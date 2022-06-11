 民调：51%台湾民众认为若大陆动武，台军撑不过百日 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2022

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时政风云

民调：51%台湾民众认为若大陆动武，台军撑不过百日

台湾最近的一份民调显示，台湾超过一半的民众不相信能抵抗住解放军进犯百天。对拜登总统明确协防的表达，大多数人仍是保持疑虑。而台湾人怎样看"为和平不宣布独立"呢？

Taiwan | Präsident Tsai Ing-wen

国舰国造：蔡英文总统2019年参加一潜舰厂破土动工仪式

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拜登表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，保衛台灣的責任 「更加重大」，並稱中國武力犯台將導致整個區域「陷入混亂」。這是近十年來，美國支持台灣最有力的公開聲明之一。对此，台湾外交部表示诚挚欢迎和感谢。中国外交部则表示强烈不满和坚决反对。

台湾立法院长游锡堃日前在发表演讲时声称，台湾研发的云峰飞弹“可以打到北京”，而且“已经量产”。两天后他澄清表示，自己演讲最主要是强调和平。《环球时报》前总编胡锡进在微博上发表视频评论称游锡堃的“此番言论必将在未来成为他遭受审判的罪证之一”。

香格里拉对话期间，面对美国国防部长的尖锐批评了中国针对台湾的"军事挑衅和破坏稳定的行为。“对此中国国防部长魏凤和周日发言表示，如果有人分裂台湾，"中方一定会不惜一战、不惜代价，一定会打到底，这是中国不二的选择。”

（德国之声中文网）俄乌战争爆发4个月后，台湾民意基金会近日发表民调显示，超过一半的台湾民众不相信，假如中国大陆武力进犯，台湾有能力抵御100天以上。

1. 中国若武力犯台，台军撑得过100天吗？

问券的提问是，"俄乌战争爆发到今天已持续了超过100天，乌克兰还在辛苦作战中。如果中共（中国）武力犯台，您相信台湾也像乌克兰一样撑100天以上吗？"

结果显示：17.2%的人非常相信，20.6%的人还算相信，28.6%的人不太相信，22.4%的人一点不相信，11.2%的人不知道或拒绝回答。

以上数据表明，不相信台湾能够抵御大陆进犯百天以上的人超过一半（51%），相信的人只占37.8%。不相信者比相信者高13个百分点。

这项调查报告的作者写道，简单地说，过半数台湾人倾向认为台湾不如乌克兰，没办法支撑那么久，只有较少数的台湾人相信台湾可以和乌克兰一样撑那么久。作者认为，这项发现意义重大。

从受教育程度看，教育程度越高，越倾向不相信能坚持100天以上；从地区看，包括台南市和高雄市，不相信的比例都呈现多数。

Japan | Joe Biden in Tokio

"美国将会军事介入以协防台湾。这是美国的承诺"

2.是否相信美国协防的承诺？

美国总统拜登5月23日在东京回答记者提问时明确说，"一旦中国对台动武，美国将会军事介入以协防台湾。这是美国的承诺"。

台湾民意基金会就此提问：请问您相不相信他这项承诺？

结果显示：10.5%的人非常相信，29.9%的人还算相信，28.8%的人不太相信，22.1%的人一点也不相信，8.7%没意见。

调查表明，尽管有美国总统明确且坚定的表示，但相信他的人仍然相对是少数，更多人倾向不相信。报告作者写道，同今年3月对同一问题的询问调查相比，对美国协防台湾的信心增加了4.1个百分点，存疑比例则下降了2.9%。

Taiwan | BG Waffentrainings

俄乌战争爆发以来，越来越多的台湾人练习战斗技能培训

3.为避战，不寻求正式独立？NO！

今年5月24日，台湾外交部长吴钊燮对美国媒体表示，台湾"为避免战争，将维持现状，不寻求正式独立。"

调查提问：您赞不赞成"因怕中共打台湾，放弃追求台湾独立"？

结果显示：8.1%的人非常赞成，23.3%的人还算赞成，29.7%的人不太赞成，18%的人一点也不赞成，14.9%的人没意见，6%不知道。

该结果表明，只有三成略强一点的人因害怕大陆攻打台湾而放弃追求独立，但四成八的人不赞成这一态度。报告作者写道，调查反映的重要讯息是，大多数台湾人不赞成蔡英文政府的"为避战，不寻求正式独立"的立场。从分析数据的分类来看，不论年龄层、族群、教育程度、政党还是地区层面，都显示出大多数"不赞同"政府立场的现象。

台湾民意基金会创立于2016年2月，它对自己的定义是一个非营利、非政府、超党派的智库型公益组织。基金会宗旨主要在关怀、研究与传达台湾民意。

观看视频 03:09

担忧战争威胁 台湾人踊跃参加战斗技能培训

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