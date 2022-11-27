民进党九合一选战受挫 蔡英文辞党主席

（德国之声中文网）台湾周六举行九合一县市长选举及18岁公民权宪法修正案公民复决，从上午8时至下午4时止，之后随即展开计票。这场地方选举将选出22个县市的县市长、县市议员等9种地方公职人员，以及决定是否将投票年纪由20岁降低至18岁的公投。

据中央社报道，全台21县市中，国民党拿下台北、新北、基隆、桃园、中部、东部及连江共13县市，民进党则赢得高雄、屏东、嘉义县、台南市、澎湖县共6县市。

截至晚间9时，开票结果显示，民进党在此次九合一选举中遭遇重挫。具有指标性的六都选战只拿下其二。民进党主席蔡英文晚间召开「2022年地方选举记者会」，宣布辞去党主席。

蔡英文在记者会上表示：「选举成绩不如预期，我们虚心接受选举的结果，也接受台湾人民的决定。身为执政党主席，我非常感谢全党的团结及努力，我也必须承担所有责任，即刻起辞去民主进步党主席一职。」

她认为，虽然中央执政努力，但面对这样的结果，仍有许多需要深刻检讨的地方。「在民意面前，政党是渺小的，政治人物是渺小的。」

蔡英文也表示，民进党是执政党，肩负国家的责任，变局和挑战会接踵而来；维持执政稳定和团结，维护台湾的安全与发展是其任务，行政院长苏贞昌已向她请辞，但她予以慰留。

蔡英文在记者会上说道，「选举的激情已经过去，携手团结正要开始」，特别是在国家面临各种内外挑战，疫后经济振兴复苏，许多有关国家未来发展的政策及建设，都有赖不分党派，中央及地方紧密合作。

中选会尚未公布最终结果，但在选情备受关注的台北市，民进党籍的陈时中已于晚间自行宣布败选。陈时中对支持者致谢并致歉，他也对国民党候选人蒋万安表示诚挚祝福，并期盼随着选举结束，社会不再对立。他还拜托民众继续支持总统蔡英文。「我们败而不溃，要把台湾稳住，面对疫后经济挑战，局势仍然严峻。」

台北市长候选人黄珊珊随后也宣布败选。开票过程中持续领先的蒋万安则于晚间自行宣布当选。

与此同时，国民党新北市候选人侯友谊晚间宣布当选，顺利连任。同党的桃园市长参选人张善政及台中市长参选人卢秀燕也分别宣布当选。台南及高雄则由民进党籍参选人黄伟哲及陈其迈拿下。民众党高虹安则赢得新竹市长选举。

台湾地方选举中的女性候选人

本土议题更受选民关注

美联社指出，在这场受到各界关注的选举中，对台海和平的担忧退居第二线，选民更关注的是空气污染、交通状况等更紧迫的国内问题。

虽然国际观察人士及执政党民进党试图将九合一选举与台湾的长期生存威胁做联系，但许多当地专家认为，中国议题在这次的选情中不会发挥太大作用。台大政治学教授王业立认为，国际社会将地方的风险提的太高，上升到国际层次，仿佛关系到台湾的存亡。

他指出，选战期间很少有人提到中国为回应美国众议院议长佩洛西访台而展开的大规模军演。「所以我认为，如果你都不能在台北提出这个议题，也不需要考虑南部的城市。」

竞选活动更聚焦于地方议题，例如台中市空气污染、台北南港交通以及新冠疫苗的采购策略。

台湾总统蔡英文周六上午前往投票所投票，并呼吁全台各地的选民出门投票、回家投票。她说，「民主台湾的每一位公民，都可以用手中的一票决定家乡及国家的未来。」

蔡英文多次在选战中提出「抗中保台」。但专家表示，民进党台北市长候选人陈时中只在竞选期间提到中共的威胁几次，但由于民众对此兴趣缺缺，很快又转回本土议题。

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美联社分析指出，目前的问题是岛上的两个主要政党- 民进党及国民党将如何发展 。因为蔡英文及国民党主席朱立伦都亲自挑选了候选人，他们的表现将影响两人在党内的地位，以及未来两年的政党实力。

台湾民意基金会主席游盈隆表示，如果民进党输掉太多席位，在施政上将面临非常大的挑战。他同时指出，选举结果在某种程度上也将反映出民众对民进党过去两年执政表现的满意度。

