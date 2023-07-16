民调：近半美国人对美国民主运作失望

（德国之声中文网）一份美联社与美国芝加哥大学公共事务研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）的合作调查发现，只有约十分之一的美国成年人对美国的民主运作方式或其代表多数美国人利益的程度给予高度评价。

民意调查显示，53%的受访者认为美国国会在维护民主价值观方面做得不好，而只有16%的人认为国会做得不错。大多数人表示，美国的法律和政策在经济和政府支出、枪支政策、移民和堕胎权等问题的处理方式上未能妥善代表大多数美国人的意愿。

总体而言，大约一半的人（49%）觉得美国的民主运作不佳，认为民主运作得非常好或极好的人只占10%，另外40%的人表示还可以。在美国的两个政党——民主党和共和党之间，47%的受访者认为民主党在维护民主方面做得不好；认为共和党未维护好民主的受访者则达到56%。

政党偏好影响看法

根据民调，53%的美国人觉得政府没有很好地代表像他们这类人的立场；35%的人认为政府在一定程度上代表了他们的意见；另外12%的人认为政府非常或极度代表了他们的立场。受访者的政党偏好也是影响对民主运作看法的因素之一，大约六成的共和党支持者和无党派人士认为政府没有很好地代表他们，但仅有四成民主党支持者持此看法。

此份调查结果显示，当一个两极分化的国家摆脱新冠疫情的影响，开始在通货膨胀和经济衰退阴影下逐渐复苏之际，人们普遍对政治较为疏离。在采访中，受访者不太担心民主机制——即投票法规和选票统计——而是更担心投票的结果。

当涉及到具体议题时，大约三分之二的美国人表示，目前的移民政策、政府支出、堕胎政策和枪支法案并不能代表大多数美国人的观点。关于经济、性别和LGBTQ+议题也有近六成受访者认为政府政策不符合主流意见；在医疗和环境议题上，则有过半受访者认为政策并未体现人们的想法。

这项民意调查于2023年6月22日至26日进行，共有1220名美国成年人参加。

（美联社）

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