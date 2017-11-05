气候协定挡不住 「温室地球」恐飙高五度

(德国之声中文网) 根据一项德国、瑞典、丹麦和澳洲等国气候科学家进行的研究预测，即使实现《巴黎协定》的目标，把全球平均气温升幅控制在工业革命前水平以上最高摄氏2度（华氏3.6度）。全球气候系统仍可能达到毁灭性临界点。

澳洲国立大学和瑞典研究机构气候研究员斯蒂芬 (Will Steffen) 说：「人类排放的温室气体并不是决定地球温度的唯一因素。」

他表示﹕「研究证明，人为引起的全球暖化摄氏2度，可能引发其他地球系统变异。通常这被称为『反馈』。即使我们停止排放温室气体，地球还是会因此变暖。」

研究发现，与工业化前水平相比，按照目前情况，全球平均温度将长期稳定增加到摄氏4到5度之间。

这将使海平面上升10至60米（33至197英尺），淹没众多岛屿和威尼斯、纽约、东京和悉尼等沿海大城市。科学家将此称为「温室地球」的气候场景。

气候骨牌效应

国际研究小组週一 (8/6) 在《美国国家科学院院刊》（PNAS）发表研究，分析了世界升温摄氏2度后，几个模型中的完整气候系统。

研究发现，融化的冰川和永久冻土、海洋中的细菌和弱化的「碳汇」之间产生相互作用和连锁反应。「碳汇」指的是从空气中清除二氧化碳的过程与机制。

由于这些反馈过程和临界点导致气候系统突然发生变化。森林和永久冻土从储存二氧化碳和其他温室气体如甲烷的「朋友」，变成了「敌人」，失控地将储存的排放物释放到大气中。

波茨坦气候影响研究所（PIK）主任罗克斯特罗姆（Johan Rockström）解释，个别的反馈过程可能会如滚雪球一般，愈来愈严重。

他说：「这些引爆元素就像骨牌，一旦被推倒，就会将地球推向另一个极端。要阻止骨牌效应很难，几乎不可能。」即使人类完全停止产生温室气体，地球仍将加速暖化。他补充说：「如果『温室地球』成为现实，许多地方将不适人居。」

另一位共同研究者斯基勒内哈博（Hans Joachim Schellnhuber）警告，虽然197个国家通过了2015年《巴黎协定》，确定了升温摄氏2度的目标，但还不知道这是否足以避免气候灾难。

他说：「我们仍然不知道气候系统是否可以安全停在升温2度。」但他也表示，这也绝不是说《巴黎协定》徒劳无功，应该被捨弃。

美国是世界第二大温室气体排放国，而美国总统特朗普在2017年6月决定退出这个协定。

共同研究员登格斯（Jonathan Donges）告诉德国之声：「透过社会经济转型走上快速去碳化（decarbonization）的道路，全面实施《巴黎协定》，才能最大限度地降低了引发自我放大气候变化的风险。」他表示，实现《巴黎协定》或是订定更高的目标仍是最好的战略。

研究人员指出，为了避免潜在的连锁反应，除了减少温室气体排放，还需做更多努力。人类必须保护整个生态系统、创造更多天然碳汇、停止砍伐森林、减少消费、控制人口增长，并投资研究从大气中提取二氧化碳的技术。

对于登格斯来说，新的地球治理方式需要全面改变社会价值观。

积极的讯息

这项新的研究让许多人更加忧心。不过哥本哈根大学的共同作者理查森（Katherine Richardson）表示，他们并不是要呈现一个令人绝望的世界末日。

她告诉德国之声﹕「我们的研究有一个很重要的积极讯息。」她认为实际行动背后需要提升大众对气候变化潜在影响的认知。

「我们真正在做的是促进理解，认识人类在地球系统中的作用，并採取相应的行动。」她说：「如果不承认我们做得还不够，人类就会搞砸。」

海洋升温会带来哪些破坏? 亚特兰蒂斯2.0 和全球暖化一样，海洋水平面也在越来越快地增高。世界气象组织（WMO）报告说，2004年至2010年，洋面增高大约15微米，而从2010至2016年，洋面增高值则增加了一倍。沿海地区和西太平洋上的低浅岛屿受威胁程度尤其严重，并有可能至2100年被海洋吞没。

海洋升温会带来哪些破坏? 破冰 随着海洋和大气层暖化，冰川和冰盖不断消融。2016年，北半球和南半球的夏季月份中，全球冰层比有测量记录以来的平均值减少了400万平方公里。作为其结果，更多的冰融水流入河流和大海，导致洋面升高。

海洋升温会带来哪些破坏? 尼莫（Nemo）输了 某些海洋地区已升温3摄氏度。这使海洋生态系统出现混乱。不论是捕捞量还是普及程度，在东北大西洋通过海底拖网捕捞上来的鱼类中有72%的鱼类数量已出现减少。像小丑鱼那样的热带鱼类也已在其生存环境中受到了威胁。

海洋升温会带来哪些破坏? 珊瑚发白 大气中二氧化碳增多，也改变了水的氢离子浓度值。水的酸性增加。它损害了尼莫们的家园— 敏感的珊瑚礁。水温若再增加3摄氏度，就将意味着珊瑚礁及其住民们的死亡。澳大利亚沿海大堡礁（Great Barrier Reefs）的北边部分的死亡率最高已达50%。

海洋升温会带来哪些破坏? 未来多风暴 如果海洋暖化，也会导致出现更多、更强烈的热带风暴。飓风马修（Hurrikan Matthew）便是其中之一。2016年，马修飓风肆虐海地沿海地区、古巴、巴哈马和佛罗里达，导致1000多人丧生、经济损失138亿欧元。

海洋升温会带来哪些破坏? 空中交通混乱 在大气环流和海洋温度之间存在着密切对应关系。高水温可致喷气流增强。飞行员将不得不应对更强的对流和顺风。好处是：某些航班可更快抵达目的地；坏处是：某些航班飞行时间延长，并经历更多乱流。



夏立民/李芊 (综合报导)