 民调：56%港人反对国安法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2020

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时政风云

民调：56%港人反对国安法

北京上月突然绕过香港立法会推出「港版国安法」，并试图在两个月内仓促通过。中央官员多次强调法例是「惩治极少数，保护大多数」，但显然无法减低港人忧虑。

China: Proteste in Hongkong (picture-alliance/I. Abreu)

今年5月北京两会期间突推港版国安法，港人随即上街抗议，图为5月24日铜锣湾游行

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「港版国安法」通过在即，中央官员赴港会见各界人士「听取意见」，並重申中央保留管辖权的必要。有资深传媒人形容，香港正步向内地的一套，公、检、法三家合作。 (24.06.2020)

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香港大学民意研究所对市民身份认同感的调查显示，当地对"中国人"的身份认同又降至新低。同一天，港府公布今年3至5月5.9%的失业率创下15年来最高。 (16.06.2020)

（德国之声中文网）「港版国安法」料下周初通过，但至今仍未公布具体细节。路透社委托香港民意研究所进行的民调显示，56%受访港人反对有关立法，当中49%更表示「强烈反对」，支持立法者有34%，其余一成表示无意见或未决定。 

值得留意的是，该项民调于6月15至18日进行，以电话随机抽样访问1,002名香港居民，这是在中国官方新华社于6月20日公布「港版国安法」局部内容之前。

当天公布的内容包括：中央将设立驻港国安公署对「特定情形」的「极少数」国安案件行使管辖权、派驻一名中央官员担任香港国安委顾问、由特首指定法官等。这些做法引起香港法律界强烈反弹，认为是损害司法独立。

挺「反送中」比例降

除了国安法，有关民调也访问港人对反送中运动的看法。结果显示，仍有51%受访港人支持示威，但比例较3月份的民调下降7%；反对示威的比例则从28%升至34%。

受访者对「五大诉求」的支持度也现跌幅，支持「成立独立调查委员会彻查警方执法」的比例下跌一成至66%；支持「有普选」由68%降至61%；要求「特首林郑月娥下台」从63%降至57%。

香港科技大学社会科学部副教授成名对路透社分析指，结果反映国安法造成的心理影响，因为港人看到北京越来越强硬，「如果你一直坚持（诉求），是不切实际的」。

香港岭南大学政治学系助理教授袁玮熙则认爲，港人对反送中运动诉求的支持率仍然很高，但可能因为港版国安法而下跌，因为後者已取代示威活动成为社会讨论焦点，「当国安法即将出台，谁还会谈论（示威）的诉求呢？」

Hongkong Gedenkveranstaltung an Massaker am Tian’anmen-Platz (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

港独旗帜在香港示威现场越来越普遍

两成人支持「港独」

另一方面，这次民调显示「港独」支持率维持在21%，反对率则从3月份的56%升至60%。

被问及香港现状应归咎谁，上一次调查分别有43%和10%受访者认为要归咎港府和警方，这次降至39%和7%。认为要归咎民主派和中央政府的比例，均从14%升至18%。

香港将于9月6日举行立法会选举，在去年11月区议会选举中赢得逾8成席位的民主派，在今次民调中支持率仍过半数，但下降了5%至53%；亲北京的建制派政客支持率上升，从22%升至29%。

路透社就调查结果查询特首办及港澳办，均未获回应。

观看视频 01:14

黄之锋:国安法通过成香港噩梦

李澄欣/邹宗翰（路透社）

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