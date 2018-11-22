民进党地方大选惨败 蔡英文辞党主席

（德国之声中文网）台湾11月24日地方大选结果在晚间8点左右陆续出炉，众所瞩目的高雄市长由国民党奇兵韩国瑜成功以超过66万票拿下。民进党不只在港都溃败，连原来的执政县市都丢失。

民进党在结果出炉后召开记者会。台湾总统，民进党党主席蔡英文表示，她要为选举结果负全责她说：。「民进党相信民主价值今天民主给我们上了一课，我们就应该要虚心接受人民更高的要求。」但她表示，不会因为一场选举的成败停下脚步，会坚持改革，坚持自由民主，守护国家的主权。

民进党北中南尽输

韩国瑜空降高雄，三个月内累积高人气，最后成功击败选前呼声极高的民进党候选人陈其迈韩国瑜在胜选晚会上说：「高雄人向全台湾也向全世界释放最重要的讯号，我们会全力拼经济，为下一代找寻最好的生活，找寻最好的教育」。他要所有市民相信他的团队，并强调会尽快筹组不分蓝绿，用人唯才的内阁。

陈其迈表示已致电恭喜「韩市长」，希望韩国瑜在高雄「他乡变故乡」他说：。「支持陈其迈的是高雄人支持韩国瑜的也是高雄人希望大家一起支持韩国瑜市长，为了共同的家园努力。」

民进党在台中选情崩盘，由国民党卢秀燕当选台中市长。民进党现任市长林佳龙四年前大赢对手21万票，终结国民党在台中13年执政。没有想到这次选情如此凄惨。

他在败选记者会上表示：「今晚的结果，是我们长远追求的台湾民主价值的制度上，台湾人所做的选择我们无论有任何难过或感到遗憾，一定要接受这个结果。」

台北市长选情紧绷到最后一刻，无党籍现任市长柯文哲与国民党候选人丁守中只有几千票差距。双方目前都仍未宣布最终结果。

蔡政府期中考不及格

2014年在六都当中抢下四都的民进党，完全执政后短短两年，输了台中与高雄，让执政党在六都只剩下桃园与台南，民进党在其他县市也惨败，包括台中市，彰化县，云林县，嘉义市，宜兰县都「绿地变蓝天」。蔡英文辞去党主席一职。行政院长赖清德则在口头请辞后被慰留。

对于这次选举结果，专家认为过往的期中选举，民众会惯性用选票教训罗政（Ian Rowan）认为，这次选举结果显示2020对民进党来说将是一场非常艰苦的选战然而，罗文也认为这次选举结果显示，台湾民众对国内情势的不满，而非重回国民党怀抱他在接受"德国之声"访问时说：。「目前不确定国民党2020总统大选会提名谁，也不知道如果柯文哲今晚落选的话，他是否会投入2020总统大选。民进党目前的唯一该做的是，他们该为了2020总统大选投入更多资源。」

县市长当选详细名单：

六都（直辖市）

台北市长：未定。

高雄市长：韩国瑜（国）

新北市长：侯友宜（国）

台中市长：卢秀燕（国）

桃园市长：郑文灿（民）

台南市长：黄伟哲（民）

其他县市

基隆市长：林右昌（民）

新竹市长：林智坚（民）

新竹县长：杨文科（国）

苗栗县长：徐耀昌（国）

南投县长：林明溱（国）

彰化县长：王惠美（国）

云林县长：张丽善（国）

嘉义市长：黄敏惠（国）

嘉义县长：翁章梁（民）

宜兰县长：林姿妙（国）

花莲县长：徐榛蔚（国）

台东县长：饶庆铃（国）

金门县长：杨镇浯（国）

连江县长（马祖）：刘增应（国）

杨威廉/夏立民（综合报导）