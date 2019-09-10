 气候保护：德国政府本周将有“大行动”？ | 科技环境 | DW | 16.09.2019

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科技环境

气候保护：德国政府本周将有“大行动”？

本周五，全球“气候示威”之际，德国联邦政府将公布其一揽子气候保护措施。时间有点紧，因为，在很多问题上，联合执政的党派仍需磋商。

Startendes Flugzeug am Abendhimmel (picture-alliance/ dpa/ S. Parsons)

不久后，坐飞机可能会更贵

 

（德国之声中文网）本周一（9月16日）起，联合执政伙伴--基民盟/基社盟和社民党进入旨在强化德国气候保护的决定周，计划出台巨额一揽子方案。双方释放出相互立场接近的信号，但尚无具体承诺。上周末媒体曾报道，根据这一至2023年的一揽子方案，德国将投资400亿欧元。不过，这一报道已被驳回。联合政府圈内人士称，目前尚无具体的财政数字，有关方面还在计算、讨论。

不过，联邦财长、副总理肖尔茨（社民党籍）上周日晚间在接受德国电视二台的《柏林直通》节目采访时证实，大联合政府的确准备出台一个雄心勃勃的一揽子计划。据新闻界得到的信息，该一揽子方案中将包括一系列资助措施：更高的购买电动汽车奖励金、建筑维修补贴、氢动力研究资助、扩建公共进程交通、使铁路了交通更具吸引力。

Schienenverkehr ICE (picture-alliance/dpa/C. Hardt)

坐火车可能会更划算

 

争议点：二氧化碳

涉及是否征收二氧化碳税的问题，双方尚未达成一致。社民党早就要求征收二氧化碳税；联盟党则更青睐许可证交易。不过，柏林传来消息称，双方均已表示，愿放弃原有最大诉求。

全德驾车人俱乐部（ADAC）警告不得实施会增加公民、尤其是依赖汽车的通勤人员们负担的措施。机场协会（ADV）抗议欲使机票税加倍甚至翻三番的计划。

"真正的大动作"

联邦总理默克尔呼吁各界理解作出这些重要决定的意义。在最新的一个社交平台视频上，她表示，"气候保护是对人类的挑战。为应对这一挑战，我们需要有一个真正的大动作"。默克尔同时承认："当然， 我们不必王顾左右而言他：气候保护需要花钱。"

凝炼/李鱼（德新社）

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