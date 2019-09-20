气候保护与一人一架大飞机

（德国之声中文网）根据德国《周日图片报》报道，在德国大联合政府两天前就气候保护计划达成协议后，总理默克尔和国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）几乎于同一时间登上了各自的飞机飞往美国东海岸地区。环保人士认为，飞行尤其会给环境带来损害。

默克尔乘机飞往美国的目的是参加周二在纽约举行的联合国大会。国防部长卡伦鲍尔则计划与美国国防部长埃斯帕（Mark Esper）会面。德国防长原计划率团跟随默克尔的专机飞往纽约，计划中同行的还包括德国发展合作部长穆勒（Gerd Müller 基社盟人士）和环境部长舒尔策（Svenja Schulze社民党人士）。

由于国防部长卡伦鲍尔原计划周一晚间就启程返回德国，所以本来准备搭乘商业航班回德。但根据《周日图片报》的报道，联邦总理府之前表达过不愿意让卡伦鲍尔一同搭机前往美国，她应自行安排行程的意向。

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一位国防部发言人向该报表示："我们在策划这次出访时曾想努力实现最优化的使用专机"。但他没有透露最后两位德国政界人士分头乘机前往美国的具体原因。

任琛/乐然（德新社、周日图片报）