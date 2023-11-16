民调:“阵营思维”已过时 各国民众挺务实外交

（德国之声中文网）走出疫情阴霾之后，人们面对的是一个充满对峙和冲突的世界，以及不断涌现出来的要选哪边站的拷问：选择美国还是中国，支持俄罗斯还是乌克兰？

虽然西方领导人通常习惯性地透过意识形态和制度竞争的视角来看待如今的世界，但是一项由智库欧洲对外关系委员会（ECFR）委托民调机构在全球21个国家进行的调查研究显示，欧美政府高层对西方以外国家的想法显然有所误解——各国民众并不打算在“支持西方”和“反对西方”之间做出固定的选择，而是更倾向于让本国政府“见机行事”，根据所涉议题来务实地选择合作伙伴。

该智库最新发布的这份研究报告基于对11个欧洲国家（丹麦、爱沙尼亚、法国、德国、意大利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、西班牙、瑞士和英国）和10个非欧洲国家（巴西、中国、印度、印尼、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、韩国、土耳其和美国）的成年人进行的问卷调查。受访者一共为25266人。

西方国家对移民的吸引力仍然遥遥领先

调查发现，欧美国家在“软实力”方面仍然优于中国和俄罗斯，也就是说非西方国家的大多数民众仍然将欧洲国家和美国视为具有吸引力的居住地。对于“如果要移民国外，你会选择哪个国家居住？”这个问题，巴西、南非、韩国、土耳其和沙特阿拉伯受访者当中选择美国和欧盟国家的都占了大多数，其中土耳其有51%的受访者选择欧盟国家，巴西有40%的人愿意移民美国。

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而相比之下，回答愿意移民中国或者俄罗斯的比例都较低，只有南非受访者选择中国的比例略高（13%）。值得注意的是，韩国只有1%的人愿意到中国居住，没有人想去俄罗斯，而希望移民欧美国家的比例加起来却高达76%。在俄罗斯和印尼受访者当中，虽然希望移民欧美的比例都不高，但是选择中国的比例也很低（分别7%和3%），更多的人是回答“这些国家都不想去”或“我不知道”。

软实力不一定能带来政治结盟

调查发现，对于非西方国家民众来说，欧洲和美国对他们的吸引力并不能直接转化为与其结成政治同盟的意愿。对于大多数受访者来说——包括来自欧盟国家的民众——他们已经走进了一个“看菜单点菜”（à la carte）的时代，也就是说在不同议题上，每个国家可以根据实际情况选择不同的合作伙伴，而不是非得要选择某一种固定“套餐”，只能在对立的两个阵营中选择一边站队。

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总体上看，西方以外世界的民众并不希望自己的国家加入任何固定的政治同盟，不管是中国还是欧美。而这一点在涉及战争与和平的问题上表现得尤为明显：对于乌克兰战争，大多数非西方民众认为，俄乌之间的冲突必须尽快停止，哪怕这意味着乌克兰要放弃对一些领土的控制权。

中美之间因为台湾早晚要有一战？

对于“在未来5年内，美国和中国之间因为台湾问题而陷入直接军事对抗的可能性有多大？”这个问题，52%的中国受访者回答“很有可能”，而在美国和欧洲国家中做出同样选择的也分别有39%和35%。

但涉及到是否要派军队介入台海冲突时，西方民众的态度就保守得多了。最新的调查结果显示，如果台湾发生战争，只有8%的欧洲受访者支持自己国家的军队参与，远远低于美国32%的支持比例。不过即使在美国，反对介入台海战争的比例也高达51%。

安全保障找美国，贸易合作找中国？

根据问卷调查结果，大多数受访者都认为美国是比中国更为优选的合作伙伴——尤其是在安全议题上。唯一的例外是在贸易领域，在8个非欧洲国家中除了印度之外都有超过30%的受访者表示愿意和中国走得更近。而且在土耳其、南非、沙特阿拉伯、印尼和俄罗斯，选择中国的比例甚至高于美国。

德国“明镜在线”（Spiegel.de）总结指出：很多人认为自己的国家并不需要选边站，根据不同的领域和不同的国家利益，可以寻找不同的合作伙伴——比如安全合作找美国，经贸合作找中国。



（ECFR、明镜在线）

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