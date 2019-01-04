 民进党主席补选卓荣泰胜出 “为2020大选定调” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2019

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时政风云

民进党主席补选卓荣泰胜出 “为2020大选定调”

民进党周日举行党主席补选，接替因九合一选举失利而辞职的蔡英文。参加角逐的是被看作“挺英派”的卓荣泰和“反英派”的游盈隆。观察家认为，该补选将影响民进党党内路线，也将为2020大选定调。

Taiwan DPP Partei - Demokratische Fortschrittspartei (Imago/AFLO/N. Datiche)

民进党周日补选党主席，接替蔡英文

（德国之声中文网）周日（1月6日）是民进党主席补选投票日，20万党员选出新任党主席，填补蔡英文因为11月九合一选举失利辞职所留下的空缺。

这场补选受到中国与美国的密切关注。英国诺丁汉大学中国政策研究所驻台北的学者寇谧将（J. Michael Cole）对法新社表示，这次补选"很重要，因为国际社会以及中国都在看"，"任何与总统蔡英文长期政策的重大背离，都可能引起台湾国际伙伴的警觉，并会给北京进一步打击台湾的理由"。

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (Getty Images/S. Yeh)

在2018年11月的“九合一选举”中，民进党惨败，蔡英文辞去党主席一职

竞选党魁职位的是上月底辞去行政院秘书长职务的卓荣泰和陈水扁执政时期的陆委会副主委游盈隆。卓荣泰被看作是"挺英派"，而游盈隆曾多次批评蔡英文施政。

一些观察人士认为，该补选将为台湾明年的总统大选定下基调。台湾健行科技大学的政治学者颜建发表示，无论谁当选民进党党魁，都将对2020年选战以及蔡英文是否会再次代表民进党角逐总统产生重大影响。他对法新社说，"如果党主席与蔡英文立场不一致，这肯定（对民进党）不利。"

据中央社报道，游盈隆在投票当天说，这次补选会牵动台湾未来的政局，并用14个字"横眉冷对保皇党，大声说出真心话"描绘选举。不过他表示，自己并非"反英"，并夸奖了蔡英文不久前对习近平"告台湾同胞书"四十周年讲话的回应。

不过在投票前，中国时报等台湾媒体已经认为，受到当权派力挺的卓荣泰赢面较大，而卓的当选，意味着蔡英文可能将继续主导民进党的走向。

投票在当地时间周日下午5点结束，结果正如所料。据中央社晚些时候报道，卓荣泰在民进党主席补选中胜出，得票率为72.6%，得票数为24699票。而游盈隆则拿到9323票。

民进党将于1月9日召开中执会确认，然后进行交接。补选主席任期到2020年5月19日。

自蔡英文2016年上台后，两岸关系明显降温，对峙升级，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压。在过去数天里，蔡英文鲜明表达了其拒绝"九二共识"、"一国两制"的立场，这让一些分析人士认为，北京只有寄希望于下届政府，来继续政治谈判。

针对2020台湾总统大选，尽管尚未进入初选，但在国民党方面，前党主席、刚卸任新北市长的朱立伦已经宣布，将投入大选；此外，总统府前秘书长罗智强也表态竞逐总统大选。

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