民调: 欧盟国家对印太地区漠不关心

（德国之声中文网）随着印太地区的重要性日益增高，欧盟在2021年4月通过了印太地区合作战略决议，承诺加强欧盟与该地区伙伴的合作。欧盟预定与本周二针对印太地区提出一份由欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）撰写的印太地区新战略。

《日经新闻》周二援引该报看到的印太战略文件草案指出，欧盟将寻求与日本、东南亚和新加坡建立新的数字伙伴关系，并与台湾发展更紧密的贸易投资关系。报道还指出，由于新冠疫情加剧了人们对供应链脆弱性的担忧，欧盟将寻求与亚洲合作伙伴加强半导体价值链。草案写道，欧盟有兴趣与美国、印度、日本和澳大利亚组成的四方安全对话机制针对气候变化或疫苗等关乎共同利益的议题进行合作。

《日经》援引草案内容称，中国是欧盟关注的重点，草案中呼吁与北京进行“多方面接触”，并克制做出直接批评。内容还警告，南中国海、台湾海峡等存在领土和海洋主权争议地区的紧张局势，可能对欧洲的安全和繁荣产生直接影响。

报道引述草案写道，“民主原则及人权也受到该地区独裁政权的威胁，使地区的稳定处于危险之中”，“建立一个基于透明贸易规则的全球公平竞争环境的努力，正日益受到不公贸易做法和经济胁迫的破坏。这些事态发展加剧了贸易、供应和价值链中的紧张局势。”

欧盟决议加强在印太地区的战略重点

欧盟尚未就印太概念达成一致

与此同时，欧洲对外关系委员会（ECFR）的一份报告指出，尽管印太平洋的经济和政治重要性日益提告，许多欧盟成员国普遍对该地区漠不关心。ECFR此前针对泛欧国家研究人员网络及欧盟成员国的决策者、议会成员、相关部委、学术界和非营利部门重要专家进行问卷调查，并做出了分析报告。报告指出，法国自2018年以来不断在推动制定欧盟战略，但直到德国公布了指导方针后，其他成员国才产生支持印太概念的动力。然而，迄今欧盟成员国尚未就印太地区的地理定义或印太概念的涵义达成一致，ECFR的问卷调查也清楚表明欧洲在如何处理印太地区上的分歧。

问卷调查显示，10个欧盟成员国视印太战略为应对中国的方式，同时也是让欧洲能利用新经济和其他契机的一种方式。但对13个国家而言，印太概念只是一个追求经济利益的机会，中国问题并不突出。只有拉脱维亚的政界人士似乎将印太政策升级视为真正的反华工具。研究报告作者指出，这种分裂反映出成员国对于应从战略角度还是经济角度考虑印太问题的分歧。

报告也指出，12个欧盟成员国将中国列为在印太地区的三大关键伙伴之一；奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、立陶宛、波兰、葡萄牙和罗马尼亚九个国家则认为，加强与印太地区的经济往来不仅是多元化战略的一环，也是对抗中国的工具。

与此同时，21个国家的受访者表达了与东盟（ASEAN）合作的意愿。ECFR的专家分析认为，从欧盟的角度来看，支持东盟领导的地区架构具有战略意义，因为与该地区的伙伴建立强有力的关系，与欧盟成员国对抗中国政治影响的态度重合。

调查也显示，绝大多数欧盟成员国认为印太地区是一个具有巨大经济机会的区域。在大国竞争日益激烈以及中国制造业本土化的巨大压力下，欧盟在该地区越来越需要脱离中国主导市场的多元化发展，对于与中国市场紧密交织的德国工业而言尤为如此。

以战略或经济为导向？

ECFR的民调分析报告总结认为，该份问卷调查证实，中国问题对于欧洲与印太地区国家关系，以及欧盟的外交和经济决策起着广泛影响。中国市场作为欧盟未来增长和繁荣的潜在泉源，影响了欧盟成员国在有争议的政策问题上明确表态的意愿。

报告作者写道，中国日益强硬的姿态以及与美国的对立，加剧了印太地区的紧张局势，欧洲人将越来越难保持中立。但调查结果表明，欧洲各国都尚未完全理解该地区发生的战略转变的重要性以及对欧洲的影响；只有法国、荷兰和德国有能力和意愿来保护欧洲与该地区法制和稳定的相关利益。

报告总结道，制定欧盟印太战略的过程有其内在价值。它在欧洲引发了一场辩论，从而让印太地区在欧洲议程上占据重要位置。作者认为，可以合理期待，提出这一战略的过程将有助于更准确地认识印太地区的动态及其对欧洲的重要性，进而推动更一致的政策思维。“随着欧洲逐渐放弃幼稚的对华政策，这可能是一个在印太地区实现泛欧策略的历史机遇。”

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