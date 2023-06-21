民调: 将中国视为威胁的新西兰人比例下降

（德国之声中文网）在过去26年里，亚洲新西兰基金会（Asia New Zealand Foundation）每年都会进行一次这样的民意调查。最新问卷调查结果显示，37%的受访者将中国视为威胁，这一数字与2022年一次民调中58%的比例相比有明显下降。
作为“五眼联盟”的一员（其他成员还有美、加、英、澳），新西兰从传统上倾向于最大贸易伙伴中国采取较为怀柔的政策。但是自从北京和所罗门群岛签署了一份安全协议之后，新西兰方面对中国外交举措的批评性逐渐增加。
美国及其盟友在寻求阻止更多的太平洋岛国和中国缔结安全协议，在美中关系由于台湾问题和贸易纠纷而持续紧张的背景下，北京的这一举动也给西方国家带来忧虑。
“新西兰人对于亚洲的地缘政治发展始终保持警惕关注，他们中有很多对于台海爆发大规模冲突的潜在可能性感到担忧”，亚洲新西兰基金会的执行主任德雷珀（Simon Draper）表示。
新西兰总理希普金斯（图）将于本周末率领贸易代表团访华
今年，该基金会在问卷调查中首次对新西兰人提出了有关台海局势的问题，发现将近三分之二的受访者表示至少对台湾岛爆发冲突感到“相当忧虑”（fairly concerned）。
中国将台湾视为本国领土，并且表示不排除使用武力实现统一的选项。而台湾方面则强烈反对中国的主权诉求，并且宣称只有台湾民众可以决定台湾的未来前途。
去年的相关民调是在中国时任外长王毅（现任中共中央外事办主任）访问所罗门群岛之后不久进行的。
新西兰总理希普金斯（Chris Hipkins）预计将于本周末率领贸易代表团访问中国。在此之前，美国国务卿布林肯刚刚结束了他的访华之行。在中美关系紧张的背景下，布林肯的访问旨在稳定双边关系，避免矛盾升级。
（路透社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
美国扩大在亚太地区的军事部署
美军可进入更多菲律宾军事基地
美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。
-
美国扩大在亚太地区的军事部署
美防长：加强联盟以应对中国非法主张
在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。
-
美国扩大在亚太地区的军事部署
增加朝鲜半岛部署的军事设备
美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。
-
美国扩大在亚太地区的军事部署
调整美军在冲绳岛驻军
2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。
-
美国扩大在亚太地区的军事部署
重开驻所罗门群岛大使馆
美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。
-
美国扩大在亚太地区的军事部署
向台湾出售武器
美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。