 民阵721遊行人山人海 港府如临大敌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2019

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时政风云

民阵721遊行人山人海 港府如临大敌

721这天，成千上万的港人又在炎热的天气下聚集在闹区参与大规模「反送中」抗议活动。《逃犯条例》修订所引起的争议使这个「一国两制」的世界金融中心陷入危机，引发民众对北京压制政策的持续反弹。

China Regierungsgegner-Demonstrationen in Hongkong (AFP/L. Chor)

示威者在维园集结

(德国之声中文网) 香港民间人权阵线（民阵）今日（21日）在港岛再办游行，促请港府成立独立调查委员会。目前传出遊行领头人已经到达终点。不过还是有民众持续向未通过申请的金钟前进。

大概在4点20分，队头已到达警方设定的卢柙道终点。不过之后遊行人士要求开路，同时警方后撤，遊行人士继续向湾仔和金钟方向前进。

遊行原本规划要走到金钟，也就是香港政府、终审法院和立法会所在地。但警方表示，由于安全考量缩短抗议路线。预计数万人将从繁华的铜锣湾购物区维多利亚公园前往湾仔卢押道，只有一站地铁路程。

香港警方在金钟政府总部前的道路已部署巨大的注水拒马。媒体称，为了这次集会，警方部署5千名警察。几条主要道路也已被关闭。

本次遊行集合时间是下午3点，不反对通知书的时效则延长至晚上11点59分。

这是《逃犯条例》修订争议以来民阵所办的第3场遊行。前2场民阵宣称分别有100万和200万人上街反修例示威。今日会有多少人数参与也引起关注。

中共官媒《人民日报》21日发表评论说：「连日来的暴力行为已经损害了香港作为国际化商业大都会的声誉，伤害了广大港人的切身利益。」北京也一再谴责暴力抗议活动是对「一国两制」毫不掩饰的挑战。

China Regierungsgegner-Demonstrationen in Hongkong (AFP/L. Chor)

721遊行现场民众高举标语。

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本周四，欧洲议会通过了一项有关香港的决议案。议案强调，中国具有恪守1984年《中英联合声明》的国际法义务，呼吁香港特区政府正式撤销争议重重的《逃犯条例》，还呼吁欧盟当局禁止向香港警方出口防暴装备。 (18.07.2019)

「解不开的结」

7月21日前一天，香港建制派发起以「守护香港」为题的添马公园720集会， 诉求不要暴力及撕裂，要法治，和平，安定及团结，并表示「坚守一国两制，支持港府依法施政，就没有解不开的结」。

然而上周末，两场和平抗议活动最后沦为警察和示威者严重冲突，导致数10人受伤，40多人被捕。近来香港连续的抗议活动有时会使金融商业区的部分路段陷入瘫痪，政府办公室关闭。官员还警告，骚乱对经济会产生重大影响。

许多人将衝突升级归因于6月份港警发射橡皮子弹和催泪瓦斯驱散和平集会者。当时香港社会一片哗然，将其视为10多年来最暴力的镇压手段。

重重的争议让数百万人在过去两个月里，以前所未有的方式走上街头「反送中」。这是自22年前香港回归中国统治以来最大的社会动荡。特首林郑月娥也因此陷入困境。

 

 

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