（综合报道）



你需要知道的：台湾2022九合一选举 时间地点人物事件 2022年台湾“九合一”选举的日期是11月26日。这一天的上午8点至下午4点，从理论上来说，全台湾17600多处的近1930万选民将选出9种地方公职人员，包市、区、里、县、乡、镇、村的最高行政长官和民众代表。 “合一”指的是这些公职人员合并于同一天选出。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 “六都”为上 九合一是台湾每四年的总统任期中间举行的地方选举。最重要的关注点是“六都”的市长选举。这“六都”是指台湾的六个直辖市，分别为台北、新北、桃园、台中、高雄和台南。因为这些地方聚集着大量的选民，所以其选举动向也能够从很大的程度上反映出台湾社会整体的政治光谱。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 台北重镇 “六都”选举中，最受关注的莫过于台北市长的选举。因为自从台北1994年举行首次直辖市长选举后，四名出任台北市长的两人后来都成为台湾总统。他们分别是陈水扁（左一）和马英九（右一）。但从历史来看，台北市是国民党（蓝营）的“票仓”，具有稳定的民众支持率。民进党（绿营）的候选人（陈水扁）则只赢得过一次台北市长选举。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 文哲Bye Bye 而对于现任台北市长柯文哲来说，他已经通过4年前的连任走到了台北市长法定最长任期的尽头。这位台湾民众党的创始人曾经支持民进党籍的蔡英文竞选总统，也曾表示过自己持“深绿”立场，呼吁“台湾人要做台湾这片土地的主人”。但后来以“无党派人士”的身份参选并成功出任台北市市长。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 台北第一？ 任期满的政治人物为各自阵营的新选手摇旗呐喊助威，是台湾地方选举中的传统。在任市长柯文哲的副手——台北前副市长黄珊珊（右二）代以无党籍身份出选，需要面对的对手是国民党的蒋万安和民进党的陈时中。如果她能当选，将是台北市的第一位女性市长。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 蒋家后代 陈时钟和蒋万安，也属于此次台湾地方九合一大选中最受关注的候选人。两位分别代表蓝绿两党的政治人物各有特色。蒋万安是蒋家后代，蒋经国的孙子，蒋介石的曾孙。父亲蒋孝严曾任国民党副主席，行政院副院长，外交部部长等职。蒋万安本人2015年放弃美国绿卡，投入台湾政治。被视为国民党内朝气蓬勃的青年骨干。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 防疫模范 和台北现任市长柯文哲一样，民进党候选人陈时中也有从医背景，曾任卫生福利部部长。在新冠期间兼任中央流行疫情指挥中心指挥官，为疫情初期和中期的台湾在全球范围内一度树立了“防疫模范生”的形象。陈时中的父亲陈棋炎为国立台湾大学法律学者，曾教导过现任总统蔡英文。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 18岁平权 除了台北市长的人选以外，此次台湾“九合一选举”的重点议题之一当属18岁公民权修宪的复决投票。根据台湾现行法律，年满20岁的公民才有选举权。支持声音指出，包括中国在内的全球近9成国家都将投票法定年龄定为18岁，台湾与此存在明显落差。反对声音则表示，18岁的年轻人许多人不懂政治，也不知道该如何正确行使投票权。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 青年谋独？ 针对18岁公民权的投票，中国大陆方面认为这暴露了民进党当局的“谋独本性”。背景是近几年大部分民调显示，台湾社会青少年的五至六成支持台湾独立成为一个国家。从身份认同上来说鲜有人认为自己是中国人。如果修宪通过将新增约41万余人青年选民，占台湾约1930万选民的2%。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 耀眼女性 此次台湾地方九合一选举的另外一个亮点是县市长、议员女性候选人数创纪录。直辖市及县市长候选人有四分之一是女性，创下自1980年代台湾民主化以来的最高纪录；而县市长议员女性参选率也超过三分之一，是近13年来最高。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 指向意义 大多评论认为，此次台湾九合一地方选举的结果，对2024年总统大选的指向性意义不大。因为地方选举更多关注经济和民生议题，而总统选举的政党色彩更浓，关注的焦点更加集中在两岸和国际议题。所以，尽管国民党在目前的九合一选举中占据上风，但这并不代表着2024年台湾下一届总统更可能是国民党人。 2018年的九合一选举中，国民党虽然胜出，但却在2020年总统选举中大败，更是证明了这一点。 作者: 闫骏



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