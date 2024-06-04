民调：21%的德国人希望国足多些白人球员

欧洲杯足球赛拉开序幕前夕，德国的一项民调结果引发舆论哗然：大约五分之一的德国人希望，德国国家队中应该少一些有移民背景的球员。

（德国之声中文网）为了制作“团结、公正和多样”系列专题片，德广联旗下“西德意志电视台”授权民调机构Infratest dimap进行一次有代表性的民调。1304名随机抽样选取的受访者被要求在以下选项中做出选择：

·如果有更多白人球员入选德国国家队，我会认为更好。

·德国国家队现在有很多具有移民背景的球员，我认为这样很好。

·德国国家队目前的队长是土耳其血统，我对此感到遗憾。

大约21%的受访者在第一个选项下划了对勾，65%的受访者则反对这一说法。66%的受访者认为，现在的国家队中有很多有移民背景的球员是件好事。17%的受访者对第三个选项表示赞同，67%则持拒绝态度。

西德意志电台为什么要进行这样的民调？

在前文提到的电视系列片中，德国前国脚阿萨莫阿Gerald Asamoah 谈到了他在足球生涯中所感受到的种族歧视：“他们对我讲了很多脏话，有些词汇，我都不想在这里重复。N字母开头的那个词，我就听到过几千遍。这是当时的常态。”

2014年获得过世界冠军的球员穆斯塔菲（Shkodran Mustafi） 也回忆了当年他和队友们被严密关注的经历：“谁在一起唱国歌，谁没有唱？谁融入了社会，谁没有融入？对于能为德国队效力，有没有感恩心态？”

出征欧洲杯的德国国家队初选阵容中，包括九名有移民背景的球员，他们分别是 Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Ilkay Gündogan, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala 和Deniz Undav。

德国国家队里，有九名球员来自移民家庭。 图像来源: Alexander Hassenstein/Getty Images

如何评估此次民调结果？

此次民调结果也许乍看起来，令许多人震惊。但细究之下，这一结果却并不意外。五月一日的“如果本周日举行联邦大选”问卷调查中，有18%的受访者表示，他们会把选票投给右翼民粹的选项党AfD，5%的受访者则表示会选左翼民粹的瓦根科内希特联盟BSW。

根据政治取向的不同，对德国国足人员组成的看法也大不相同：在BSW支持者当中，38%的人主张德国国家队应该有更多“肤色更白”的球员，而AfD支持者当中，持这一观点的人更是多达47%。而相比之下，联盟党、社民党以及绿党的选民群体中，持这一观点的比例则要小得多，分别是18%，14%和5%。

主张德国国家队应当“更白”，也并非什么新生事物，毕竟前国脚阿萨莫阿二十年前就曾有过遭受种族主义攻击的不堪经历。

德国国家队如何看待此次民调？

正在Herzogenaurach欧洲杯集训基地进行训练的国脚基米希Joshua Kimmich表示：“来自不同国籍、不同肤色和不同宗教的人能够欢聚一堂，足球就是一个非常好的例证。”基米希强调：“有些队员如果离开国家队，我会非常想念他们。”在谈到上述问卷调查以及结果时，基米希说：“这完全是种族主义的做法。”

基米希说，问卷调查中提出这样的问题，本身就愚蠢至极，效果也适得其反。这一次德国是欧洲杯的东道主，国家队的目标“是让全国上下齐心协力，共同努力，以取得良好成绩”“我们希望能够得到德国所有人的支持。”

令国家队教练纳格尔斯曼Julian Nagelsmann感到气愤的，与其说是此次民调的结果，倒不如说是此次民调本身。他在一次新闻发布会上说：“我希望，今后再也不用去读这类混账民调(Scheiß-Umfrage)的报道。我感到很震惊，居然会有人提这样的问题，也竟然会有人回答这样的问题。”

面对愈演愈烈的批评浪潮，西德意志电视台体育部主任法尔克（ Karl Valks）表示：“我们的记者艾维诺（ Philipp Awounou）曾听到过这样的说法，即球场上白皮肤的‘真正’德国球员太少了。对此，我们当然不能人云亦云，所以就搞了这次民调。”

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