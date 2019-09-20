气候保护与一人一架大飞机

德国政府刚刚好不容易推出了气候保护政策，随后默克尔和国防部长卡伦鲍尔就乘坐各自的飞机同一时间飞向同一个目标。有这个必要吗？
（德国之声中文网）根据德国《周日图片报》报道，在德国大联合政府两天前就气候保护计划达成协议后，总理默克尔和国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）几乎于同一时间登上了各自的飞机飞往美国东海岸地区。环保人士认为，飞行尤其会给环境带来损害。
默克尔乘机飞往美国的目的是参加周二在纽约举行的联合国大会。国防部长卡伦鲍尔则计划与美国国防部长埃斯帕（Mark Esper）会面。德国防长原计划率团跟随默克尔的专机飞往纽约，计划中同行的还包括德国发展合作部长穆勒（Gerd Müller 基社盟人士）和环境部长舒尔策（Svenja Schulze社民党人士）。
由于国防部长卡伦鲍尔原计划周一晚间就启程返回德国，所以本来准备搭乘商业航班回德。但根据《周日图片报》的报道，联邦总理府之前表达过不愿意让卡伦鲍尔一同搭机前往美国，她应自行安排行程的意向。
一位国防部发言人向该报表示："我们在策划这次出访时曾想努力实现最优化的使用专机"。但他没有透露最后两位德国政界人士分头乘机前往美国的具体原因。
任琛/乐然（德新社、周日图片报）
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