民调：非洲青年对中国好感最高

（德国之声中文网）该基金会最新对来自15个非洲国家的4507名年轻受访者进行的民调结果显示，有大约76%的受访者认为中国是对其生活产生正面影响的外部势力。同时只有72%的受访者认为这类国家还包括美国。基金会从2020年开始第一次展开非洲青年一代调查，目标受访群体是18至24岁的非洲年轻人。当时，有83%的受访者认为美国给其生活带来了积极的影响，中国的相关认可度为79%。如今美国在相关调查结果中的排名已经跌至英国和欧盟之后。

近年来，中国以及美国和欧洲为首的西方国家阵营一直在非洲大陆上用各自的方式发展外交和经济援助。与西方国家以人权、自由和社会责任为标准的前提相比，中国与非洲的互动在很多时候附加条件更少，更注重经济效应。最新的民调结果显示，在与西方国家争夺非洲民众好感方面，中国目前赞胜一局。

北京方面在非洲一方面投资并参与修建了大量的基础设施、包括公路、铁路、机场、以及各种地标性建筑。同时，又向非洲市场提供了大量的廉价商品，包括消费电子商品、日用品、太阳能发电和各种塑料制产品。

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"中国已经登上顶位"

南非伊奇科维茨家庭基金会在约翰内斯堡接受彭博社采访时表示："我们看到中国已经登上了顶位，我们看到了一个事实，即在其他国家很少参与非洲发展的时候，中国正在参与……在非洲，美国发挥的作用非常有限。在实际投资、实际贸易和实际的基础设施建设方面，美国所发挥的作用微不足道，令人尴尬"。

此次调查中，对中国好感最强的非洲国家包括卢旺达、马拉维和尼日利亚。但是，受访者对中国的态度也不是在各个领域都凸显积极。在新冠病毒来源的问题上，有56%的受访者相信未受证实的阴谋论，认为新冠病毒就是中国政府故意研发并传播的。

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除了丰富的矿产和能源以外，非洲大陆还拥有世界上最年轻的人口结构。有预测显示，截止到2030年，地球上42%的青年人口来自非洲。在对中国的态度大多积极的同时，非洲青年对自己所在国家的信心却并不高。大约有32%的受访者对自己所在国家的未来感到兴奋和乐观。2020年时，这一比例还一度达到43%。

72%的受访者对气候变化的影响持担忧态度，包括对干旱和人口增长的担忧。大约有一半的非洲青年受访者表示将在未来几年内移居他国。安哥拉、赞比亚和马拉维青年对他们的国家现状最为悲观，而尼日利亚人则对非洲大陆的未来最没有信心。

此次非洲青年一代调查方的创办者伊奇科维茨（Ivor Ichikowitz）是一位南非商人。同时也是派拉蒙集团的掌门人。后者的核心业务包括航空航天技术产品，以及为政府提供提供各种装甲车辆，军用飞机，设备和培训。

中国建成非洲最长吊桥 主跨680米的悬索桥 这座横跨马普托湾的吊桥是非洲最长的悬索桥。如果加上南、北侧的引桥，这座大桥总长3公里。对这座大桥进行了设计与施工的中国路桥公司（CRBC）是中国最大的国营建筑公司之一。德国高夫（ Gauff）工程监理公司负责为建筑质量把关。

中国建成非洲最长吊桥 桥北是首都马普托 这座桥横跨于莫桑比克首都马普托北侧的港口和商业区。大桥本应在2017年完工，但最终建造工程一直持续到2018年11月。两座141米高的铁塔是这座桥的特征。大桥两侧各有一个170.000吨的锚块承受着悬索的重量。

中国建成非洲最长吊桥 桥南卡腾贝 跨海大桥连接着马普托湾北部与卡腾贝地区。一条公路从那里沿着印度洋通往南非边境。作为桥梁建设的一部分，这条迄今大部分是土路的公路也得到扩建，因而大大减少了前往南非夸祖鲁 - 纳塔尔省的运输时间。

中国建成非洲最长吊桥 部分预制件在中国制造 大桥的行车道由每块12米长的水泥预制件组成。这些预制件都是在中国制造，然后用船直接运到马普托的施工现场。这座桥的中间部分宽25.60米，高出海面约40米，使得船只能够在桥下畅通无阻。大桥的造价约合6.35亿欧元。

中国建成非洲最长吊桥 引起争议的地区 大桥北部末端的建设被延迟了数月，原因是这里曾经是一个农贸市场。市场上的摊贩拒绝搬迁，并与参与大桥建设的莫桑比克国营建筑公司和马普托市围绕赔偿问题产生纠纷。

中国建成非洲最长吊桥 居民被迫搬迁 为建造大桥当地的一些居民被迫搬迁。其中多户家庭是在莫桑比克内战时期逃亡到马普托的。他们拿到赔偿金之后举家搬迁到与马普托相邻的的地区。大桥建设因此得以如期进行。

中国建成非洲最长吊桥 天堑变通途 大桥建成之前，横跨马普托海湾的交通工具只有渡轮。开汽车去对岸要绕行大约1100公里。这座桥为穿越海湾提供了极大便利。

中国建成非洲最长吊桥 不安全的渡轮码头 来自卡腾贝的渡轮抵达马普托的这个安全度很低的码头。汽车和旅客都在这里下船。许多乘客感觉乘船过海很麻烦。他们为能够通过拼车出租车过桥感到兴奋。

中国建成非洲最长吊桥 渡轮码头卡腾贝 在大桥的另一端卡滕贝，陈旧不堪的渡轮码头也得到扩建。出于安全原因，渡轮只允许小汽车和轻型货车商场，禁止重型卡车搭乘和进港。大卡车必须绕道而行。

中国建成非洲最长吊桥 多条上桥道 这座桥也是马普托与首都南部和西南部地区新公路系统相连接的一部分。中国的国有银行进出口银行通过贷款融资，不仅承担了架桥的大部分费用，还为其他重大项目，例如马普托新环城公路的建设进行了融资。该项目也是由中国路桥公司（CRBC）承建的。

中国建成非洲最长吊桥 收取过桥费 莫桑比克政府试图通过收费站收回部分建设费用。摩托车和小型汽车的过桥费约合2.30欧元，大型卡车的费用为17欧元。在莫桑比克非常受欢迎的小巴可享受75％的折扣。

中国建成非洲最长吊桥 受到批评的大型项目 批评人士抱怨说，用于建桥的费用本可以用于许多其他基础设施项目。该国的建筑热潮过于集中在马普托，而该国的中部和北部却被忽视。部分主要道路甚至还是土路。而这里却是莫桑比克人口密集的省份。



（彭博社，南非伊奇科维茨家庭基金会）

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