民调: 绝大多数德国人不相信中国能当俄乌战争调停人

（德国之声中文网）《国际政治》杂志委托民意调查研究所Forsa进行的一项民调显示，大约66%的德国受访者认为，中国不可能以调停人身份为结束俄乌战争做出贡献，大约三分之一（31%）的受访者则认为，中国有可能会做到这一点。回答“不清楚”的受访者大约为3%。

今年二月，中国推出政治解决乌克兰冲突12点立场声明，内容包括实现停火以及重启谈判。

西方世界对中方的声明反应冷淡，因为声明中并不包含解决冲突的实质性倡议，中方并没有对俄罗斯的侵略行为予以谴责，而其中对西方的批评实质上是对俄罗斯立场的重复。北京迄今为止仍在对俄罗斯总统普京予以袒护。

根据Forsa的这项民调，德东和德西地区居民在中国充当调停人问题上立场并无实质区别。其中女性相信中国调停人角色的比例仅为25%，远远低于男性的36%。按照党派划分，德国选项党选民中相信中国调停人角色的比例最高，达49%。不过，即便是在选项党选民中，不相信中国调停人角色的比例也仍高达51%。基民盟基社盟选民中，对中国调停人角色持质疑态度的比例最高，达72%，社民党为70%，绿党68%，自民党为62%。

吕特根：中国在追求其他利益，而不是乌克兰和平

基民盟外交事务专家吕特根（ Norbert Röttgen）坚决反对让中国在俄乌战争中充当调停人。作为德国联邦议院外交委员会成员，吕特根周一对《Table Media》平台表示，中国在追求其他更为重要的利益，而绝不是乌克兰的和平。吕特根警告说，不应将中国纳入欧洲的安全框架。

吕特根说："让一个被我们视为制度性对手的国家成为欧洲安全架构的一部分？我认为这种想法从根本上就是错误的，也是极其危险的。"现年57岁的吕特根说，中国就俄乌战争提出的和平计划，只是中国利益的体现。

吕特根说，中国充当调停人的政治意图非常明显, "就是要利用当前的形势。" 他表示，对北京而言，俄罗斯在对华关系中前所未有的弱势地位是件好事，这样中国既可以从俄罗斯购买廉价的原油和天然气，"又能树立起一个与美国截然相反的和平使者的形象。"

联邦议院国防事务委员会主席施特拉克齐默曼（ Marie-Agnes Strack-Zimmermann）周一在RTL电视台《早间节目》中表示，何时战争能够结束，以及是否举行和谈等事宜，只能由基辅政府来决定，"绝不可以存在外人命令之下的和平。"

上周五，中国驻法国大使卢沙野的一番表述在欧洲引起公愤。卢沙野在LCL电视台表示，"苏联解体后出现的一系列国家并不具备国际法意义上的有效地位，因为并没有相应的国际条约来确保这些国家的主权地位。"这番言论在欧洲一系列国家引发强烈抗议之后，周一，中国外交部发言人做出澄清表示："中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位。"

（法新社，德新社，德广联）

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