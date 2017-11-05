气候协定挡不住 「温室地球」恐飙高五度

科学家警告，巴黎气候协定实施后，地球仍可能升温摄氏5度。 这种「温室」(hothouse)气候将使世界部分地区不适合人居。德国之声访问这些研究者，瞭解事态严重性。
(德国之声中文网) 根据一项德国、瑞典、丹麦和澳洲等国气候科学家进行的研究预测，即使实现《巴黎协定》的目标，把全球平均气温升幅控制在工业革命前水平以上最高摄氏2度（华氏3.6度）。全球气候系统仍可能达到毁灭性临界点。
澳洲国立大学和瑞典研究机构气候研究员斯蒂芬 (Will Steffen) 说：「人类排放的温室气体并不是决定地球温度的唯一因素。」
他表示﹕「研究证明，人为引起的全球暖化摄氏2度，可能引发其他地球系统变异。通常这被称为『反馈』。即使我们停止排放温室气体，地球还是会因此变暖。」
研究发现，与工业化前水平相比，按照目前情况，全球平均温度将长期稳定增加到摄氏4到5度之间。
这将使海平面上升10至60米（33至197英尺），淹没众多岛屿和威尼斯、纽约、东京和悉尼等沿海大城市。科学家将此称为「温室地球」的气候场景。
气候骨牌效应
国际研究小组週一 (8/6) 在《美国国家科学院院刊》（PNAS）发表研究，分析了世界升温摄氏2度后，几个模型中的完整气候系统。
研究发现，融化的冰川和永久冻土、海洋中的细菌和弱化的「碳汇」之间产生相互作用和连锁反应。「碳汇」指的是从空气中清除二氧化碳的过程与机制。
由于这些反馈过程和临界点导致气候系统突然发生变化。森林和永久冻土从储存二氧化碳和其他温室气体如甲烷的「朋友」，变成了「敌人」，失控地将储存的排放物释放到大气中。
波茨坦气候影响研究所（PIK）主任罗克斯特罗姆（Johan Rockström）解释，个别的反馈过程可能会如滚雪球一般，愈来愈严重。
他说：「这些引爆元素就像骨牌，一旦被推倒，就会将地球推向另一个极端。要阻止骨牌效应很难，几乎不可能。」即使人类完全停止产生温室气体，地球仍将加速暖化。他补充说：「如果『温室地球』成为现实，许多地方将不适人居。」
另一位共同研究者斯基勒内哈博（Hans Joachim Schellnhuber）警告，虽然197个国家通过了2015年《巴黎协定》，确定了升温摄氏2度的目标，但还不知道这是否足以避免气候灾难。
他说：「我们仍然不知道气候系统是否可以安全停在升温2度。」但他也表示，这也绝不是说《巴黎协定》徒劳无功，应该被捨弃。
美国是世界第二大温室气体排放国，而美国总统特朗普在2017年6月决定退出这个协定。
共同研究员登格斯（Jonathan Donges）告诉德国之声：「透过社会经济转型走上快速去碳化（decarbonization）的道路，全面实施《巴黎协定》，才能最大限度地降低了引发自我放大气候变化的风险。」他表示，实现《巴黎协定》或是订定更高的目标仍是最好的战略。
研究人员指出，为了避免潜在的连锁反应，除了减少温室气体排放，还需做更多努力。人类必须保护整个生态系统、创造更多天然碳汇、停止砍伐森林、减少消费、控制人口增长，并投资研究从大气中提取二氧化碳的技术。
对于登格斯来说，新的地球治理方式需要全面改变社会价值观。
积极的讯息
这项新的研究让许多人更加忧心。不过哥本哈根大学的共同作者理查森（Katherine Richardson）表示，他们并不是要呈现一个令人绝望的世界末日。
她告诉德国之声﹕「我们的研究有一个很重要的积极讯息。」她认为实际行动背后需要提升大众对气候变化潜在影响的认知。
「我们真正在做的是促进理解，认识人类在地球系统中的作用，并採取相应的行动。」她说：「如果不承认我们做得还不够，人类就会搞砸。」
夏立民/李芊 (综合报导)