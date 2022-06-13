民调：非洲青年对中国好感最高

根据南非伊奇科维茨家庭基金会（Ichikowitz Family Foundation）最新公布的2022年非洲青年一代调查，中国已经超越美国，成为非洲年轻人眼中对这个大陆产生最多积极影响的国家。
（德国之声中文网）该基金会最新对来自15个非洲国家的4507名年轻受访者进行的民调结果显示，有大约76%的受访者认为中国是对其生活产生正面影响的外部势力。同时只有72%的受访者认为这类国家还包括美国。基金会从2020年开始第一次展开非洲青年一代调查，目标受访群体是18至24岁的非洲年轻人。当时，有83%的受访者认为美国给其生活带来了积极的影响，中国的相关认可度为79%。如今美国在相关调查结果中的排名已经跌至英国和欧盟之后。
近年来，中国以及美国和欧洲为首的西方国家阵营一直在非洲大陆上用各自的方式发展外交和经济援助。与西方国家以人权、自由和社会责任为标准的前提相比，中国与非洲的互动在很多时候附加条件更少，更注重经济效应。最新的民调结果显示，在与西方国家争夺非洲民众好感方面，中国目前赞胜一局。
北京方面在非洲一方面投资并参与修建了大量的基础设施、包括公路、铁路、机场、以及各种地标性建筑。同时，又向非洲市场提供了大量的廉价商品，包括消费电子商品、日用品、太阳能发电和各种塑料制产品。
"中国已经登上顶位"
南非伊奇科维茨家庭基金会在约翰内斯堡接受彭博社采访时表示："我们看到中国已经登上了顶位，我们看到了一个事实，即在其他国家很少参与非洲发展的时候，中国正在参与……在非洲，美国发挥的作用非常有限。在实际投资、实际贸易和实际的基础设施建设方面，美国所发挥的作用微不足道，令人尴尬"。
此次调查中，对中国好感最强的非洲国家包括卢旺达、马拉维和尼日利亚。但是，受访者对中国的态度也不是在各个领域都凸显积极。在新冠病毒来源的问题上，有56%的受访者相信未受证实的阴谋论，认为新冠病毒就是中国政府故意研发并传播的。
除了丰富的矿产和能源以外，非洲大陆还拥有世界上最年轻的人口结构。有预测显示，截止到2030年，地球上42%的青年人口来自非洲。在对中国的态度大多积极的同时，非洲青年对自己所在国家的信心却并不高。大约有32%的受访者对自己所在国家的未来感到兴奋和乐观。2020年时，这一比例还一度达到43%。
72%的受访者对气候变化的影响持担忧态度，包括对干旱和人口增长的担忧。大约有一半的非洲青年受访者表示将在未来几年内移居他国。安哥拉、赞比亚和马拉维青年对他们的国家现状最为悲观，而尼日利亚人则对非洲大陆的未来最没有信心。
此次非洲青年一代调查方的创办者伊奇科维茨（Ivor Ichikowitz）是一位南非商人。同时也是派拉蒙集团的掌门人。后者的核心业务包括航空航天技术产品，以及为政府提供提供各种装甲车辆，军用飞机，设备和培训。
（彭博社，南非伊奇科维茨家庭基金会）
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