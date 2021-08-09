气候危机？澳大利亚总理不以为然

（德国之声中文网）对于澳大利亚政府，IPCC有关人为因素导致的气候变化现状的令人震撼的报告，显然不起任何警示作用。该国保守党籍的莫里森总理表示，他的国家在应对气候变化方面做得足够多了。 他表示，“澳大利亚正尽力而为”，但对于没有计划的目标，他不会“代表澳大利亚人签署空头支票”。莫里森总理称，空头支票只会导致更高税赋。他强调，澳大利亚应对气候危机的办法不是税收，而是“技术”——比如俗称的“碳捕获”，即从地球大气中以高能耗方式提取二氧化碳。这项技术大规模应用上的有效性未得到证实。

在首都堪培拉的莫里森官邸外，聚集了一群抗议者。有人试图在两座建筑物的墙壁上喷洒“气候关怀责任”字样，被警察阻止。据路透社报道，有8人被捕。

不是雾，而是烟尘：2020 年 1 月，即使在悉尼港，也能感受到创纪录丛林大火的影响

澳大利亚已宣布争取“尽快”实现温室气体中和，最理想目标是在 2050 年之前。这位人均二氧化碳排放量第二大的经合组织国家尚未做出任何进一步承诺——例如具约束力的日期或二氧化碳预算。

气候否认者、煤炭和“燃气”重建

澳大利亚是全球最大的危害气候的煤炭出口国，亦是天然气的最重要生产国之一。在保守的执政联盟中，有数名与本国强势的煤炭工业关系密切的政治家；一些政治家否认气候变化的人为因素，或淡化其存在的危险。

莫里森本人也常以采矿业的支持者的形象出现。有一次，他甚至携带了一块煤赴议会演讲。与众多他国政府不同，莫里森政府正推动经济“以天然气为燃料”从冠状病毒大流行瘟疫中复苏。

澳大利亚自身一再受到气候危机的影响。近年来，它经历了可能是历史上最大的森林大火、数次严重干旱、洪水和海岸侵蚀。因海水温度升高，澳大利亚沿海生态独特的大堡礁正出现珊瑚白化、物种消失现象。

政府间气候变化专门委员会敲警钟

IPCC本周初发布的现状报告构成定于 11 月在英国格拉斯哥（ Glasgow）举行的世界气候大会的关键事实基础。此次气候峰会上，2015 年《巴黎气候协定》的缔约国们希望协调其在应对气候危机方面的下一步行动。为撰写这份报告，来自不同国家和学科的研究人员评估了数千项研究。对缔约国而言，相关认知是具约束力的数据，其气候政策须以此为准绳。

根据该报告，与前工业化时代相比，地球有可能在 2030 年代就达到升温 1.5 度的界值。在《巴黎协定》中，各国承诺至 2100 年将全球变暖限制在“远低于 2 度”。然而，据此目标计算的最大排放预算未能形成具约束力的国际法规定。

（德新社，路透社）

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