民调：逾四成美国人支持协防台湾

（德国之声中文网）由非营利性质、无党派的美国欧亚集团基金会（EGF）设计并于今年8月27日至9月1日进行的问卷调查结果显示，58.3%的受访者认为美国应该加强参与气候变化、人权和移民等议题的谈判。21.6%受访者则认为美国应该减少参与，20.1%没有意见。

在2168名受访者中，42.3%认为美国应该裁减在欧洲、亚洲和中东的驻军人数，减少对这些国家的防务承诺，并将地区安全责任逐步转移给盟国。

路透社在周三报告正式发布前审视了内容后发现，32.3%的受访者认为美国应该维持或加强在海外的驻军，25.5%受访者没有表示意见。

该份民调报告撰写人之一、欧亚集团基金会资深研究员汉纳（Mark Hannah）表示，过去两年间，认为美国外交政策应该更多地关注国内而非海外民主建设的美国人数增多。

"我们收集数据的期间，美国正从阿富汗撤军，通过军事手段建设国家和推动民主的失败令人震惊。" 他认为，这或许可以解释此次调查中希望促进国内民主的愿望提升。

最后一名美国士兵在8月30日撤离阿富汗，由此结束了在阿富汗近20年的军事行动。2001年9月11日，基地组织对美国发动恐怖袭击，时任美国总统布什发动反恐战争，在阿富汗打击庇护基地组织的塔利班。

逾四成受访者支持保卫台湾

这份旨在探索美国外交政策的问卷也问道，"若台湾遭受中国攻击，美国军队是否该保卫台湾"。结果显示，42.2%受访者认为美国应保卫台湾，16.2%表示反对，41.6%则不确定若中国犯台美国应如何应对。

欧亚集团基金会在问卷分析报告中指出，自1979年美国承认一个中国以来，对台湾一直采取"战略模糊"的策略，提供台湾军事武器，但不明确表示会协防台湾。中国的实力增长则引发了关于这一政策是否明智的辩论。支持美国协防台湾的人士认为，台湾是一个重要民主盟友，其战略位置可以防止中国向印太地区扩张，而且台湾也是宝贵的贸易伙伴，生产半导体和其他重要电子产品。

虽然多数美国人认为美国应该在军事上做出回应，但民主党人和共和党人的看法存在分歧。从民调结果来看，50.6%的共和党受访者认为美国应该保卫台湾，民主党则只有39.4%表示赞成。

问卷调查结果还发现, 40.3%受访者希望维持美国目前的军费，38.6%希望缩减军费，16.4%则希望增加。此外，62.6%受访者支持恢复与伊朗的核谈判，并寻求达成防止伊朗发展核武器的协议。37.4%受访者则反对谈判，并赞同以经济制裁向伊朗施压，以阻止其获得此类武器。这份问卷的误差率为正负2个百分点，置信水平95%。

（路透社、欧亚集团基金会）

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