大领域

科学家们在报告中要求尤其在下列6个领域作出改变：转向再生能源；减少甲烷和煤烟等气体的排放；改善对森林和湿地等生态系统的保护；注重植物性饮食，少吃动物性食品；长期改变世界经济；抑制全球人口增长。

科学家们指出，人们的环境意识正在增加，出现了"星期五为未来"这样的抗议运动，这让他们受到鼓舞，但还有很多事情要做。该报告称，"作为全球科学家的一个联合体，我们已准备好，帮助实现朝向具有持续性的和公正的未来的转变"。

几乎就在与科学家们的这一警告性报告发表的同时，美国总统特朗普周一正式宣布启动退出巴黎气候协定程序，并招致广泛批评。早在2017年7月，特朗普就已预告将走出这一步。根据2016年起生效的《巴黎协定》的有关规定，缔约国必须在协定生效3年后才能正式申请退出。美国国务卿彭佩奥日前表示，美国将继续与伙伴国合作，"增强应对气候变化影响的抵抗力"。特朗普以前曾抨击《巴黎协定》过于昂贵，并对美国不公。

凝炼/叶宣（德新社）