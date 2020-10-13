气候保护标兵？中国依然是燃煤大国

近年来，中国政府一直积极标榜自己的气候保护领军者角色，还雄心勃勃地宣布要在2060年之前将温室气体净排放降到零。不过，中国的煤炭产量、进口量、消费量依然居高不下。
(德国之声中文网) 尽管中国经济的涨幅受到了新冠疫情的拖累，但是全国煤炭产量2020年依然高于2019年。根据中国国家统计局的数据，2020年中国总共生产了38亿吨煤炭，再次逼近了2013年的峰值。而就在几个月前，国家主席习近平刚刚宣布，中国的碳排放量力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
在这几个月期间，中国的国有电力企业还获批新建多座燃煤电厂，以满足不断增长的电力需求，同时也拉动疫情后的经济复苏。在那些工业密集、能源需求高的省份，当局对经济降温、民众失业、社会失稳的担心远远大于对气候变化的忧虑。仅在内蒙古自治区，中国政府就批准新建9座燃煤电厂，总装机容量高达1000万千瓦。根据非政府组织"能源与清洁空气研究中心"(CREA)的数据，这些电厂建成后，2500万人口的内蒙古的煤炭消耗量将与8200万人口的德国相当。
环保人士担忧，按照当前趋势，中国很有可能无法兑现习近平做出的承诺。绿色和平中国区气候与能源项目主任李硕表示，各地方政府正在消极应付中国中央政府的气候政策，不断上涨的煤炭开采量、高排放产业的持续增长显然违背了中国政府承诺的减排义务。
高度中央集权的中国并非是分权联邦制国家，因此违背减排承诺的责任并不能简单地推脱到地方政府头上，中央政府显然也要承担责任。有鉴于此，李硕呼吁那些高度依赖煤钢等传统重工业的省份尽快推动产业升级。
除了政府层面，中国社会各界的节能意识也有所欠缺，基础设施与欧洲相比也有很大差距：绝大多数建筑的外墙保温措施都十分糟糕，能效低下的电暖风设备仍然被广泛使用。
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中国是世界上最大的二氧化碳排放国。中国国家主席习近平这次在联合国第75届大会首次对碳排放做出承诺，与美国总统特朗普退出《巴黎协定》，以及质疑气候变迁形成强烈对比。
中国宣称将在2060年实现净碳排量为零，这个消息难免令环保主义者受到鼓舞。然而，习近平的这个承诺会不会变成对世界的“忽悠”？客座评论员邓聿文分析这一承诺背后的政治考量。