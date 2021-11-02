气候会议拟发联合声明 十年内停止砍伐森林

（德国之声中文网）英方峰会组织者宣布，预计周二（11月2日）发布的一项联合声明中各国承诺在2030年之前制止砍伐森林的行为。声明签署国当中也包括巴西和俄罗斯。环保人士则批评称，2030年才采取行动已经为时过晚。

已提前发布的英国首相约翰逊发言稿中，再度强调了森林在实现气候目标方面所扮演的重要角色。各国希望全球气温升高的幅度同工业化前相比，不超过1.5摄氏度。发言稿中写道："森林是生机盎然的生态系统，是大自然的精华所在，也是我们星球的肺。"周二，各国通过这一旨在保护森林的声明后，人类将有望从大自然的"占领者"演变为大自然的保护者。

英国政府表示，有一百多个国家的领导人和政府首脑签署了这份联合声明，上述国家拥有的森林占全球森林总面积的85%以上，其中包括加拿大北方针叶林带、巴西亚马孙雨林以及刚果盆地的热带雨林。中国是签署国之一。亲临格拉斯哥气候峰会的印度总统莫迪则没有在这份倡议上签字。各国政府以及私人已经承诺向这项倡议提供大约200亿美元的资金。

英国政府称这一倡议是"前所未有的"。不过，2014年纽约的一次联合国气候会议上，与会各国也曾承诺在2020年前将砍伐森林的数量减少一半，而到2030年时则全面停止砍伐森林的行为。然而，此后工业化的砍伐行为仍有增无减，巴西极右翼总统雅伊尔·博索纳罗

（Jair Bolsonaro）上台后，亚马逊雨林更是遭到了严重的破坏。

工业化砍伐使亚马孙雨林面积不断缩小

不过，本次巴西也签署了2030年前停止砍伐森林的联合声明。除此之外，巴西总统博索纳罗还通过视频在格拉斯哥气候会议上宣布，巴西将在2030年将二氧化碳排放量减少至2005年一半的水平。巴西环境部长莱特（Joaquim Leite）表示，该国将在2050年实现碳中和。

有关在2030年前停止砍伐森林的声明中，也包含保护原住民权益的内容。各国期望原住民能继续"扮演森林保卫者的角色"。

环保组织"绿色和平"则对上述倡议提出批评，认为这一声明无疑为"今后十年大肆砍伐森林开放了绿灯"，而原住民已经要求在2025年前必须对80%雨林的采取保护措施。绿色和平说："全球气候和大自然已经无法继续等待。"

（综合报道）

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