民防担忧加剧 德国城市呼吁建造防空洞

德国各城市呼吁建设防空洞，以在战争爆发时保护民众。但批评者认为这样做没有任何意义。

（德国之声中文网）要想了解一个国家的焦虑程度，最好的办法可能就是走访了解一下该国的民防设施建造公司。

BSSD Defence公司总部位于柏林，主要从事掩体系统的开发与销售，为私人、商业和军事用途建造"保护室系统"（protection room systems）。公司业务进展顺利，生意好到令人担忧的地步。除了一系列家庭安全设备外，该公司还提供从大约2万欧元(合2.14万美元)的"弹出式避难室"（pop-up panic rooms）到将近20万欧元的全尺寸防空洞等各种产品。

BSSD技术总监马里奥·皮耶德（Mario Piejde）表示，近年来公司接到了越来越多来自私人、消防部门和地方政府的咨询电话，这一上升趋势始于新冠大流行期间。2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后相关咨询量再次上涨。

"因为掩体设施相关的供应商并不多，所以感兴趣的人不少，需求也不小。"皮耶德说道。"没有人会预料到欧洲会再次发生战争，但不幸的是，历史总是在重演。那些之前做过打算的人，现在已经开始着手将计划付诸于行动。"

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德国没有可用的防空洞

这种不安的情绪似乎也已渗透到了政治圈层。6月初在波茨坦举行的一次内政部长会议上，联邦内政部向各州内政部长提出了一份关于为德国人"设计开发新型避难所的现状报告"。

在发布这份报告的三个月前，代表德国14,000个地方议会的德国市镇联合会（DStGB）呼吁联邦政府在未来10年内投资100亿欧元用于民防设施建设，并用这笔资金恢复德国2000座冷战时期的防空洞。

这不是一项小工程。德国联邦公民保护和灾难援助办公室（BKK）告诉德国之声，冷战时期的2000个防空洞中只有579个仍被指定为公共庇护所，可容纳约47.8万人(占德国人口的0.56%)。然而就在2007年，之前的庇护系统被废止后，即使是这些防空洞也"既无功能性，也不能被使用了"。

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BKK表示，新的防空洞设计构想目前仍在规划阶段。然而泄露给多家德国媒体的政府报告显示，要保护整个德国人口，需要建设大约21.01万个额外的防空洞，将耗时25年，耗资1402亿欧元。

"过去35年来，民防设施建设显然是被忽视了"，皮耶德说，但同时补充道，重启这样的庇护设施是可行的。

在过去的50年里，建筑基本结构并没有发生太大变化。墙壁的强度、厚度以及过滤系统都有一定的标准。唯一改变的是电源供应和电池效率。

防空洞能提供多大保护？

德国威滕大学（University of Witten）经济与安全研究所FIRMITAS所长汉斯-瓦尔特·博里斯（Hans-Walter Borries）同时也是德国联邦国防军预备役上校。他也认为民防问题长期以来被严重忽视。

但考虑到北约与俄罗斯之间可能爆发的战争规模，博里斯质疑防空洞在战时实际能派上多大用场。比如俄罗斯现在拥有的高超音速导弹，可以在2到5分钟内从加里宁格勒到达欧洲几乎任何城市。

"现在不像二战时期，那时人们得到警告 - 轰炸机将从汉诺威飞向柏林 - 之后还能有15到20分钟的时间去找防空洞，"博里斯说道， "现在能给出的反应时间极短，可能很难对整个人口发出警告。"

联邦政府也意识到了这个问题。政府报告称，在战争状态下，大型的中央防空洞远不及分散在居民住宅楼内的小型防护空间来的实用有效。因此，政府计划建议人们购买廉价易得的建筑材料，在地下室建造安全室用作庇护。

钱应该花在更好的地方

博里斯不认为把钱花在建造新防空洞上有很大意义，尤其是考虑到现代战争可能迅速升级为核战争，而现代核武的打击力和破坏力要远大于美国在二战结束时使用的核武器。

"当年投放在长崎或广岛的原子弹已无法与现在核武相比，" 博里斯说道，"现在只需九到十二枚导弹就可以摧毁整个德国。"

能够承受这种程度核袭击的防空洞则必须建在阿尔卑斯山数千米深的地下。"之后你也不会想要再出来了。（核辐射等安全问题）"

与其投资巨额资金用于建设防空洞以备战时之需，博里斯认为应建议政府投资被他称为"常规性的"的民防设施。包括比如灾难预警系统，特别是像德国最近经历的洪水等自然灾害，并为灾难救援组织提供更好的培训。

"这意味着把钱花在救灾培训、逃生演练和升级现代化装备上，"他说道。"这比设想末日场景更有意义。因为在那种情况下，基本上你也是什么也做不了的。"

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