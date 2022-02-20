气候保护前景堪忧 古特雷斯狠批政府撒谎

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯说，IPCC的报告揭示了多国政府和企业 "一系列违背气候承诺的行为"，指责他们继续使用有害的化石燃料，从而进一步加剧全球变暖。

古特雷斯说，"这份文件记录了可耻行为，记录了那些空洞的承诺，它使我们义无反顾地走向一个无法生存的世界。"

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）周一（4月4日）发布了最新一期气候局势报告。

各国政府在2015年签署的《巴黎气候协议》中，同意本世纪内将全球变暖的程度，保持在远低于2摄氏度、最好不超过1.5摄氏度的水平。

然而，自工业化时代以来，气温已经上升了1.1摄氏度。人们看到，它导致山洪暴发、极端高温、更强烈的飓风和燃烧时间更长的野火，这些灾害发生的频率明显增加，使人类的生命处于危险之中，各国政府不得不花费数千亿资金来抵抗这些"自然灾害"。

“地球温度将上升2.4度至3.5度”

该报告的作者之一、伦敦帝国学院的斯凯亚（James Skea ）对美联社表示，"如果我们继续现在的行为，我们无法将升温限制在2度，更不用说1.5度了。"

报告发现，对化石燃料基础设施还在大规模继续投资，大片森林被砍伐为农田让路。 报告显示，2019年的温室气体排放量同比增加12%，比1990年高出54%。

不过，排放增速已从本世纪初的每年2.1%放缓到2010年至2019年的每年1.3%。

即便如此，专家确信，除非各国加紧努力减排，否则到本世纪末，地球的平均温度将上升2.4度至3.5度。

斯凯亚说，为实现1.5度的目标，全球温室气体排放最迟在2025年前达到峰值，并在2030年前减少43%。报告承认，如果不采取激烈的、全面的措施，以上减排很难实现。

更一种可能是，全球将升温超过1.5摄氏度，然后使用新技术努力降低温度，包括通过从大气中清除大量的二氧化碳。但目前还没有这样的技术；即使技术上可行，成本也会比之前限制排放高出很多。

"简而言之，他们在撒谎"

这份长达数千页的报告没有指责单个国家。但数字显示，大气中已存在的大部分二氧化碳是由发达国家释放的。

从18世纪工业革命开始直到目前，40%的排放量来自欧洲和北美，约12%归因于东亚，包括中国。但中国已在2000年代中期取代美国，成了世界第一大排放污染国。

古特雷斯批评说，许多国家和企业利用气候会议，勾画其减排的美好前景，与此同时，继续大手笔投资化石燃料和其他污染项目。

他说，"一些政府和企业领导人说一套，做一套。简而言之，他们在撒谎。其结果将是灾难性的。"

古特雷斯警告道，地球正在"危险地接近临界点，可能导致连环的、不可逆转的气候影响。"

观看视频 01:23 IPCC发布2022年气候报告

（美联社、德新社等）

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