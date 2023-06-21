民调: 将中国视为威胁的新西兰人比例下降

（德国之声中文网）在过去26年里，亚洲新西兰基金会（Asia New Zealand Foundation）每年都会进行一次这样的民意调查。最新问卷调查结果显示，37%的受访者将中国视为威胁，这一数字与2022年一次民调中58%的比例相比有明显下降。

作为“五眼联盟”的一员（其他成员还有美、加、英、澳），新西兰从传统上倾向于最大贸易伙伴中国采取较为怀柔的政策。但是自从北京和所罗门群岛签署了一份安全协议之后，新西兰方面对中国外交举措的批评性逐渐增加。

美国及其盟友在寻求阻止更多的太平洋岛国和中国缔结安全协议，在美中关系由于台湾问题和贸易纠纷而持续紧张的背景下，北京的这一举动也给西方国家带来忧虑。

“新西兰人对于亚洲的地缘政治发展始终保持警惕关注，他们中有很多对于台海爆发大规模冲突的潜在可能性感到担忧”，亚洲新西兰基金会的执行主任德雷珀（Simon Draper）表示。

今年，该基金会在问卷调查中首次对新西兰人提出了有关台海局势的问题，发现将近三分之二的受访者表示至少对台湾岛爆发冲突感到“相当忧虑”（fairly concerned）。

中国将台湾视为本国领土，并且表示不排除使用武力实现统一的选项。而台湾方面则强烈反对中国的主权诉求，并且宣称只有台湾民众可以决定台湾的未来前途。

去年的相关民调是在中国时任外长王毅（现任中共中央外事办主任）访问所罗门群岛之后不久进行的。

新西兰总理希普金斯（Chris Hipkins）预计将于本周末率领贸易代表团访问中国。在此之前，美国国务卿布林肯刚刚结束了他的访华之行。在中美关系紧张的背景下，布林肯的访问旨在稳定双边关系，避免矛盾升级。

（路透社）

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