 民调: 绝大多数德国人不相信中国能当俄乌战争调停人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

民调: 绝大多数德国人不相信中国能当俄乌战争调停人

最新发布的一项民调显示，三分之二德国人不相信中国能够在俄乌战争中居中调停，并促成和平。此前不久，基民盟外交政策专家吕特根也表示，北京在乎的是自身利益，并不关注乌克兰是否能实现和平。

图为德国基民盟外交事务专家吕特根（ Norbert Röttgen）

图为德国基民盟外交事务专家吕特根（ Norbert Röttgen）

（德国之声中文网）《国际政治》杂志委托民意调查研究所Forsa进行的一项民调显示，大约66%的德国受访者认为，中国不可能以调停人身份为结束俄乌战争做出贡献，大约三分之一（31%）的受访者则认为，中国有可能会做到这一点。回答“不清楚”的受访者大约为3%。

今年二月，中国推出政治解决乌克兰冲突12点立场声明，内容包括实现停火以及重启谈判。

西方世界对中方的声明反应冷淡，因为声明中并不包含解决冲突的实质性倡议，中方并没有对俄罗斯的侵略行为予以谴责，而其中对西方的批评实质上是对俄罗斯立场的重复。北京迄今为止仍在对俄罗斯总统普京予以袒护。

根据Forsa的这项民调，德东和德西地区居民在中国充当调停人问题上立场并无实质区别。其中女性相信中国调停人角色的比例仅为25%，远远低于男性的36%。按照党派划分，德国选项党选民中相信中国调停人角色的比例最高，达49%。不过，即便是在选项党选民中，不相信中国调停人角色的比例也仍高达51%。基民盟基社盟选民中，对中国调停人角色持质疑态度的比例最高，达72%，社民党为70%，绿党68%，自民党为62%。

吕特根：中国在追求其他利益，而不是乌克兰和平

基民盟外交事务专家吕特根（ Norbert Röttgen）坚决反对让中国在俄乌战争中充当调停人。作为德国联邦议院外交委员会成员，吕特根周一对《Table Media》平台表示，中国在追求其他更为重要的利益，而绝不是乌克兰的和平。吕特根警告说，不应将中国纳入欧洲的安全框架。

吕特根说："让一个被我们视为制度性对手的国家成为欧洲安全架构的一部分？我认为这种想法从根本上就是错误的，也是极其危险的。"现年57岁的吕特根说，中国就俄乌战争提出的和平计划，只是中国利益的体现

吕特根说，中国充当调停人的政治意图非常明显, "就是要利用当前的形势。" 他表示，对北京而言，俄罗斯在对华关系中前所未有的弱势地位是件好事，这样中国既可以从俄罗斯购买廉价的原油和天然气，"又能树立起一个与美国截然相反的和平使者的形象。"

联邦议院国防事务委员会主席施特拉克齐默曼（ Marie-Agnes Strack-Zimmermann）周一在RTL电视台《早间节目》中表示，何时战争能够结束，以及是否举行和谈等事宜，只能由基辅政府来决定，"绝不可以存在外人命令之下的和平。"

中国驻法大使卢沙野有关前苏联加盟共和国地位问题的表述，在欧洲各国引发众怒。

中国驻法大使卢沙野有关前苏联加盟共和国地位问题的表述，在欧洲各国引发众怒。

上周五，中国驻法国大使卢沙野的一番表述在欧洲引起公愤。卢沙野在LCL电视台表示，"苏联解体后出现的一系列国家并不具备国际法意义上的有效地位，因为并没有相应的国际条约来确保这些国家的主权地位。"这番言论在欧洲一系列国家引发强烈抗议之后，周一，中国外交部发言人做出澄清表示："中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位。"

 

（法新社，德新社，德广联）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

德国联邦议员：“中国的角色很复杂”

 

相关内容

FILE PHOTO: An attendant walks past EU and China flags ahead of the EU-China High-level Economic Dialogue at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China June 25, 2018. REUTERS/Jason Lee/File Photo

德语媒体："风险无止境"的中欧关系 21.04.2023

过去几年来，北京当局对香港民主运动的镇压，对新疆穆斯林少数民族人权的残暴践踏，以及俄乌战争爆发后中国的暧昧态度，都令欧中政治关系面临严重考验。在此背景下，应如何维系双边的经贸关系也引起了激烈的讨论。

Emmanuel Macron (l-r), Präsident von Frankreich, Xi Jinping, Präsident von China, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, stehen für ein offizielles Foto vor ihren Gesprächen in Peking zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：习近平能带给欧洲惊喜？ 06.04.2023

法国总统马克龙和欧洲委员会主席冯德莱恩已经开始了在北京的政治会谈。中国党和国家领导人习近平是否会对俄罗斯总统普京施加影响，进而在俄乌战争扮演积极的调停人角色，成了德语媒体关注的焦点。

--- DW-Grafik: Per Sander 2011_09_01_automarkt_china_boomt.psd

德语媒体：减少对华经济依赖刻不容缓 05.04.2023

俄罗斯发动侵乌战争之后，德国对俄罗斯天然气的严重依赖让德国付出了惨痛的代价。有鉴于此，德国政界此后不断发出减少对华经济依赖的呼吁，但最新的统计数据显示，去年德国企业的在华投资额又创下了历史最高记录。