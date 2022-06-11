民调：51%台湾民众认为若大陆动武，台军撑不过百日

（德国之声中文网）俄乌战争爆发4个月后，台湾民意基金会近日发表民调显示，超过一半的台湾民众不相信，假如中国大陆武力进犯，台湾有能力抵御100天以上。

1. 中国若武力犯台，台军撑得过100天吗？

问券的提问是，"俄乌战争爆发到今天已持续了超过100天，乌克兰还在辛苦作战中。如果中共（中国）武力犯台，您相信台湾也像乌克兰一样撑100天以上吗？"

结果显示：17.2%的人非常相信，20.6%的人还算相信，28.6%的人不太相信，22.4%的人一点不相信，11.2%的人不知道或拒绝回答。

以上数据表明，不相信台湾能够抵御大陆进犯百天以上的人超过一半（51%），相信的人只占37.8%。不相信者比相信者高13个百分点。

这项调查报告的作者写道，简单地说，过半数台湾人倾向认为台湾不如乌克兰，没办法支撑那么久，只有较少数的台湾人相信台湾可以和乌克兰一样撑那么久。作者认为，这项发现意义重大。

从受教育程度看，教育程度越高，越倾向不相信能坚持100天以上；从地区看，包括台南市和高雄市，不相信的比例都呈现多数。

2.是否相信美国协防的承诺？

美国总统拜登5月23日在东京回答记者提问时明确说，"一旦中国对台动武，美国将会军事介入以协防台湾。这是美国的承诺"。

台湾民意基金会就此提问：请问您相不相信他这项承诺？

结果显示：10.5%的人非常相信，29.9%的人还算相信，28.8%的人不太相信，22.1%的人一点也不相信，8.7%没意见。

调查表明，尽管有美国总统明确且坚定的表示，但相信他的人仍然相对是少数，更多人倾向不相信。报告作者写道，同今年3月对同一问题的询问调查相比，对美国协防台湾的信心增加了4.1个百分点，存疑比例则下降了2.9%。

3.为避战，不寻求正式独立？NO！

今年5月24日，台湾外交部长吴钊燮对美国媒体表示，台湾"为避免战争，将维持现状，不寻求正式独立。"

调查提问：您赞不赞成"因怕中共打台湾，放弃追求台湾独立"？

结果显示：8.1%的人非常赞成，23.3%的人还算赞成，29.7%的人不太赞成，18%的人一点也不赞成，14.9%的人没意见，6%不知道。

该结果表明，只有三成略强一点的人因害怕大陆攻打台湾而放弃追求独立，但四成八的人不赞成这一态度。报告作者写道，调查反映的重要讯息是，大多数台湾人不赞成蔡英文政府的"为避战，不寻求正式独立"的立场。从分析数据的分类来看，不论年龄层、族群、教育程度、政党还是地区层面，都显示出大多数"不赞同"政府立场的现象。

台湾民意基金会创立于2016年2月，它对自己的定义是一个非营利、非政府、超党派的智库型公益组织。基金会宗旨主要在关怀、研究与传达台湾民意。

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