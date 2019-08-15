 民阵818维园集会 香港抗争转折点? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2019

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时政风云

民阵818维园集会 香港抗争转折点?

亚洲的金融中心香港连续11周抗议不断。不论是警方与示威者暴力冲突场面激增。许多人用818这天民阵的活动作为指标，观察「反送中」抗争是否还有多数人支持。

Hongkong Victoria Park Demonstration und Proteste (AFP/I. Lawrence)

维园装不下的人群

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本周六，香港教育专业人员协会组织了一场教育界大游行，要求特区政府立即回应“反送中”运动中示威者的五大诉求。而在红磡地区，游行组织方则提出了“不受伤、不流血、不被捕”。游行活动结束后，部分示威者在旺角地区与警方发生对峙。 (17.08.2019)

《图片报》指责德国政界商界只顾生意、罔顾价值观。《世界报》认为，自由世界的支柱正在中俄的撼动下慢慢崩塌，香港将是首当其冲的输家。《明镜周刊》则分析指出，西方国家已经在价值观问题上丧失了榜样力量，但是依然应该努力去捍卫自己的价值观。 (17.08.2019)

香港著名企业家李嘉诚周五在港媒刊登大幅广告，号召人们爱国爱港，不要以"最好的因，"得到"最坏的果"。 (16.08.2019)

(德国之声中文网)民阵今天(8月18日)下午2点开始的反政府集会，活动刚进行已挤爆维园。1小时之后定点集会开始变成「流水式」集会。

根据民阵发出的声明稿，集会主题是「煞停警黑合作，落实五大诉求」，强调过去两个多月来「香港人被香港政府和香港警察羞辱够了」，并说「中国式镇压民众的手段已经活现在香港警察身上」。

声明中特别提到，反对抗争的港警代表和和立法会议员称示威者是「蟑螂」，令人联想到「纳粹德国政府指犹太人为老鼠、卢旺达大屠杀时胡图族政府称图西族人为『蟑螂』。」有违香港在国际社会的文明形象。

民阵要求保安局李家超、警务处处长卢伟聪、行动处处长邓炳强和新任副处长刘业成，下台负责，并重申
「反送中」运动的5大诉求。

根据《香港01》报导，民阵召集人岑子杰表示，要让特首林郑月娥知道，市民「可勇武，可和理非」。他说:「警方违反武力指引，使用不合理的武力，但投诉警察科只会『自己人查自己人』，故必须要成立独立调查委员会还原真相。」

民阵召集人岑子杰认为，818行动遭警方不合理禁制，无法争取游行。但人潮若以超过维园可容纳范围，会由立法会议员协助市民走岀维园参与。

上周部份示威者占领机场，部份活动失控上演暴力场面后，示威活动强度似乎已有减弱。周日的活动显示「反送中」运动是否仍有广大的支持的观察指标。

周六晚上，警方与示威者在旺角警察局短暂对峙。但这次警方并没有发射催泪瓦斯。警方称，发射了一发布袋弹。

有抗议者表示，周六异常的平静是因为他们正在为周日的活动养精蓄锐。

民阵线在6月举办了两场据称有一百万和两百万人次的和平遊行。这次在铜锣湾繁华的购物区，维多利亚公园再次举行集会，也让人关注会有多少人参与。

Hongkong Demonstration und Proteste (picture-alliance/AP/Vincent Thian)

香港维园818

建制派「反暴力、救香港」集会

支持香港政府的「守护香港大联盟」8月17日在金钟政府总部旁的添马公园举办「反暴力、救香港」集会。主办方称，集会目的是「凝聚香港主流民意、反对暴力」 。主办方提出七大诉求，包括停止无休的非法游行、暴力行为、不合作运动，停止污损国旗国徽和破坏警署等行动。大会主办方称，活动共有47.6万人参与。警方数据则称，最高峰时有10.8万人参加。

《端传媒》报导，主办方称，参与者是「香港沉默的大多数。会中播放中华人民共和国国歌，并有艺人钟镇涛和张明敏等人出场支持。

 

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