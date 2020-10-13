气候保护标兵？中国依然是燃煤大国

(德国之声中文网) 尽管中国经济的涨幅受到了新冠疫情的拖累，但是全国煤炭产量2020年依然高于2019年。根据中国国家统计局的数据，2020年中国总共生产了38亿吨煤炭，再次逼近了2013年的峰值。而就在几个月前，国家主席习近平刚刚宣布，中国的碳排放量力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

在这几个月期间，中国的国有电力企业还获批新建多座燃煤电厂，以满足不断增长的电力需求，同时也拉动疫情后的经济复苏。在那些工业密集、能源需求高的省份，当局对经济降温、民众失业、社会失稳的担心远远大于对气候变化的忧虑。仅在内蒙古自治区，中国政府就批准新建9座燃煤电厂，总装机容量高达1000万千瓦。根据非政府组织"能源与清洁空气研究中心"(CREA)的数据，这些电厂建成后，2500万人口的内蒙古的煤炭消耗量将与8200万人口的德国相当。

内蒙古的运煤车队

环保人士担忧，按照当前趋势，中国很有可能无法兑现习近平做出的承诺。绿色和平中国区气候与能源项目主任李硕表示，各地方政府正在消极应付中国中央政府的气候政策，不断上涨的煤炭开采量、高排放产业的持续增长显然违背了中国政府承诺的减排义务。

高度中央集权的中国并非是分权联邦制国家，因此违背减排承诺的责任并不能简单地推脱到地方政府头上，中央政府显然也要承担责任。有鉴于此，李硕呼吁那些高度依赖煤钢等传统重工业的省份尽快推动产业升级。

除了政府层面，中国社会各界的节能意识也有所欠缺，基础设施与欧洲相比也有很大差距：绝大多数建筑的外墙保温措施都十分糟糕，能效低下的电暖风设备仍然被广泛使用。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 无车出行 别开车啦，坐公交或者骑自行车吧——哪怕一周只骑一天。交通运输的二氧化碳排放量占总排放量的五分之一，其中最大的贡献者是汽车和公交。根据能源需求解决方案研究中心(CREDS)的数据，无车出行平均每人每年可节省2.04吨二氧化碳当量。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 少坐飞机 当你长途旅行时，多乘坐火车，少坐飞机。航空业产生的碳排放量占全球总排放量的2.5%。根据CREDS的数据，每人每年少坐一次长途返程航班，可节省1.68吨二氧化碳当量。如果你无法避免坐飞机，那就多向可持续发展项目捐款来“赎罪”吧。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 少吃肉 少吃红肉，改吃白肉，最好吃素。食品生产的碳排放量约占全球排放量的四分之一——其中肉类和乳制品行业是主要贡献者。2018年的一项研究发现，生产一公斤牛肉会排放60公斤的温室气体。同样的食物产量，家禽的排放量为6公斤，豌豆的排放量仅为1公斤。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 减少浪费 根据联合国的数据，全球生产的粮食中约有三分之一被丢弃或浪费，造成了高达10%的碳排放。这些食物垃圾被填埋和腐烂时，又会产生强效温室气体甲烷。因此，你可以只买你需要的食品，吃不完放到冰箱下顿再吃。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 种花种草 还是要剩饭？那就埋起来堆肥，然后用来在阳台或者花园里种些花花草草。你不需要太多的空间，一样可以种植蔬菜，这样就可以减少碳排放了。种点昆虫友好型植物，还能招蜂引蝶。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 不赶快时尚 少买衣服，也是对环境的贡献。一定要买，那就逛逛二手店。根据联合国的数据，时尚行业产生的碳排放量约占全球排放量的10%。其中一个主要的罪魁祸首就是 "快时尚"——廉价而新潮的衣服，刚刚买来就发现已经不再流行了。



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